Najlepsze słuchawki Samsunga po roku od premiery dostają ulepszenia. Buds 2 Pro to nadal świetny kąsek

Samsung chce, aby najlepsze słuchawki firmy nie służyły tylko do słuchania muzyki. Otrzymają więc nową, ważną funkcję.

Samsung dość niespodziewanie ogłosił sporą zmianę i aktualizację dla swoich najlepszych słuchawek - Galaxy Buds 2 Pro. Słuchawki mają otrzymać funkcję, dzięki której korzystanie z nich nie będzie tylko związane ze słuchaniem muzyki, ale może też pomóc osobom korzystającym na co dzień z aparatów słuchowych.

Ze względu na tegoroczny Global Accessibility Awareness Day, który wypada w tym roku 18 maja, wiele firm zdecydowało się na ogłoszenie interesujących opcji dostępności dla swojego sprzętu. Pisaliśmy już o pomysłach Apple na ten temat, jednak Samsung nie chce zostać w tyle i również ma kilka pomysłów na to, jak ich produkty mogą pomóc.

Zobacz również:

W notce prasowej koreańska firma ogłosiła, że na dniach do Galaxy Buds 2 Pro trafi aktualizacja, dzięki której słuchawki będą mogły służyć jako aparat słuchowy dla osób z lekkim i średnim poziomem uszczerbku słuchu.

Co ciekawe, nie jest to prosta aktualizacja polegająca na zwiększeniu poziomu głośności trybu otoczenia. Została ona zaakceptowana przez University of Iowa’s Hearing Aid and Aging Research Laboratory, którego badania potwierdziły, że nowy tryb otoczenia znacząco pomaga w rozpoznawaniu dźwięków osobom nawet ze średnim poziomem utraty słuchu.

Nowa aktualizacja, która zostanie wprowadzona w przeciągu kilku następnych tygodni i będzie możliwa do zainstalowania za pomocą aplikacji Galaxy Wearable, ma rozszerzyć poziom personalizacji trybu otoczenia w słuchawkach. Do aktualnych trzech poziomów wzmocnienia dźwięku zostaną dodane dwa dodatkowe, które nie tylko sprawią, że dźwięki otoczenia będą głośniejsze, ale też będą odpowiedzialne za czystszy dźwięk bez zakłóceń oraz odfiltrowywanie hałasu z otoczenia.