Najlepsze rozszerzenia do Safari na iOS 15 - Sprawdź, jak usprawnić swój iPhone

Apple wypuściło aktualizację systemu do wersji iOS 15, która przyniosła także odmienioną i usprawnioną przeglądarkę Safari. Wybraliśmy najlepsze rozszerzenia, które jeszcze bardziej ulepszą jej funkcjonalność.

Wraz z aktualizacją do iOS 15, Apple wprowadziło nowy wygląd swojej przeglądarki i szereg funkcji, w tym lepszą obsługę rozszerzeń. Safari w iOS 15 obsługuje rozszerzenia internetowe, które można pobrać i zainstalować za pośrednictwem App Store.

W tym artykule zbieramy najbardziej przydatne rozszerzenie do Safari dla iOS 15, które udało nam się znaleźć do tej pory. Sprawdź również najlepsze wtyczki/dodatki do przeglądarki Safari na komputery Mac.

Najlepsze rozszerzenia do przeglądarki Safari dla iOS 15, które warto sprawdzić.

1Password

1Password

Dla użytkowników menedżera haseł 1Password, rozszerzenie tej aplikacji pozwala na wprowadzenie zapisanych informacji w 1Password do Safari, podobnie jak to działa na komputerach Mac. 1Password może automatycznie uzupełniać loginy, hasła, informacje o kartach kredytowych, kody uwierzytelniania dwuskładnikowego i wiele innych.

Wymagana jest jednak subskrypcja w aplikacji 1Password, która została wyceniona na 2,99 USD (około 12 zł) miesięcznie; Link do AppStore

Amplosion

Amplosion

Amplosion przekierowuje strony Google AMP (przyspieszone strony mobilne od Google) i linki do standardowych linków w Safari, co jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie lubią stron AMP. Amplosion, zaprojektowany przez twórcę Apollo, Christiana Seliga, jest oprogramowaniem typu open source. Dzięki swojej przejrzystości, użytkownicy mogą sprawdzić, co dokładnie robi to rozszerzenie.

Za rozszerzenie zapłacimy 2,99 USD (około 12 zł); Link do AppStore

Apollo for Reddit

Apollo for Reddit

Aplikacja Apollo for Reddit ma nowe rozszerzenie do Safari, które ma na celu bezpośrednie umożliwienie jej otwarcie dowolnego linku do strony Reddit, zamiast wymagać otwarcia linku w aplikacji Reddit. Jeśli sparujesz Apollo z Amplosion, Safari otworzy każdy link w Apollo automatycznie, co jest świetne dla tych, którzy wolą ją od oficjalnej aplikacji Reddit.

Rozszerzenie Apollo jest darmowe; Link do AppStore

Achoo

Achoo

Kolejne rozszerzenie stworzone przez Christiana Seliga, czyli Achoo, jest przeglądarką i inspektorem HTML. Jeśli potrzebujesz zobaczyć HTML danej strony internetowej na swoim smartfonie iPhone lub tablecie iPad, jest to prosta aplikacja, którą warto sprawdzić.

Za rozszerzenie zapłacimy jednorazowo 0,99 USD (około 4 zł); Link do AppStore

Web Inspector

WebInspector

Alternatywą dla Achoo jest prosty inspektor kodu w postaci Web Inspector. Rozszerzenie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wyglądało znajomo dla wszystkich, którzy często używają go w przeglądarce Chrome na komputerach Mac.

Rozszerzenie Web Inspector jest darmowe; Link do AppStore

StopTheMadness

StopTheMadness Mobile

StopTheMadness to rozszerzenie chroniące prywatność, które ma do zaoferowania kilka ciekawych funkcji. Powstrzymuje ona Google od ładowania stron AMP, blokuje clickjacking w wynikach wyszukiwania Google (złośliwa technika nakłaniania użytkownika do kliknięcia zupełnie czegoś innego niż to, co widzi - może potencjalnie ujawnić poufne informacje lub pozwolić innym przejąć kontrolę nad urządzeniem), Facebooka i Gmail, usuwa parametry śledzenia z końcówek adresów URL, ładuje nieskrócone wersje adresów URL i wiele więcej.

Za rozszerzenie zapłacimy 7,99 USD (około 30 zł), lecz jest to bardzo przydatne narzędzie, które pomoże nam zachować bezpieczeństwo w sieci; Link do AppStore

Noir

Noir

Jeśli mamy włączony Dark Mode i odwiedzimy jakąś stronę internetową, która go nie obsługuje, Noir automatycznie włączy ciemny tryb dla tej witryny. Noir aktywuje się tylko wtedy, gdy strona rzeczywiście sama nie posiada swojego trybu Dark Mode, a użytkownik może wybrać, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb na podstawie witryny.

Rozszerzenie zostało wycenione na 2,99 USD (około 14 zł); Link do AppStore

HyperWeb

HyperWeb

Jest to narzędzie, dzięki któremu można dostosować przeglądarkę Safari do własnych potrzeb. Oferowane przez HyperWeb funkcje to m.in możliwość ustawienia, w którym miejsca przeglądarka będzie wyświetlać reklamy lub dostosowanie wyglądu odwiedzanych witryn.

Rozszerzenie HyperWeb jest darmowe, jednak dodatkowe funkcje można odblokować za 29,99 USD (około 120 zł) w rozliczeniu rocznym; Link do AppStore

Vidimote

Vidimote

Jest to jedno z nowszych rozszerzeń. Vidimote† będzie przydatne szczególnie dla tych, którzy często oglądają filmy lub seriale z poziomu przeglądarki. Pozwala ono na bardziej intuicyjne i rozbudowane sterowanie odtwarzanym filmem za pomocą wysuwanego menu w przeglądarce.

Za rozszerzenia zapłacimy 4,99 USD (około 20 zł); Link do AppStore

Instalacja rozszerzeń

W systemie iOS 15, Safari obsługuje teraz rozszerzenia internetowe innych firm, które można pobrać i zainstalować za pośrednictwem App Store. Rozszerzenia mogą w użyteczny sposób zmieniać sposób działania tej przeglądarki, a nawet dodawać do niej dodatkowe funkcje.

Na przykład, rozszerzenia Safari innych firm mogą zawierać blokery treści, VPN, a także inne rozwiązania, które sprawiają, że przeglądanie stron WWW jest bezpieczniejsze, bardziej prywatne i mniej inwazyjne.

Co więcej, programiści mogą teraz tworzyć uniwersalne rozszerzenia, które będą działać na komputerach Mac, telefonach iPhone i iPadach. Jest to możliwe dzięki interfejsom API WebExtension, które wykorzystują technologię międzyplatformową i mogą obsługiwać także inne przeglądarki, takie jak Chrome, Firefox lub Edge.

Oto, jak uzyskać rozszerzenia w przeglądarce Safari na iOS 15:

Uruchom aplikację Ustawienia na swoim iPhonie lub iPadzie. Przewiń w dół i wejdź w Safari. W sekcji Ogólne stuknij pozycję Rozszerzenia. Stuknij Więcej rozszerzeń.

Ten ostatni krok przenosi do kolejnej sekcji w App Store poświęconej rozszerzeniom Safari, które można przeglądać oraz opcjonalnie pobierać i instalować. Warto zauważyć, że niektóre z tych rozszerzeń są bezpłatne, podczas gdy inne zawierają funkcje, których odblokowanie wymaga dokonania jednorazowego lub cyklicznego zakupu w aplikacji.

Po zainstalowaniu rozszerzeń, będą widoczne na liście w sekcji Rozszerzenia w aplikacji Ustawienia, gdzie można kontrolować wszystkie związane z nimi opcje.

Aplikacja Ustawienia / fot. Artur Tomala Ustawienia przeglądarki Safari / fot. Artur Tomala Sekcja rozszerzeń przeglądarki Safari / fot. Artur Tomala Dostępne rozszerzenia Safari w AppStore / fot. Artur Tomala

