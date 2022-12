Najlepsze seriale roku 2022. Oto serialowa Liga Mistrzów

WYRÓŻNIENIE: Ród Smoka

Sezon 1

HBO Max

Adaptacja książki George’a Martina Ogień i krew. Prawie 200 lat przed wydarzeniami znanymi z Gry o Tron, w Westeros panuje dynastia Targaryenów. Ich władza jest jednak zagrożona – Viserys I (Paddy Considine) nie posiada bowiem męskiego potomka. Apetyt na Żelazny Tron ma za to jego gwałtowny brat Daemon (Matt Smith). Król decyduje się na bezprecedensowy krok i na swoją następczynię wyznacza córkę, Rhaenyrę (Milly Alcock). Jak się okazuje, jest to preludium do krwawej wojny domowej…