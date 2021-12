Najlepsze promocje na sprzęt fotograficzny i akcesoria [Aktualizacja 05.12.2021]

Zebraliśmy najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów i amatorów fotografii. Sprawdź, co opłaca się kupić w grudniu 2021 roku.

Fujifilm X-T3 z ob. XF 18-55mm f/2.8-4.0 OIS

Pierwszy na świecie bezlusterkowy aparat APS-C z możliwością rejestrowania obrazu 4K/60P 10 bitów. Rodzielczość maksymalna: 6240 x 4160pikseli. Szybkość zdjęć w serii: 30 kl./s.

Cena: 6 429 zł 5 999 zł - przejdź do sklepu.

Zobacz również:

Karta Samsung PRO Plus SDXC 256 GB

Prędkość odczytu - 100 MB/s; Prędkość zapisu - 90 MB/s; Pojemność - 256 GB.

Cena: 179 zł 129 zł z kodem HOHOHO - przejdź do sklepu.

Aparat Canon EOS R body

Aparaty i obiektywy z serii EOS R otwierają nowe możliwości fotografowania oraz filmowania przed profesjonalistami i zaawansowanymi entuzjastami. Pionierskie pełnoklatkowe rozwiązania powstały na solidnej podstawie ponad trzydziestoletniego doświadczenia marki, wyznaczając standardy fotografii.

Cena: 7 999 zł 6 998 zł - przejdź do sklepu.

Aparat bezlusterkowy Nikon Z5 + 24-50mm f/4-6.3 + adapter FTZ

Nikon FTZ pozwala fotografom tworzyć filmy poklatkowe i rejestrować nieruchome kadry podczas nagrywania. Szybki procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6 generuje idealnie czyste materiały wolne od szumów i przekłamań barw.

Cena: 8 060 zł 7 390 zł - przejdź do sklepu.

Obiektyw Sony 35 mm f1,8 FE

Obiektywy Sony E to najwyższej klasy optyka dedykowana do aparatów bezlusterkowych. W ofercie producenta znajdują się zarówno modele dedykowane do aparatów pełnoklatkowych (oznaczone symbolem FE) oraz mniejsze i lżejsze (oznaczone symbolem E) przeznaczone do aparatów z matrycą APS-C.

Cena: 2 397 zł 1 898 zł - przejdź do sklepu.

Obiektyw Sigma 24-70mm f/2.8

Z pomocą przesłony f/2.8 w całym zakresie ogniskowych zyskasz komfort fotografowania w słabym świetle oraz możliwość tworzenia artystycznych ujęć z rozmytym tłem.Mocowanie Sony E.

Cena: 5 389 zł 4 989zł - przejdź do sklepu.

Obiektyw Panasonic 25 mm f/1.7

Jest to jasny, stałoogniskowy obiektyw standardowy o ogniskowej 25mm i kącie widzenia 47°. Zaawansowana konstrukcja zapewnia wysoką rozdzielczość i ostrość obrazu, również na brzegach kadru, zminimalizowano także zniekształcenia sferyczne i aberrację chromatyczną, które negatywnie wpływają na jakość obrazu.

Cena: 832 zł 690zł - przejdź do sklepu.

Obiektyw Sigma 28-70mm f/2.8

Obiektyw zmiennoogniskowy zapewnia duży zakres ogniskowych, co umożliwia kreatywną pracę z aparatem.Tego typu konstrukcja szczególnie przydatna jest w dynamiczmej fotografii, gdzie liczy się możliwość szybkiego powiększenia i oddalenia obrazu.

Cena: 3 649 zł 3 330 zł - przejdź do sklepu.

SONY ZV

Aparat SONY ZV-E10LBD to dobry wybór dla twórców, którzy chcą nadać swojemu wideo artystycznego wyglądu. Dzięki wymiennym obiektywom, dużemu przetwornikowi obrazu APS-C, wbudowanemu mikrofonowi kierunkowemu oraz dodatkowym, specjalnym funkcjom możesz tworzyć profesjonalne wideoblogi.

Cena: 4 599 zł 3 999 zł - przejdź do sklepu.

FujiFilm X-Pro3 Duratect

Wytrzymała, uszczelniona konstrukcja z tytanowymi elementami, zaawansowany hybrydowy wizjer, tryby symulacji filmów światłoczułych, podświetlana od spodu matryca X-Trans CMOS 4 o rozdzielczości 26,1 MP, odchylany, dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 1,62 mln pkt, dodatkowy ekran LCD 1,28'' - to wszystko o aparacie FujiFilm X-Pro3 Duratect.

Cena: 8 199 zł 6 500 zł- przejdź do sklepu.

Aparat bezlusterkowy Olympus E-PL10 + obiektyw 14‑42mm Pancake

Bezlusterkowiec posiada wydajną stabilizację pozwalającą nagrywać imponujące filmy 4K (nawet gdy jesteś w ruchu), wiele filtrów artystycznych, dzięki którym pokażesz swoją kreatywność, a także wbudowane Wi-Fi ułatwiające udostępnianie plików.

Cena promocyjna: 2 999 zł - przejdź do sklepu.

Promocje w sklepach

Sony cashback zimowy do 900 zł w sklepach RTV euro AGD!

Jak skorzystać z promocji?

Dokonaj zakupu aparatu lub obiektywu objętego promocją w terminie od 13 października 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. i zachowaj dowód zakupu. Następnie do 14 lutego 2021 r. wypełnij formularz na stronie www.sony.pl/cashback (do dokonania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie konta My Sony) Przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 30 do 60 dni od weryfikacji zgłoszenia i spełnienia wszystkich kryteriów.

Polecamy: Jaki aparat Canon wybrać - najlepsze modele 2021

Najlepsze aparaty natychmiastowe - ranking 2021