Najlepsze smartfony z 5G w 2019 roku

Jednym z trendów na rynku urządzeń mobilnych w 2019 roku będzie obsługa sieci 5G. Oto przegląd urządzeń, które zostały już zaprezentowane.

Źródło: techadvisor

Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie sieci 5G, ale wiemy już, że nie nastąpi to zbyt szybko. Nowy standard jest około 20 razy szybszy niż 4G i z pewnością jego wdrożenie będzie jedną z najważniejszych zmian w najbliższym czasie. Dzięki sieci 5G będziesz mógł przesyłać strumieniowo wideo w rozdzielczości 4K i wykonywać połączenia wideo 4K. Sieć nowej generacji zapewni także mniejsze opóźnienia, co z pewnością ucieszy fanów mobilnych gier. Obecnie na rynku pojawiają się już pierwsze urządzenia z modemem 5G, którego wsparcie zostało dodane wraz z prezentacją procesora Qualcomm Snapdragon 855. Mimo to infrastruktura nie jest jeszcze implementowana w naszym kraju, co oznacza, że nawet jeżeli kupisz smartfon z modemem 5G prawdopodobnie przez długi czas nie skorzystasz z dobrodziejstw, jakie oferuje sieć nowej generacji. Większość zaprezentowanych urządzeń będzie dostępna w sklepach latem, a ich cena będzie sporo wyższa od odpowiedników z obsługą sieci LTE. W obecnej chwili pierwsze smartfony posiadają modem 5G, który nie jest zintegrowany z procesorem. Powoduje to większe zużycie energii. Prawdziwe rozpowszechnienie urządzeń z modemem 5G, które nie będą kosztowały majątku nastąpi dopiero w 2020 roku. Jak łatwo się domyśleć w chwili obecnej tylko najdroższe wersje flagowych smartfonów oferują modem 5G.

IDC prognozuje, że tylko około 0,5% smartfonów wprowadzonych na rynek w 2019 roku będzie wspierało sieć 5G. Dwudziestu dwóch producentów obiecało zaprezentować telefony 5G w 2019 roku. Większość z nich używać będzie modemu X50 firmy Qualcomm oraz procesora Snapdragon 855.

Jeżeli mimo wszystko jesteś zainteresowany smartfonem z obsługą sieci 5G już niedługo będziesz mógł zakupić jeden z poniższych modeli:

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Źródło: techadvisor

Chiński gigant zaprezentował swój pierwszy smartfon z obsługą 5G podczas targów MWC 2019. Jest to model Xiaomi Mi Mix 3 5G, który względem modelu bez obsługi modemu różni się także zastosowaniem szybszego procesora Qualcomm Snapdragon 855, który jest niezbędny do implementacji obsługi sieci 5G. Przecieki głoszą, że zostanie on wprowadzony na rynek w cenie 599 euro (około 2600 zł). Z wyjątkiem nowego telefonu od OnePlus, który również ma wspierać 5G będzie to najtańszy smartfon z obsługą nowej technologii. model dostępny będzie w dwóch kolorach: Onyx Black i Shapphire Blue. Mi Mix 3 posiada wysuwany moduł aparatu dzięki czemu producent nie zastosował wcięcia w ekranie, który zajmuje aż 93,4 procent powierzchni panelu przedniego. Jest to cecha charakterystyczna każdego modelu z serii Mi Mix. W smartfonie zastosowano również wszystkie funkcje, jakich możemy się spodziewać we flagowcu z 2019 roku - szybkie bezprzewodowe ładowanie 20W. Niestety Mi Mix 3 nie jest wodoodporny.

Samsung Galaxy S10 5G

Źródło: techadvisor

Galaxy S10 5G został zaprezentowany wraz z innymi modelami z tej serii 20 lutego, a do sprzedaży zostanie wprowadzony 5 kwietnia. Na początku dostępny będzie tylko i wyłącznie w Korei. Nie posiadamy informacji odnoście daty premiery i ceny urządzenia w Europie. Samsung potwierdził, że współpracuje z EE, Orange, Sunrise, Swisscom, TIM, Telefonica i Vodafone, czyli operatorami sieci, aby jak najszybciej wdrożyć standard 5G w Unii Europejskiej. Sam Galaxy S10 5G jest powiększoną wersją Galaxy S10 z dodatkowym czwartym tylnym obiektywem o rozdzielczości 12 Mp z tyłu. Akumulator również ma większą pojemność - 4500 mAh (zwykły Galaxy S10 posiada ogniowo 3400 mAh). Ekran ma przekątną 6,7 cala. Jest to panel Infinity-O wykonany w technologii AMOLED znany już z mniejszych wersji Galaxy S10. Wersja z obsługą sieci 5G jest większa od modelu Galaxy Note 9. Wymiary Galaxy S10 5G to 77,1 mm x 162,6 mm x 7,94 mm (szerokość x wysokość na grubość). Urządzenie waży 198 gram. Procesor to Samsung Exynos 9820 lub Qualcomm Snapdragon 855 w zależności od rynku. W Europie możemy oczekiwać zastosowania autorskiego chipu. Dodatkowo smartfon posiada 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB wbudowanej pamięci masowej, której nie można rozbudować.

LG V50 ThinQ 5G

Źródło: techadvisor

Premiera LG V50 ThinQ 5G na targach MWC 2019 była dla nas zaskoczeniem. Spodziewaliśmy się ogłoszenia tego modelu dopiero w październiku. Model wyróżnia się zastosowaniem modemu 5G oraz możliwością wyposażenia go w dopinany drugi ekran. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Wyświetlacz ma przekątną 6,4 cala i proporcje 19,5:9. Procesor to Qualcomm Snapdragon 855 doposażony w modem X50. W porównaniu do modelu Snapdragon 845 z 2018 roku oferuje 45 procentowy wzrost mocy obliczeniowej i 20 procentowy wzrost wydajności graficznej. W standardzie otrzymamy 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Audio jest szczególnym wyróżnikiem LG, a V50 ThinQ 5G oferuje bardzo wysoką jakość dźwięku dzięki przetwornikowi cyfrowo-analogowemu (DAC). Na uwagę zasługuje również Aparat z potrójnym obiektywem (16 Mp + 12 Mp + 12 Mp) z tyłu i podwójnym obiektywem (8 Mp + 5 Mp) z przodu.

Huawei Mate X

Źródło: techadvisor

Mate X to jedna z najważniejszych nowości tegorocznych targów MWC. Huawei zaprezentował składany smartfon, który wywołał wiele zamieszania w branży. Składane smartfony dopiero pojawiają się na rynku i jeszcze długa droga dla producentów, aby dopracować swoje urządzenia, Mimo, iż nie jest to pierwsze urządzenie ze składanym ekranem Huawei pokazał nadspodziewanie dobrze wykonane urządzenie. Cena to oszałamiające 2299 euro (około 10000 zł), a data premiery i dostępność nie jest znana. Po rozłożeniu Mate X oferuje 8 calowy ekran o rozdzielczości 2480 na 2200 pikseli. Po złożeniu urządzenia ma z przodu ekran o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości 2480 na 1148 pikseli a z tyłu 6,4 calowy panel o rozdzielczości 2480 na 892 pikseli. Bateria ma pojemność 4500 mAh, a smartfon obsługuje szybkie ładowanie bezprzewodowe 55 W. Dla porównania ładowarka dla MacBook'a Air ma 45 W, a dla 12 calowego MacBook'a jedynie 29 W

OnePlus 5G

Źródło: techadvisor

Na początku OnePlus z obsługą sieci 5G miał być zupełnie nową serią. Obecnie spekuluje się, że nowy model będzie droższą wersją OnePlus 7 i posiadać kilka dodatkowych funkcji podobnie, jak Galaxy S10 i Galaxy S10 5G. Firma potwierdziła, że zaprezentuje urządzenie z modemem Qualcomm X50 i procesorem Snapdragon 855 przed końcem maja. Prezes Pete Lau publicznie oświadczył, że telefon ma być sprzedawany w przystępnej cenie. Nie podano jednak żadnych konkretnych liczb.

Samsung Galaxy Note 10 5G

Źródło: techadvisor

Biorąc pod uwagę, że Samsung zaprezentował Galaxy S10 z obsługą sieci 5G nie powinno być zaskoczeniem, że prawdopodobnie to samo stanie się podczas premiery Galaxy Note 10, który będzie flagowym phabletem Samsunga na rok 2019. Seria Note to urządzenia pozycjonowane jeszcze wyżej niż modele z serii S, dlatego prawdopodobne jest zastosowanie modemu 5G. Note 10 ma być nieco większy od Galaxy S10 Plus, posiadać ulepszone podzespoły i wsparcie dla rysika S Pen. Note 10 ma posiadać panel Infinity-O z dwoma obiektywami z przodu i czterema z tyłu podobnie, jak Galaxy S10 5G. Czytnik linii papilarnych ma się znajdować w ekranie.