Najlepsze promocje walentynkowe! Zebraliśmy najciekawsze oferty

Święto zakochanych już za kilka dni, a w związku z tym w sklepach pojawia się wiele ofert promocyjnych na wybrane urządzenia i akcesoria. Postanowiliśmy zebrać kilka najciekawszych propozycji.

Szukacie ciekawego prezentu z okazji Walentynek? Brakuje Wam pomysłu? Postanowiliśmy przyjrzeć się ofertom, które możemy znaleźć w sklepach z elektroniką czy u producentów wybranych urządzeń oraz akcesoriów. To nie tylko sposób na znalezienie idealnego prezentu, ale również szansa na tańszy zakup niektórych produktów. Sami zobaczcie.

vivo - smartfony nawet o 400 zł taniej

Z okazji Walentynek marka vivo rozpoczęła promocję podczas której smartfony vivo będą dostępne w wyjątkowych, niższych cenach! Wśród produktów objętych walentynkową promocją znalazły się:

vivo Y33s w promocyjnej cenie 899 zł zamiast 999 zł

vivo Y72 5G w promocyjnej cenie 1149 zł zamiast 1299 zł

vivo V21 5G w promocyjnej cenie 1599 zł zamiast 1999 zł

Maxcom - drugi smartwatch 50% taniej

Do 14 lutego trwa atrakcyjna promocja na smartwatch Maxcom FW35 Aurum. Oficjalnie urządzenie jest dostępne jest w sugerowanej cenie katalogowej 149 zł, ale w specjalnej promocji walentynkowej przy zakupie dwóch smartwatchy Maxcom FW35 Aurum, cena drugiego z nich będzie o 50% mniejsza.

Smartwatch umożliwia wygodnie sprawdzać pogodę, powiadomienia, jak również wyświetlać informację o przychodzącym połączeniu czy wiadomościach na dotykowym ekranie o przekątnej 1,4”. Maxcom FW35 Aurum zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji – m.in. poprzez szeroki wybór tarcz czy możliwość ustawienia własnego zdjęcia na ekranie oraz dużą ilość dodatkowych akcesoriów, na które składa się dziewięć wzorów pasków. Dodatkowo, sam smartwatch dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym, złotym i różowym.

Urządzenie posiada ponadto czujniki, które monitorują takie parametry jak ciśnienie i saturacja krwi czy puls. Rejestrowane przez smartwatch dane przeglądać można w dedykowanej aplikacji DAFIT (w języku polskim), co umożliwia analizę stanu zdrowia. Maxcom FW35 Aurum daje również możliwość monitorowania treningów, aby zapewnić jak najwięcej danych na temat aktywności fizycznej. W przypadku modelu Maxcom FW35 Aurum możliwa jest jego intensywna eksploatacja przez 7 dni bez konieczności ładowania.

Oferta promocyjna jest dostępna w sieci sklepów Neonet.

Czas trwania promocji: do 14 lutego 2022 r.

Huawei - Walentynki w AppGallery. Atrakcyjne nagrody i vouchery

Huawei wystartował z promocją w swoim sklepie z aplikacjami AppGallery, w której do zdobycia są atrakcyjne nagrody – zniżki na przejazdy w Bolt, półroczny, darmowy dostęp do Tinder Plus, a także tablet Huawei MatePad 11 lub smartfon Huawei nova 9.

Aby odebrać voucher do aplikacji Bolt o wartości 7 zł należy zalogować się do ID Huawei i pobrać 5 aplikacji z listy dostępnej w dedykowanej zakładce w sklepie AppGallery. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden kod w trakcie trwania promocji. Voucher jest ważny do 31 marca 2022 roku.

Aby zdobyć nagrody rzeczowe i vouchery do Tinder Plus, należy udostępnić stronę konkursową znajomym – warunkiem odebrania jednej z nagród jest otwarcie tej strony przez wymaganą liczbę osób zalogowanych do ID Huawei:

półroczny, darmowy dostęp do Tinder Plus – 30 osób otworzy udostępnioną stronę konkursu;

jedno z urządzeń Huawei – tablet Huawei MatePad 11 albo smartfon Huawei nova 9 – strona konkursowa otworzona przez 200 osób.

Liczba voucherów i nagród jest ograniczona, nagrody przyznawane są na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Szczegóły promocji znajdują się w AppGallery oraz w dostępnym tam regulaminie.

Czas trwania promocji: do 17 lutego

do 17 lutego Udział mogą wziąć użytkownicy zarówno starszych smartfonów Huawei z GMS, jak i najnowszych urządzeń opartych o HMS, w tym flagowego Huawei P50 Pro oraz składanego Huawei P50 Pocket.

Plus - drugi smartfon za 1 zł

W Plusie od 7 lutego 2022 roku klienci, którzy zdecydują na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej, otrzymają drugi smartfon Samsung Galaxy A03s za 1 zł.

Samsung Galaxy A52s 5G jest dostępny w ofercie ratalnej za 1 zł na start i np. 35 rat po 56 zł miesięcznie za sprzęt. Przy zakupie Galaxy A52s 5G na raty i z abonamentem za min. 55 zł miesięcznie można dobrać smartfon Galaxy A03s jedynie za złotówkę. W cenie abonamentu użytkownicy otrzymują pakiet 30 GB miesięcznie z dostępem do najszybszej sieci 5G, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Dodatkowo można także otrzymać benefity, jeśli uczestniczysz w programie smartDOM. Klienci posiadający przynajmniej jedną usługę Plusa z odpowiednią opłatą miesięczną, którzy dokupią kolejny abonament telefoniczny za 55 zł miesięcznie, otrzymują 25 zł/mies. rabatu. Oznacza to, że przy wyborze Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie ratalnej z modelem Galaxy A03s za 1 zł, miesięczny koszt abonamentu telefonicznego po rabatach będzie wynosił tylko 30 zł.

Huawei - Walentynkowe promocje do pokochania. Wybrane urządzenia marki w atrakcyjnych cenach i zestawach

Huawei wystartował jeszcze z jedną ofertą na wybrane urządzenia. W niższych cenach można kupić laptopy, monitory, tablety, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe czy smartfony Huawei. W atrakcyjnych cenach dostępne są także zestawy urządzeń i akcesoriów.

Dodatkowo klienci sklepu internetowego huawei.pl mają możliwość stworzenia własnego zestawu produktów. Do wybranych smartwatchy, laptopów, tabletów czy smartfonów można dobrać jeden lub więcej produktów z dostępnej listy, na przykład do smartwatchy można dokupić w atrakcyjnej cenie bezprzewodowe słuchawki lub wagę, a do laptopów – bezprzewodową mysz lub router. Lista urządzeń w promocyjnej ofercie jest dostępna na stronie:

W promocyjnych cenach znajdziemy m.in.:

Smartwatch Huawei Watch GT 2 (46 mm) za 699 zł

Smartwatch Huawei Watch GT 3 (46 mm) Elite za 1 199 zł

Słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick + Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w perfumeriach Douglas za 999 zł

Słuchawki Huawei FreeBuds 4 + Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w perfumeriach Douglas za 499 zł

Laptop Huawei MateBook D 15 (Intel Core i5) za 2 999 zł

Monitor Huawei MateView GT 34” z soundbarem za 2 199 zł

Tablet Huawei MatePad T10 WiFi za 699 zł

Smartfon Huawei nova 9 za 1 999 zł

Przykładowe oferty

Wybrane urządzenia Huawei w walentynkowej promocji dostępne są między innymi w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Empik i Decathlon oraz w sieci Play.

Czas trwania promocji: do 20 lutego lub do wyczerpania zapasów

