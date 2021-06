Najlepsze promocje w Playstation Store [08.06.21]

Jakie tytuły są tańsze w tym tygodniu dla wszystkich graczy? Jakich rabatów mogą spodziewać się użytkownicy PS Plus?

Warto śledzić promocje w Playstation Store, ponieważ dzięki nim możemy dużo zaoszczędzić, a promocje szybko się zmieniają. Oto lista najlepiej sprzedających się gier, które aktualnie można kupić w niższych cenach.

Promocje dla wszystkich

PS4

Far Cry 3 Classic Edition - 11,99 zł

Battlefield 1 - 23,70 zł

Far Cry 5 - 40,46 zł

MONSTER HUNTER: WORLD - 59,25 zł

NBA 2K21 - 41,86 zł

Grand Theft Auto V: Edycja Premium - 60,90 zł

Far Cry 4 - 23,98 zł

Need for Speed Heat - 72,25 zł

F1 2020 - 72,25 zł

Dying Light - 50,70 zł

Fall Guys: Ultimate Knockout - 50,40 zł

Gang Beasts - 33,60 zł

Unravel Two - 21 zł

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE - 31 zł

Titanfall 2 Edycja Standardowa - 15,80 zł

NHL™ 21 - 83,97 zł

ARK: Survival Evolved - 68,70 zł

Remnant: From the Ashes - 84,50 zł

Crash Team Racing Nitro-Fueled - 67,60 zł

DOOM - 23,70 zł

Kingdom Come: Deliverance Royal - 42,25 zł

Marvel’s Spider-Man - 84,50 zł

i wiele innych...

PS5

Borderlands 3 - 83,72 zł

Borderlands 3: Season Pass 2 - 81,25 zł

Bugsnax - 69 zł

Haven - 72,80 zł

Planet Coaster: Kolekcja Klasycznych Atrakcji - 33,60 zł

Planet Coaster: Pakiet Przygoda - 33,60 zł

The Pedestrian - 43,55 zł

Rabaty dla użytkowników PS Plus

PS4

Racket Fury: Table Tennis - 49,50 zł

ARK: Survival Evolved - 68,70 zł

No Man's Sky - 125,40 zł

Dying Light – Edycja platynowa - 104,75 zł

Sniper Elite 3 - 24,80 zł

Super Meat Boy - 20,10 zł

Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION - 41,80 zł

CarX Drift Racing Online - 64,35 zł

Bus Simulator - 84,50 zł

WarDogs: Red's Return - 3,30 zł

Darksiders III - 57,27 zł

i wiele innych...

PS5

No Man's Sky - 125,40 zł

Control Ultimate Edition - 101,40 zł

Maneater - 101,40 zł

Overcooked! All You Can Eat - 135,20 zł

Observer: System Redux - 93,75 zł

Sakura Succubus - 29,40 zł

Warhammer: Chaosbane Slayer - 112,05 zł

i wiele innych...

Okazja tygodnia

It Takes Two na PS4 i PS5 w cenie 126,75 zł.

