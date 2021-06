Najlepsze propozycje na Dzień Ojca - co koniecznie trzeba zobaczyć?

Internet pełny jest różnych filmów, a my podpowiadamy, które warto obejrzeć na takich platformach VOD jak: Netflix, HBO GO, ipla oraz Player. Sprawdź, czy znasz je wszystkie!

Już dziś Dzień Ojca. Z tej okazji warto spędzić ten czas z tymi, którzy dołożyli swoją cegiełkę do naszego wychowania - a mowa tutaj oczywiście o ojcach. W naszej kulturze utarło się, że tatusiowie to raczej cisi towarzysze wspierający swoje pociechy z drugiego planu, chociaż oczywiście, nie zawsze tak jest. Poświęćmy więc czas tym, którzy kochają nas najmocniej na świecie i celebrujmy ich nieocenioną pracę przed wzruszającym filmem, gdzie tata gra kluczową rolę. Warto zauważyć, że wszystkie proponowane przez nas pozycje można obejrzeć z legalnych źródeł takich jak Netflix, HBO GO, ipla oraz Player.

Źródło: Pexels

Ojcostwo

reż. Paul Weitz

Naszą listę otwieramy nie byle czym, bo najnowszym hitem Netflixa. Film parę dni temu miał swoją premierę na platformie i do dziś utrzymuje się w ścisłej czołówce TOP 10! Historia oparta na faktach opowiada o świeżo upieczonym i owdowiałym ojcu, który mierzy się z trudnościami, obawami, lękami i brudnymi pieluchami, samodzielnie wychowując córkę.

Reżyser: Paul Weitz

Paul Weitz Scenariusz: Dana Stevens, Paul Weitz

Dana Stevens, Paul Weitz Obsada: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Frankie Faison, Anthony Carrigan, Paul Reiser, Melody Hurd

Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Frankie Faison, Anthony Carrigan, Paul Reiser, Melody Hurd Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 13+

Łasuch

reż. Jim Mickle

Kolejny na liście jest następny hit Netflixa o tytule "Łasuch". Jest to opowieść o nietypowym chłopcu hybrydzie, który jest w połowie człowiekiem, a w połowie jeleniem. Niestety, świat, który popada w kryzys i strach nie jest dla niego otwarty. Ten jednak musi ruszyć w podróż, by odnaleźć siebie. Z naszą recenzją serialu możecie się zapoznać tutaj.

Reżyser: Jim Mickle

Jim Mickle Scenariusz: Jim Mickle, Beth Schwartz

Jim Mickle, Beth Schwartz Obsada: Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, with Will Forte and James Brolin

Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, with Will Forte and James Brolin Gatunek: Dramat, Fantasy

Dramat, Fantasy Kategorie: Dziwaczny, Uczuciowy

Dziwaczny, Uczuciowy Kategoria wiekowa: 13+

Mitchellowie kontra maszyny

reż. Mike Rianda, Jeff Rowe

Czas na propozycję familijną, z której ucieszą się zarówno rodzice, jak i dzieci. "Mitchellowie kontra maszyny" to produkcja, która długo utrzymywała się w ścisłej czołówce zainteresowania widzów Netflixa. Fabuła opowiada historię rodzinie Mitchell, w których wycieczce przeszkodził im... bunt maszyn. Teraz los ludzkości leży w rękach najbardziej zakręconej rodziny świata. "Mitchellowie kontra maszyny" opowiada o tym jak ważni są rodzice i relacje rodzinne.

Reżyser: Mike Rianda, Jeff Rowe

Mike Rianda, Jeff Rowe Scenariusz: Mike Rianda, Jeff Rowe

Mike Rianda, Jeff Rowe Obsada: Danny McBridge, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennet, John Legend, Chrissy Teigen, Blake Griffin, Conan O'Brien, Chahlyne Yi

Danny McBridge, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennet, John Legend, Chrissy Teigen, Blake Griffin, Conan O'Brien, Chahlyne Yi Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Dziwaczny

Dziwaczny Kategoria wiekowa: 7+

Dzień na tak

reż. Miguel Arteta

Następna na liście jest propozycja dla rodziny ze starszymi dziećmi. Młodsze pokolenie z pewnością zainteresuje film, w którym rodzice zamiast "nie" odpowiadają na wszystko "tak". Bohaterowie "Dzień na tak" szybko orientują się, że rodzica nagle zachowują się dziwnie. Postanawiają więc sprawdzić granice rodziców, którzy raz w życiu angażują się nawet w najbardziej szalone pomysły. Film dostępny jest na platformie Netflix.

Reżyser: Miguel Arteta

Miguel Arteta Scenariusz: Justin Malen

Justin Malen Gatunek: Familijny, Komedia

Familijny, Komedia Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Na ringu z rodziną

reż. Stephen Merchant

Kolej na dużo poważniejszą pozycję, która jest biograficznym przedstawieniem historii, która wzruszy niejednego tatę. Film przedstawia rodzinę związaną z wrestlingiem. Paige i jej brat Zak są podekscytowani, dostając od życia szansę wejścia w zawodowy krąg WWE. Kiedy tylko Paige zostaje zakwalifikowana do bardzo wymagającego programu treningowego, dziewczyna musi opuścić rodzinę i samotnie stawić czoło brutalnemu światu. Film można obejrzeć na HBO GO.

Reżyser: Stephen Merchant

Stephen Merchant Obsada: Dwayne Johnson, Florence Pugh, Thomas Whilley, Lena Headey, Tori Ellen Ross, Nick Frost, Jack Lowden, Dwayne 'the Rock' Johnson

Dwayne Johnson, Florence Pugh, Thomas Whilley, Lena Headey, Tori Ellen Ross, Nick Frost, Jack Lowden, Dwayne 'the Rock' Johnson Gatunek: Biograficzny, Komedia

Biograficzny, Komedia Rok produkcji: 2012

2012 Kategoria wiekowa: 12+

Błękitny cud

reż. Julio Quintana

Film "Błękitny cud" swoją premierę miał pod koniec maja i długo oscylował w pierwszej dziesiątce najczęściej oglądanych produkcji na Netflixie. I nic dziwnego, bo fabuła jest wyjątkowo wzruszająca i podnosząca na duchu. Film opowiada historię ratowania niedofinansowanego sierocińca. Jeden z wychowawców wraz z jego podopiecznymi łączą siły ze spłukanym wilkiem morskim, by wygrać bardzo chodliwy konkurs połowu ryb. W końcu od zawsze wiadomo - ojcem nie zawsze jest ten biologiczny, czasem jest nim ten, kto wychował i dba.

Reżyser: Julio Quintana

Julio Quintana Scenariusz: Julio Quintana, Chris Dowling

Julio Quintana, Chris Dowling Obsada: Jimmy Gonazlez, Denniz Quaid, Anthony Gonazalez, Bruce McGill, Raymond Cruz, Nathan Arenas, Miguel Angel Garcia, Isaac Arellanes, Steve Gutierrez, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola, Silverio Palacios

Jimmy Gonazlez, Denniz Quaid, Anthony Gonazalez, Bruce McGill, Raymond Cruz, Nathan Arenas, Miguel Angel Garcia, Isaac Arellanes, Steve Gutierrez, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola, Silverio Palacios Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Uczuciowy, Inspirujący, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Inspirujący, Wzruszający, Pogodny Kategoria wiekowa: 7+

Parasite

reż. Joon-ho Bong

Następna na liście jest propozycja, która została wyróżniona aż czterema wygranymi Oskarami w 2020 roku, a mowa oczywiście o "Parasite". Historia opowiada o rodzinie pana Ki-taeka, której generalnie się nie powiodło. Ich los odmienia się diametralnie, gdy syn Ki-woo zostaje polecony przez kolegę, studenta prestiżowego uniwersytetu, na dobrze płatną posadę korepetytora. Chłopak udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do domu rodziny Parków, której głową rodziny jest właściciel międzynarodowej firmy z branży IT. Film dostępny jest na Playerze.

Twórcy: Bong Joon-ho, Han Jin-won, Bong Joon Ho

Bong Joon-ho, Han Jin-won, Bong Joon Ho Gatunek: Dramat, Thriller, Komedia

Dramat, Thriller, Komedia Rok produkcji: 2019

2019 Kategoria wiekowa: 16+

W pogoni za szczęściem

reż. Gabriele Muccino

"W pogodni za szczęściem" to chyba jeden z najczęściej wybieranych pozycji na Dzień Ojca. Nic zresztą dziwnego, skoro historia opowiada o ojcu borykającego się przeciwnościami losu i jego rodziny. Problemy zaczynają się gdy Linda, matka 5-letniego Christophera opuszcza rodzinę. Po tej decyzji Chris musi sam poradzić sobie ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, by zapewnić godny byt swojemu synowi. Film można obejrzeć na ipla.

Twórcy: Gabriele Muccino, Steve Conrad

Gabriele Muccino, Steve Conrad Gatunek: Biograficzny, Dramat

Biograficzny, Dramat Rok produkcji: 2006

2006 Kategoria wiekowa: 13+

Wojna światów

reż. Steven Spielberg

Stało się i marzenie wielu tysięcy ludzi stało się rzeczywistością - ludzie w końcu dostali dowód na istnienie pozaziemskiej cywilizacji. Niestety, ludzkość nie mogła liczyć na żadne porozumienie, zamiast tego pada ofiarą prawie całkowitej zagłady ze strony obcych. Nieliczni ocaleni muszą się odnaleźć i próbować przetrwać - w tym pewien ojciec, który ma jeden cel: ochronić swoja córkę. Film dostępny jest na Playerze.

Twórcy: Steven Spielberg, David Koepp, Josh Friedman

Steven Spielberg, David Koepp, Josh Friedman Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Rok produkcji: 2005

2005 Kategoria wiekowa: 13+

Gdzie jest Nemo?

reż. Andrew Stanton, Lee Unkrich

Czy jest na sali ktoś, kto nie zna niezwykle wzruszającej historii, w której ojciec ryzykuje życiem, by odnaleźć swojego ukochanego syna, Nemo? Jeżeli tak, to zdecydowanie czas nadrobić. Fabuła opowiada o rodzinie błazenków, którą spotyka niesłychana tragedia, otóż atakuje ją drapieżna ryba. Starcie przeżywa jedynie Marlin oraz jedno jajeczko, z którego rodzi się Nemo. Niestety, pewnego dnia chłopiec zostaje wyłowiony z oceanu przez nurka i trafia do akwarium. Ojcu pozostaje jedno: musi odnaleźć i uratować syna.

Twórcy: Andrew Stanton, Bob Peterson, Lee Unkrich, David Reynolds

Andrew Stanton, Bob Peterson, Lee Unkrich, David Reynolds Gatunek: Familijny

Familijny Rok produkcji: 2003

2003 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Jak wytresować smoka?

reż. Chris Sanders, Dean DeBlois

Ostatnia na liście jest kolejna propozycja dla najmłodszych. Film "Jak wytresować smoka" opowiada nie tylko o przyjaźni, stawaniu przeciw tradycji, ale także o relacji rodzicielskiej między ojcem i synem. Fabuła skupia się na synu wodza, nieśmiałym Czkawce, który w ramach rytuału inicjacji musi zabić smoka, by dowieść swej biegłości w walce. Tytuł dostępny jest w ramach szerokiej biblioteki platformy Netflix.

Reżyser: Chris Sanders, Dean DeBlois

Chris Sanders, Dean DeBlois Gatunek: Familijny

Familijny Rok produkcji: 2010

2010 Kategoria wiekowa:7+

