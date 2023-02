Najlepsze słuchawki gamingowe 2023. Jakie słuchawki dla graczy kupić?

Szukacie nowych słuchawek do konsoli bądź PC i zastanawiacie się, które będą najlepsze? Już nie musicie, przedstawiamy wam zestawienie najciekawszych modeli słuchawek gamingowych, jakie możecie nabyć na polskim rynku w 2023 roku.

Spis treści

Corsair Virtuoso RGB Wireless SE

Bezprzewodowe słuchawki gamingowe dla najbardziej wymagających.

Corsair Virtuoso RGB Wireless SE to bezprzewodowe słuchawki gamingowe, których można używać także przewodowo. Wyposażono je w nauszniki, osadzone na aluminiowm pałąku, wypełnione pianką zapamiętującą kształt ucha. Dzięki temu są lekkie, a zarazem wytrzymałe. Słuchawki mają w przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm, a dzięki ich wysokiej gęstości możliwa jest obsługa dźwięku w zakresie od 20 do 40 000 Hz, co daje szeroką scenę, na której dobrze słychać basy, tony średnie oraz wysokie. Wirtualny dźwięk przestrzenny Virtual 7.1 Surround Sound ma za zadanie dokładnie wskazywać kierunek, z którego rozlega się odgłos. Rozwiązanie to sprawdza się nie tylko podczas gier, ale znacznie zwiększy się komfort oglądania filmów czy słuchania muzyki.

Zdaniem producenta, umieszczony przy słuchawkach mikrofon ma oferować dynamikę i klarowność głosu porównywalną z mikrofonami autonomicznymi. Jest on odpinany, a po podłączeniu ozdabia go świetlny pierścień z diod RGB LED. W praktyce wypada bardzo dobrze, a czystą transmisję głosu zawdzięcza zastosowaniu mechanizmów redukcji szumów otoczenia. Za połączenie bezprzewodowe słuchawek Corsair Virtuoso odpowiada technologia Corsair Slipstream Wireless. Umożliwia nawiązanie łączności w zakresie do 18 metrów, a w trakcie działania wykorzystuje wzmacniające sygnał, inteligentne przełączanie częstotliwości (IFS). W przypadku łączności przewodowej odbywa się ona za pomocą USB. Umożliwia to podpięcie słuchawek do urządzeń mobilnych oraz zestawów audio.

Corsair Virtuoso RGB Wireless SE to wygoda w połączeniu z wysokiej jakości dźwiękiem. Jeśli są Ci potrzebne nie tylko słuchawki do gier, ale także słuchania muzyki i oglądania multimediów - ten model będzie dobrym wyborem.

HyperX Cloud Orbit S

Słuchawki dla graczy z najwyższej półki cenowej.

HyperX Cloud Orbit S to słuchawki dla graczy, którzy szukają naprawdę najlepszych wrażeń. Swoje kosztują, ale w zamian za wysoką cenę otrzymujemy ortodynamiczne przetworniki magnetyczne Audeze o średnicy 100 mm, wykorzystujące technologię audio 3D Waves Nx. Odpowiada ona za dokładność odwzorowania dźwięku, a także śledzi położenie głowy, aby stworzyć trójwymiarowy pejzaż dźwiękowy. Przetworniki zapewniają imponujące pasmo przenoszenia dźwięku, wynoszące od 10 Hz do aż 50 kHz! Dzięki temu świetnie oddają zarówno basy, jak i tony średnie oraz wysokie, a scena jest bardzo rozległa. Mikrofon został wyposażony w mechanizm redukcji szumów i specjalny filtr - pop. Ma on za zadanie eliminować dźwięki spowodowane przez szybko poruszające się powietrze. Mikrofon jest odłączany, dzięki czemu można swobodnie słuchać muzyki czy oglądać filmy.

HyperX Cloud Orbit S mają w zestawie trzy odłączane przewody. Każdy wyposażono we wtyczkę przeznaczoną do innego urządzenia - PC, konsoli oraz smartfona/tabletu. Dzięki temu można używać ich przy komputerze, konsoli PS4, Nintendo Switch, smartfonie, itp. Wbudowane na lewym nauszniku elementy sterowania dźwiękiem i mikrofonem pozwalają na zmianę parametrów w locie. Słuchawki HyperX choć drogie, to gwarantują niezwykle wysoką jakość dźwięku.

Logitech PRO X

Dźwięk przestrzenny 7.1 na wyciągnięcie ręki.

Logitech PRO X to gamingowe słuchawki nauszne o zamkniętej konstrukcji. Zostały wyposażone w mikrofon na elastycznym pałąku. Zwraca w nim uwagę zastosowanie specjalnej, autorskiej technologii producenta - BLUE VO!CE. Pozwala ona na korzystanie z filtrów głosu w czasie rzeczywistym. Ma to pozwolić na redukcję szumów, syczenia oraz dodanie kompresji, co powinno przełożyć się na bogatszy, czystszy i bardziej profesjonalnie brzmiący głos w jakości studyjnej. Jest to jednak funkcja dostępna tylko na komputerach, a do jej wykorzystania niezbędne jest zastosowanie oprogramowania G HUB. Mikrofon można odpinać. Wracając do tego, co najważniejsze, czyli samych słuchawek - ich muszle wyłożono pianką z pamięcią kształtu. Podstawą nausznic jest aluminiowa rama.

Logitech PRO X wykorzystuje siateczkowe membrany PRO-G o średnicy 50 mm. Dają pasmo przenoszenia w zakresie 20 Hz - 20 kHz, a dzięki zastosowaniu technologii DTS HEADPHONE:X 2.0 zapewniany jest dźwięk przestrzenny 7.1. Ma on polepszać basy i nadawać większą czystość dźwięku, pomagając rozgraniczać bliskie i oddalone odgłosy. I sprawdza się to doskonale w praktyce. Kabel słuchawek oferuje długość 200 cm, dzięki czemu można zasiąść wygodnie przy komputerze lub konsoli. Ma wbudowane sterowanie głośnością i wyciszeniem. Zaletą jest fakt, że gdy kupuje się te słuchawki dla graczy, w zestawie otrzymujemy dwie pary nausznic - skórzaną i welurową - oraz zewnętrzną kartę dźwiękową USB.

Słuchawki gamingowe Logitech doskonale sprawdzają się podczas gry, dają też bardzo wysoką jakość dźwięku podczas oglądania filmów czy korzystania z multimediów.

Sennheiser Game Zero

Profesjonalne, przewodowe słuchawki dla graczy o największych wymaganiach.

Marki Sennheiser nie trzeba nikomu przedstawiać, od lat dostarcza nam ona najwyższej jakości zestawy słuchawkowe. Choć marka bardziej kojarzona jest z konstrukcjami dla profesjonalistów, to od kilku lat regularnie i intensywnie działa również na rynku urządzeń dla graczy. Owocem tych działań jest m.in. model "Game Zero", który śmiało możemy określić jako jeden z najciekawszych na rynku.

Sennheiser Game Zero stawia przede wszystkim na jakość wykonania. Klasyczny design z gamingowym sznytem sprawia, że słuchawki trafią w gusta szerokiego grona odbiorców. Lekka, składana konstrukcja z nausznikami i pałąkiem wyposażonymi w piankowe, skóropodobne podkładki sprawia, że nawet najdłuższa sesja w słuchawkach "Game Zero" to prawdziwa przyjemność. Nie bez znaczenia dla komfortu użytkowania jest również wokół uszna budowa, dostosowana do niemal każdego rozmiaru uszu.

Dzięki oryginalnym przetwornikom marki Sennheiser, model "Game Zero" może się również pochwalić ekstremalnie czystym dźwiękiem. Co istotne, producent zadba nie tylko o jego wysoką jakość, ale również pozycjonowanie, co jest wyjątkowo ważne podczas rozgrywek online nastawionych na rywalizację. Jak, przystało na topowy sprzęt dla graczy, w Sennheiser Game Zero nie mogło również zabraknąć wysokiej jakości mikrofonu z funkcją wyciszania szumów, dzięki czemu możemy być pewni, że nawet podczas najbardziej dynamicznej rozgrywki będziemy wyraźnie słyszani przez członków naszej drużyny.

Sennheiser Game Zero to również wyjątkowo uniwersalny model, które bez trudu podłączymy nie tylko do PC, ale również konsol PlayStation i Xbox.

HyperX Cloud Alpha

Uniwersalne słuchawki dla graczy w dobrej cenie.

HyperX Cloud Alpha to przewodowe słuchawki z mikrofonem. Producent zastosował w nich konstrukcję dwukomorową, co powinno skutecznie oddzielać basy od innych tonów i zwiększać tym samym komfort użytkowania. Użyto tu przetworników 50 mm, a pasmo przenoszenia wynosi od 13-27000 Hz. Brzmienie wypada świetnie, jednak od czasu do czasu bas jest nieco cichszy i zlewa się z innymi dźwiękami - ale to rzadka sytuacja. Muszle mają otwory wentylacyjne (wyposażono je w piankę z pamięcią kształtu), obicie z imitacji skóry, a regulowany pałąk został wykonany z aluminium. Użytkowanie jest wygodne, pomimo, że słuchawki nie zaliczają się do najlżejszych - ich waga to 336 g. W przewodzie znajduje się pilot, który współpracuje z PC oraz konsolami Xbox i PlayStation.

Mikrofon Cloud Alpha wyposażono w mechanizm redukcji szumów. Otrzymał certyfikaty Discord i TeamSpeak, co potwierdza jego użyteczność w rozgrywkach multiplayer. Można w dowolnym momencie wyciszyć go przy użyciu pilota, którym reguluje się także głośność. Słuchawki HyperX wyposażono w możliwość odpięcia mikrofonu - jeśli grasz w grę singlową, nie będzie Ci przeszkadzać w zabawie. Kabel w oplocie ma 130 cm długości, co pozwala na wygodne używanie ich przed monitorem. Podobnie jak mikrofon, można go odpiąć - co ułatwi przechowywanie lub transport słuchawek. Wypada dodać, że wraz z nimi otrzymujemy w zestawie pokrowiec.

Razer Nari

Bezprzewodowe słuchawki dla graczy w obsługą dźwięku przestrzennego THX.

Razer Nari to bezprzewodowe słuchawki gamingowe. Można ich używać nawet do 12 metrów od komputera lub konsoli. W dowolnej chwili można podpiąć do nich kabel, zmieniając je w słuchawki przewodowe dla gracza. Nari to słuchawki nauszne, korzystające z membran o średnicach 50 mm każda. Pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 KHz, zaś doskonałą jakość brzmienia ma gwarantować dźwięk przestrzenny THX, zapewniający dokładne pozycjonowanie odgłosów, co pozwoli np. na usłyszenie kierunku, z którego nadchodzi przeciwnik. Jak to działa w praktyce? Świetnie - a dodatkowo podkreślone są basy, więc podczas gier z wybuchami można poczuć się niczym w środku bitwy. W muszlach zamieszczone zostały poduszki z żelem chłodzącym - ma to zmniejszać nagromadzenie ciepła podczas intensywnych sesji. Ma to wpływ także na wygłuszanie hałasów otoczenia - mechanizm ten sprawuje się perfekcyjnie. A kolejną zaletą jest automatyczna regulacja pałąka - dzięki czemu słuchawki powinny idealnie leżeć na każdej głowie.

Słuchawki Razer umożliwiają osobne ustawienia głośności dla gry oraz używanego w niej czatu głosowego, dzięki czemu można cieszyć się wciągającym dźwiękiem bez przerywania komunikacji zespołowej. Współpracują z podświetleniem Razer Chroma, co umożliwia dopasowanie ich kolorystyki do pozostałych sprzętów producenta. Zostały wyposażone w akumulator, który zapewnia do 14 godzin nieprzerwanej pracy wraz z podświetleniem, a sześć godzin dłużej bez niego.

Razer Nari swoje kosztują, ale płaci się za naprawdę perfekcyjny dźwięk przestrzenny oraz możliwość używania na dwa różne sposoby. Dodając do tego solidność wykonania, jest to inwestycja na lata!

EPOS H3

Uniwersalne słuchawki zarówno dla graczy konsolowych, jak i PC-towych.

EPOS to bardzo ciekawa marka, która korzysta z ogromnego doświadczenia technologicznego giganta - Demant. Firma ta od ponad 100 lat zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych technologii z zakresu dźwięku i słuchu. EPOS z kolei słynie z produkcji najlepszych na rynku urządzeń związanych z dźwiękiem - od zaawansowanych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o przedsiębiorstwach, po sprzęt dla graczy. Jednym z najnowszych modeli w portfolio producenta są gamingowe słuchawki EPOS H3, które charakteryzuję się nieprzeciętnym designem i wysokiej jakości dźwiękiem.

EPOS H3 to nauszne słuchawki z zamkniętą konstrukcją. Oznacza to, że znacznie lepiej tłumią one dźwięki z zewnątrz. Stylowy, a przy tym klasyczny design przypadnie do gustu większości graczy. Model ten może się pochwalić również wyjątkowo przemyślaną i wytrzymałą konstrukcją. Wzmocniony pałąk i specjalny suwak ze stali nierdzewnej sprawiają, że z łatwością dopasujecie ustawienie słuchawek do swoich preferencji. Pomogą w tym również nauszniki umieszczone na zawiasach, które idealnie dopasowują do każdego kształtu twarzy. Podczas dynamicznych starć docenicie również wygodne i praktyczne umieszczenie pokrętła głośności - na prawym nauszniku.

Jak przystało na słuchawki dla graczy - EPOS H3, charakteryzują się wysokiej jakości dźwiękiem, który pozwoli wam m.in. łatwiej zlokalizować przeciwników już po samych odgłosach. Model ten posiada również wbudowany mikrofon wysokiej jakości z redukcją szumów. Mikrofon jest na stałe przytwierdzony do słuchawek, jednak został on umieszczony na wytrzymałym wysięgniku, który działa również jako włącznik i wyłącznik. Wystarczy opuścić mikrofon, aby go aktywować. Jeśli natomiast akurat nie chcecie z niego korzystać to jednym płynnym ruchem go wyłączycie.

EPOS H3 mają jeszcze jedną wielką zaletę - są to jedne z najbardziej uniwersalnych słuchawek gamingowych na rynku. Oznacza to, że bez problemu wykorzystacie ich pełen potencjał zarówno na: PC, Mac, jak i PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch czy konsolach z rodziny Xbox. Dodatkowo, w każdym zestawie ze słuchawkami znajdują się dwa zestawy kabli - jeden dedykowany PC, drugi - konsolom.

Jeśli zatem szukacie akurat słuchawek gamingowych o nieprzeciętnym designie, wysokiej jakości dźwięku i wszechstronności, to śmiało możecie sięgnąć po EPOS H3. Bez względu na jakim sprzęcie najczęściej gracie, słuchawki te pozwolą wam cieszyć się rozgrywką na wyższym poziomie.

MSI DS502

Solidne słuchawki w przystępnej cenie.

MSI DS502 to słuchawki gamingowe z wysokiej jakości przetwornikami o średnicy 40 mm. Dzięki ulepszonej, pasywnej funkcji redukcji szumów oraz dużemu rozmiarowi nauszników, dochodzące z zewnątrz hałasy są mniejsze. Jakość dźwięku można określić jako bardzo dobrą, w czym ma zasługę również ulepszony, wielokanałowy system dźwięku przestrzennego Virtual 7.1 Surround Sound, a także technologia Xear Living. Daje ona możliwość wirtualnego przesunięcia głośników w odpowiednie miejsce w przestrzeni oraz opcję zarządzania i regulacji częstotliwości sygnału do optymalnego poziomu, dzięki czemu każdy głośnik może osiągać najwyższy poziom jakości dźwięku. Ponadto możliwa jest zmiana ustawień lub dostrojenie parametrów odtwarzania dźwięku za pomocą dołączonego do zestawu oprogramowania DS502 Headset. W ten sposób możesz zoptymalizować scenę dźwiękową. Dostępnych jest 27, ustawianych globalnie, efektów środowiskowych, w tym takie środowiska jak: łazienka, sala koncertowa, dźwięk rozchodzący się pod wodą, pub muzyczny, itp.

Słuchawki gamingowe MSI wyróżnia na tle konkurencji wbudowany system wibracji, który zapewnia dodatkowe wrażenia podczas rozgrywek. Model ten ma w pełni regulowany pałąk na głowę i zamknięte nauszniki z miękką wyściółką, co ma pozytywny wpływ na komfort użytkowania. Dodatkowym elementem jest regulowany mikrofon dookólny. Głośność można regulować za pomocą pokrętła na kablu - niestety, jest ono bardzo duże i sprawia, że cała konstrukcja ciąży nieco w dół. Estetykę wyglądu słuchawek MSI DS502 zwiększa podświetlenie LED.

Cooler Master MH670

Bezprzewodowe słuchawki ze wsparciem dla wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1.

Model MH670 to słuchawki bezprzewodowe, które już przy pierwszym kontakcie wyróżniają się jakością zastosowanych materiałów. Dobrej jakości plastiki połączono tu ze stalą oraz bardzo przyjemną w dotyku skórą ekologiczną. Bez wątpienia jest to propozycja dla osób ceniących minimalizm. Czarna obudowa charakteryzuje się klasyczną konstrukcją skoncentrowaną wokół właściwego dopasowania nauszników do kształtu głowy. Producent nie zdecydował się na zastosowanie podświetlenia - nawet symbole umieszczone na nausznikach to jedynie srebrne obwódki z właściwego logo, pozbawione jednak wypełnienia w postaci charakterystycznego napisu Cooler Master.

Sprzęt jest dostarczany w zestawie z odpinanym mikrofonem, dobrej jakości okablowaniem w oplocie, odbiornikiem radiowym oraz woreczkiem do przechowywania słuchawek.

W kontekście odsłuchu mamy do czynienia ze sprzętem skoncentrowanym na potrzebach graczy. Wirtualizowany dźwięk 7.1 pozwala zorientować się w przestrzeni. Spory dystans między przetwornikiem, a małżowiną uszną użytkownika, pozwolił na uzyskanie głębokiego brzmienia o atrakcyjnej dla ucha charakterystyce. Oczywiście taka konfiguracja sprawia, że model ten nie sprawdzi się w przypadku analitycznych odsłuchów. Separacja dźwięków jest przeciętna, a sama wierność reprodukcji pozostawia sporo do życzenia.

Warto wspomnieć również o prostym, ale estetycznie rozplanowanym oprogramowaniu. Jego zastosowanie pozwala na zmianę podstawowych parametrów i tworzenie autorskich profili audio.

SteelSeries Arctis 3

Klasyka w przystępnej cenie.

Słuchawki SteelSeries Arctis 3 to jeden z najpopularniejszych modeli na rynku. Zawdzięcza on to m.in. solidnej i wygodnej konstrukcji. Zestaw słuchawkowy wyposażony został bowiem w poduszki AirWeave, inspirowane odzieżą sportową, które sprawiają, że nawet po wielogodzinnym użytkowaniu słuchawki pozostają suche i czyste. SteelSeries Arctis 3 jest niezwykle lekki i wygodny, a to za sprawą dającej się dopasować opaski Ski Goggle, która równomiernie rozkłada ciężar. Co więcej, choć SteelSeries Arctis 3 nie posiadają funkcji usuwania hałasu, to ich poduszki zdecydowanie pomagają zredukować szumy pochodzące z otoczenia.

SteelSeries Arctis 3 oferuje przy tym wysokiej jakości dźwięk, który znacznie zyskuje na PC, a to dzięki aplikacji SteelSeries Engine 3. Oferuje ona bowiem możliwość uruchomienia słuchawek z dźwięk przestrzenny 7.1. Trzeba przy tym przyznać, że wirtualny dźwięk 7.1, który zapewnia zestaw, jest dość imponujący, zwłaszcza przy tej cenie. Jakość dźwięku jest naprawdę znakomita. Znajduje to również odzwierciedlenie w dwukierunkowym mikrofonie, który całkiem nieźle eliminuje szumy tła.

Słuchawki gamingowe SteelSeries Arctis 3 z łatwością podłączymy nie tylko do PC, ale również konsol PlayStation i Xbox oraz do smartfonów czy tabletów. Istotnym czynnikiem przy zakupie słuchawek jest również ich atrakcyjna cena.

HyperX Cloud Stinger

Uniwersalne, przewodowe słuchawki do PC i konsol.

Zestaw słuchawkowy Cloud Stinger jest wykonany z plastiku; na obu muszlach słuchawkowych znajdziemy logo HyperX. Posiada nieodłączalny kabel z 3,5-milimetrowym wejściem, co oznacza, że można go podłączyć do telefonu i do konsoli. W celu użycia na PC, przedłużacz zakończony jest dwoma 3,5-milimetrowymi gniazdami liniowym i mikrofonowym. Po prawej stronie znajduje się pokrętło głośności. Po lewej stronie jest natomiast mikrofon, który można szybko wyciszyć, podnosząc go w górę. Słuchawki są bardzo wygodne. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia lekkość, a miękka wyściółka zarówno w muszlach, jak i na opasce sprawia, że można w nich grać wiele godzin. Jakość nagrywania Stinger jest bardzo dobra jak na zestaw w tej cenie (pamiętaj jednak, że będzie to w dużej mierze zależało też od Twojej karty dźwiękowej).

Jakość dźwięku jest naprawdę fantastyczna. Niskie dźwięki przechodzą ładnie w sub-basy, zapewniając głęboki ton. Średni bas wypada mocno, ale jest lekko wzburzony i nieskoordynowany. Średnie dźwięki są nieco przerywane, ale bardzo dokładne i nieprzesadzone. Wysokie rozciągają się w dużym zakresie i mają dobrą jakość, która jednak nieco spada pod koniec. Ogólnie brzmienie jest świetne. Jeśli szukasz niedrogiego zestawu słuchawkowego, HyperX Stinger jest jednym z najlepszych, jaki możemy polecić w tym przedziale cenowym.

HyperX Cloud Stinger bez problemu podłączycie zarówno do PC, konsol, jak i urządzeń mobilnych.

Logitech G733

Lekkie słuchawki bezprzewodowe od Logitech to jedna z najwygodniejszych konstrukcji na rynku.

Model G733 to ciekawy przedstawiciel średniej półki cenowej. Sprzęt przyciąga uwagę różnorodnością wariantów kolorystycznych i odważną stylistyką. W nasze ręce trafiła najbardziej stonowana edycja w kolorze czarnym. Obudowa została wykonana z tworzywa, jednak są to lekkie i elastyczne plastiki o bardzo wysokiej jakości. Jedynym zarzutem jest podatność połyskliwych elementów na zarysowania. Należyte wykończenie objęło również nauszniki. Oddychający materiał jest przyjazny dla skóry, zapewniając przy tym odpowiednie odizolowanie małżowiny od otoczenia. Słuchawki nie otrzymały regulowanych pałąków. Zmianę rozmiaru można uzyskać poprzez zmianę położenia paska przylegającego do głowy. Proste rozwiązanie okazuje się genialne i zapewnia wzorową wygodę.

Komunikacja słuchawek z komputerem przebiega za pomocą odbiornika radiowego, przypominającego dość dużego pendrive. Sprzęt jest automatycznie wykrywany przez system Windows 10. Użytkownicy poszukujący dodatkowej personalizacji mogą pobrać aplikację Logitech G Hub. Dobrze zaprojektowany program zapewnia dość pokaźną ilość funkcji i ustawień dla G733.

Wyróżnik słuchawek stanowią również panele RGB LED wyświetlające miłe dla oka animacje, kompatybilne z Lightsync. Fizyczny panel słuchawek pozwala na regulowanie głośności odsłuchu czy wyciszanie mikrofonu. Dużym atutem modelu okazuje się odpinany mikrofon. Pomimo sztywnej konstrukcji, rejestrowany przez niego dźwięk ma wzorowe parametry.

Warto zaznaczyć, że od strony brzmienia, model G733 został został skoncentrowany na rozgrywce. Użytkownicy ucieszą się bardzo precyzyjną reprodukcją dźwięków, neutralnością brzmienia i należycie odwzorowanym dźwiękiem przestrzennym w standardzie DTS 2.0. Niestety taka charakterystyka nie pasuje do odsłuchu muzyki o wysokiej dynamice - w tym przypadku satysfakcja może być dość niska.

Czym powinny charakteryzować się dobre słuchawki dla graczy?

Słuchawki gamingowe to element, który dla wielu miłośników cyfrowej rozrywki jest rzeczą niezbędną dla pełnego komfortu zabawy. Po ich założeniu możemy poczuć się odizolowani od świata, a co za tym idzie – w pełni zatopić w historii na ekranie. Dobre słuchawki gamingowe tworzone są z myślą o tych graczach, którzy preferują rozgrywkę sieciową, choć nie tylko. Duży nacisk kładzie się w nich na realistyczne oddanie kierunku, z którego dochodzi każdy dźwięk, a to z kolei umożliwia szybkie zorientowanie się w sytuacji. Wiedza o tym, z której strony nadchodzi wróg jest na polu walki bezcenna i może zadecydować o sukcesie bądź porażce. Sprawdza się to również podczas oglądania filmów.

Dobre słuchawki do gier powinny być również wyposażone w wysokiej jakości mikrofon, co zagwarantuje łatwą i "czystą" komunikację z innymi graczami. Jednak nie zawsze gra się online – dlatego słuchawki gamingowe często mają odpinany mikrofon, który można odłączyć, gdy nie jest potrzebny. W innych przypadkach możliwe jest po prostu podniesienie pałąka.

Nasz ranking słuchawek dla graczy zawiera zarówno słuchawki gamingowe bezprzewodowe, jak i kablowe. Dzięki temu - oraz dużemu zróżnicowaniu cenowemu - każdy może znaleźć tu taki model, który będzie mu najbardziej odpowiadał.