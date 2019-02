Najlepsze smartfony w 2019 roku

W ciągu 2019 ma pojawić się na rynku kilka przyciągających uwagę modeli smartfonów. Oto zestawienie najciekawszych - zobacz!

Co roku mamy do czynienia z nową, świecką tradycją - każdy producent prezentuje swoje nowe flagowce. Są to najwięksi gracze na rynku - Samsung, Apple, LG, HTC, Huawei, Honor, Xiaomi, a także nieco mniejsi - OnePlus, Sony, Motorola, Nokia. Wszyscy starają się o naszą uwagę, prezentując innowacyjne rozwiązania. W ciągu kolejnych 12 miesięcy będziemy świadkami pojawiania się sieci 5G oraz rozpowszechnienia "bezramkowców" z wyświetlaczami na całym froncie, pod którymi znajdują czytniki odcisków palców.

W tej chwili najmocniejszy procesor to ośmiordzeniowy, wykonany w technologii 7nm Snapdragon 855, mający wydajność aż o 45% lepszą od poprzedników, aczkolwiek Apple, Huawei i Samsung szukają dla niego alternatyw. Smartfony stają się większe i cieńsze, a ich akumulatory pojemniejsze. Producenci zaczynają wprowadzać coraz więcej zastosowań SI, a także próbują różnych rodzajów notchy - jak Samsung przy wyświetlaczu Infinity-O, mającym charakterystyczną dziurkę na obiektyw. Aparaty tylne z dwoma obiektywami to już standard, kolejnym logicznym krokiem są trzy, jak w Xiaomi Mi 9, a są pogłoski o modelach z pięcioma! Zwiększa się ilość pikseli - we wspomnianym Xiaomi jest to już 48 Mpix przy głównym obiektywie.

W 2019 roku większość najlepszych modeli będzie działać pod kontrolą systemu Android Pie oraz iOS 12, ale od jesieni zacznie się wprowadzanie nowych: Android 10 Q oraz iOS 13.

Mobile World Congress 2019

Na Mobile World Congress spodziewamy się zobaczyć kilka flagowców od: Xiaomi (Mi 9), Nokia (9), LG (G8 i V50), a także Huawei (P30) i Sony (Xperia XZ4). OnePlus nie będzie mieć swojej konferencji, ale prawdopodobnie pokaże swój prototypowy model 5G. A 20 lutego, czyli jeszcze przed MWC poznamy oficjalnie Samsung Galaxy S10 i składany smartfon południowokoreańskiego producenta.

Samsung Galaxy S10

Smartfon, który już od paru miesięcy cieszy ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie informacje na jego temat można znaleźć na tej stronie. Samsung postarał się, aby wyświetlacz Infinity-O był jak największy, a model dostępny w kilku wariantach. Zadebiutuje 20 lutego podczas konferencji Galaxy Unpacked, a do końca roku ma pojawić się dodatkowy model z obsługą 5G. Smartfony z tej serii napędza do działania procesor Qualcomm Snapdragon 855, ma być także opcja z Exynos 9820. Co ciekawe - nie ma jeszcze oficjalnych cen, ale można już zamawiać telefon!

Samsung Galaxy X

Samsung Galaxy X - zwany też Samsung Galaxy F - to pierwszy składany smartfon Samsunga, który zostanie pokazany wraz z Galaxy S10. Tego typu urządzenia powoli stają się popularne - pracują nad nimi także Xiaomi, LG i Huawei. Składany Samsung ma pojawić się w sprzedaży w pierwszej połowie 2019 roku. Jedyne, co o nim wiemy, to to, że ma mieć wyświetlacz 4K Infinity Flex Display wielkości 7,3" (po rozłożeniu), działać pod kontrolą OneUI i bez problemu obsługiwać jednoczesną pracę trzech aplikacji.

Xiaomi Mi 9

Na MWC spodziewamy się zobaczyć Xiaomi Mi 9 - choć poprzedni flagowiec został ogłoszony w maju 2018. W tym modelu zwraca uwagę trójobiektywowy aparat 48 Mpix, a pod obudową znajduje się Snapdragon 855. Smartfon ma mieć ładowanie do 32W, co pozwoli na błyskawiczne zasilenie. Wyposażony jest w ekran AMOLED 6,4" z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, ale tu wciąż nie wiadomo, czy będzie mieć go tylko wersja Pro telefonu, czy obie. Tutaj zgromadziliśmy wszystkie informacje na temat Xiaomi Mi 9.

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Konferencja Nokii odbędzie się 24 lutego, a mamy nadzieję zobaczyć na niej smartfon Nokia 9 PureView. W odróżnieniu od większości flagowców ma mieć procesor Snapdragon 845, ale co zwraca uwagę, to pięć obiektywów aparatu tylnego - w dodatku renomowanej marki Zeiss. Według przecieków rozmiar to 5,99", wyświetlacz Quad-HD z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, na pokładzie Android One i bateria 4150 mAh. Ma być to model wodoodporny z ładowaniem bezprzewodowym.

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ zostanie zaprezentowane w niedzielę, 24 lutego, na konferencji producenta - to potwierdzona informacja. Model ten będzie używać procesora Snapdragon 855. Zdaniem niektórych przecieków ma być bez notcha, inne mówią o wysuwanym aparacie przednim. Wyświetlacz ma używać technologii Sound on Display - głośnik umieszczony jest w wyświetlaczu, a dźwięk ma mieć wysoką jakość dzięki przewodzeniu go przez kości i wibracjom. Jego rozdzielczość to podobno 4K. Może być to wersja LCD (jeśli ma być taniej) lub AMOLED (opcja droższa). Pogłoski donoszą o potrójnym aparacie, ale na renderach, które wyciekły do sieci, widać "tylko" podwójny. Model ten ma wejść do sprzedaży w drugiej połowie 2019.

LG V50

LG V40

Nie spodziewamy się zobaczyć LG V50 szybciej, niż w październiku, ale najnowsze pogłoski donoszą, że będzie to pierwszy smartfon 5G od LG. Prawdopodobna specyfikacja to wyświetlacz QHD 6", procesor Snapdragon 855 oraz akumulator o pojemności 4,000 mAh.

Sony Xperia XZ4

Sony Xperia XZ4

Sony Xperia XZ4 ma zostać pokazana 25 lutego na MWC. Wygląda podobnie do poprzednika - czyli XZ3, ale ma bardziej spłaszczony wyświetlacz. Nieliczne rendery, które wyciekły do sieci, sugerują, że nie będzie mieć notcha, a proporcje obrazu wyniosą 21:9. Smartfon ma mieć podwójny aparat tylny. Do działania napędza go Snapdragon 855. Oprócz modelu standardowego ma być dostępna także edycja Compact.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro to tegoroczny flagowiec chińskiego producenta. Być może zadebiutuje na MWC, ale równie dobrze może to nastąpić w marcu, kiedy to Huawei organizuje osobną konferencję. W smartfonie ma powrócić wejście 3,5 mm, pojawić się wbudowany w wyświetlacz czytnik linii papilarnych, a także notch w kształcie łzy. Prawdopodobnie będzie to model z potrójnym aparatem, ale jest szansa, że będą aż cztery obiektywy. Jeśli chodzi o procesor, spodziewamy się modelu Kirin 980. Poza tym podobnych rozwiązań jak w Mate 20 Pro - zakrzywionego wyświetlacza i kamery 3D.

Xiaomi Mi Mix 3S (i Mi Mix 4)

Mi Mix 3 jest już dostępny w sprzedaży, ale spodziewamy się w tym roku również modelu Mix 3S (w marcu-kwietniu) oraz Mi Mix 4 w okolicach października. Możliwy jest składany ekran, procesor Snapdragon 855 oraz trzeci obiektyw w tylnym aparacie.

Honor 11

Osobna marka Huawei jest coraz popularniejsza na świecie. Honor 11 to flagowiec na rok 2019. Ma być oficjalnie zaprezentowany w kwietniu, a w maju trafić do sprzedaży. Spodziewamy się mocnej specyfikacji - ale nie tak mocnej, jak Galaxy S10. Nie powinno być większych zmian w desingu oraz podzespołach - aczkolwiek obstawiamy Kirin 980.

HTC U13

HTC ostatnimi czasy jest w cieniu wielkich marek, ale być może powróci w tym roku dzięki HTC U13. Prawdopodobnie będzie to model 5G, naładowany funkcjami SI i aplikacjami VR.

OnePlus 7

Nie spodziewamy się nowego flagowca HTC wcześniej, niż pod koniec maja. Istnieją tylko nieliczne pogłoski na jego temat, wyciekło wideo koncepcyjne, a także informacja, że będzie używać procesora Snapdragon 660. Widzielibyśmy w nim zredukowane ramki i wyświetlacz AMOLED z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Moto Z4 Play

Moto Z4 Play to niekoniecznie flagowiec Motoroli - procesor Snapdragon 710 wskazuje na średnią półkę cenową. Jak na razie na jego temat panuje cisza, widzieliśmy tylko kilka projektów koncepcyjnych, a więcej informacji ma się pojawić w czerwcu. Pogłoski mówią o podwójnym aparacie i wbudowanym w wyświetlacz czytniku linii papilarnych, a inne - o notchu w kształcie łzy.

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 to trzeci flagowiec Samsunga oczekiwany w tym roku. Następca Note 9 ma mieć wyświetlacz Infinity-O 6,6", bardziej pojemną baterią i stylus S-Pen. Spodziewamy się zobaczyć go w sierpniu. Z funkcji i wyposażenia powinien posiadać wbudowany w wyświetlacz czytnik odcisków palców, procesor Snapdragon 855/Exynos 9820, pamięć UFS 3.0 oraz działać pod kontrolą OneUI.

Apple iPhone 2019

iPhone 11, iPhone XI, iPhone XS 2019... Tak właściwie nie wiemy, jak będzie nazwany kolejny flagowiec z Cupertino, dlatego wszyscy roboczo piszą o nim po prostu iPhone 2019. Jak wiemy z doświadczenia, Apple ogłasza nowe modele każdego października i tak będzie tym razem. I zapewne standardowo - model podstawowy oraz jego wersja lite i plus. Istnieje dużo przecieków i plotek na ten temat - potrójna kamera, szafirowe szkło, zredukowany notch i zmiana Lighting na USB-C to główne z nich. A my spodziewamy się, że Apple pójdzie za trendem i zamontuje czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu, moduł Touch ID i wprowadzi we wszystkich modelach wyświetlacze OLED.

Google Pixel 4

Google planuje wypuścić swojego flagowca na początku października 2019. Google Pixel 4 ma działać pod kontrolą systemu Android 10 Q. Pogłoski mówią o podwójnym aparacie selfie, a także podwójnym głośniku w wyświetlaczu oraz braku notcha. Prawdopodobny rozmiar to 6" - poprzedni Pixel miał 5,5" - a w wersji XL - 6,6". Google pracuje mocno nad usprawnieniem aparatów, dlatego spodziewamy się co najmniej podwójnego aparatu tylnego z zoomem optycznym x2. A co pod obudową? Obstawiamy procesor Snapdragon 855, moduł 5G, a także więcej niż standardowe 4 GB RAM.

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro - tego modelu spodziewamy się w październiku 2019. Będzie to najdroższy smartfon w katalogu producenta, działający na bazie Krin 990. Do sieci wyciekło kilka renderów, sugerujących powiększenie miejsca na obiektywy aparatu tylnego. Jako że poprzednik ma już trzy, następca powinien mieć cztery - albo nawet pięć. Szef Huwaei, Richard Yu, zapowiada skupienie się na rozwoju SI smartfona.

Razer

Choć szykuje się wiele dobrych telefonów, nie podejrzewamy, aby Razer odpuścił pokazanie w tym roku nowego modelu. I podejrzewamy, że Razer Phone trzeciej generacji zostanie pokazany w październiku 2019. Razer Phone 2 to jeden z najlepszych obecnie smartfonów gamingowych, więc kolejny model powinien być jeszcze lepszy. Spodziewamy się wyświetlacza 120 Hz i tylnego podświetlenia RGB. Ale jak na razie możemy pozostawać wyłącznie w sferze domysłów.