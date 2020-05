Najlepsze smartfony z 5G w 2020 roku

Na rynku pojawiają się coraz tańsze, wydajniejsze i ciekawsze smartfony z wbudowanym modemem sieci 5G. W Polsce Plus oficjalnie uruchomił sieć następnej generacji, a my prezentujemy najlepsze smartfony z 5G dostępne w sprzedaży w naszym kraju.

Spis treści

Sieć 5G z pewnością jest jedną z najważniejszych technologii, jakie pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Sieć komórkowa następnej generacji pozwoli na jeszcze szybsze połączenie z siecią, a na dodatek wyeliminuje problem z przeciążonymi nadajnikami.

Źródło: macworld.com

Najnowszy standard będzie docelowo około 20 razy szybszy od 4G LTE oraz zaoferuje jeszcze mniejsze opóźnienia. Z dobrodziejstw 5G skorzystają więc zarówno gracze (niskie opóźnienia), jak i normalni użytkownicy (większe transfery danych, większe pakiety internetowe oraz brak przeciążeń).

Kolejne kraje na świecie uruchamiają sieć 5G. Pierwsze nadajniki z obsługą nowego standardu pojawiły się w Polsce już w zeszłe wakacje, ale do implementacji działającej sieci musieliśmy zaczekać do początku maja 2020 roku.

W Polsce pierwszą siecią, która pozwala skorzystać z technologii 5G jest Plus. Niestety, aby korzystać z jeszcze szybszego internetu trzeba posiadać smartfon z modemem sieci 5G. Niestety w chwili obecnej tego typu urządzeń jest mało, a na dodatek nadal są to najczęściej kosztujące kilka tysięcy złotych flagowce. Na szczęście sytuacja jest dynamiczna, a w sklepach z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej urządzeń z obsługą sieci 5G.

Xiaomi oraz Huawei zadeklarowali, że do końca 2020 roku na rynku pojawią się smartfony z obsługą sieci 5G, których cena detaliczna nie powinna przekraczać 1500 zł. Smartfony te sprzedawane będą w atrakcyjnych abonamentach i pozwolą spopularyzować sieć 5G w naszym kraju.

Przeglądamy polskie sklepy i wybieramy najciekawsze smartfony z wbudowanym modemem sieci 5G. Jeżeli mieszkasz w obrębie zasięgu sieci 5G i chcesz być jedną z pierwszych osób korzystających z niej sprawdź, jaki telefon wybrać.

1. Realme X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G to najnowszy smartfon w naszym zestawieniu. Jego premiera zbiegła się w czasie z uruchomieniem pierwszej polskiej sieci komórkowej w standardzie 5G.

X50 Pro 5G to flagowy smartfon wyposażony w najlepsze możliwe podzespoły. W obudowie tego niepozornego smartfona znajdziemy procesor Snapdragon 865 ze zintegrowanym modemem sieci 5G. Dodatkowo urządzenie posiada ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z 90 Hz odświeżaniem. W środku urządzenia znajdziemy chłodzenie wodne, które jest niezbędnym elementem systemu superszybkiego, 65 W ładowania Super Dart.

Smartfon od Realme jak na chińskiego flagowca przystało oferuje 8 GB lub 12 GB szybkiej pamięci operacyjnej w standardzie LPDDR5 oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.0. Taki zestaw w połączeniu z topowym procesorem powoduje, że na rynku trudno znaleźć wydajniejsze urządzenie.

Realme X50 Pro 5G pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką Realme UI 1.0.

Topowy model od Realme jest w chwili obecnej najtańszym smartfonem w Polsce z wbudowanym modemem sieci 5G. Sugerowana cena detaliczna tańszej wersji z 8 GB pamięci operacyjnej wynosi 2999 zł (- 200 zł podczas zakupu w przedsprzedaży). Droższa wersja 12 GB/256 GB kosztuje 3499 zł. Smartfon pojawi się w sprzedaży 19 maja.

Z naszą pełną recenzją Realme X50 Pro 5G zapoznasz się tutaj.

2. OnePlus 8 Pro 12 GB/256 GB

Najnowszy, topowy model OnePlus'a to kolejne chińskie urządzenie w naszym zestawieniu. Flagowy smartfon od pogromcy flagowców to nadal świetne urządzenie, ale niestety już nie takie tanie, jak jeszcze kilka lat temu.

OnePlus 8 Pro oferuje wszystko, co najlepsze w świecie Androida. W środku znajdziemy topowy procesor Qualcomm Snapdragon 865. Również w tym przypadku do pomocy posiada on 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.0. W przeciwieństwie do tańszego Realme X50 Pro 5G, smartfon OnePlus'a posiada wodoodporną obudowę z certyfikatem IP 68.

Wyświetlacz to znany ze starszych modeli panel Fluid AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania o rozdzielczości QHD+ (3168 x 1440 pikseli). Ten element sprawia, że OnePlus 8 Pro to rewelacyjny smartfon do oglądania filmów i seriali w najwyższej dostępnej jakości.

W przypadku OnePlus'a również możemy liczyć na system szybkiego ładowania przewodowego, ale nie będzie on tak wydajny, jak w Realme. OnePlus 8 Pro dostarczany jest z 30 W zasilaczem. Dodatkowo możemy skorzystać z szybkiego, 30 W ładowania bezprzewodowego oraz 3 W ładowania zwrotnego.

OnePlus 8 Pro niestety nie jest już tańszą alternatywą dla flagowych modeli. Wersja z 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje aż 4299 zł. To niewiele mniej od Samsunga Galaxy S20+/Galaxy Note 10.

Smartfon pojawi się w regularnej sprzedaży 21 maja.

3. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to najpotężniejszy flagowiec koreańskiego producenta. To także pierwsze urządzenie Samsunga, które oferuje zintegrowany modem 5G bez konieczności dopłaty.

Galaxy S20 Ultra 5G wykorzystuje autorski układ Exynos 990 5G, który w testach syntetycznych jest nieco mniej wydajny od Snapdragona 865 stosowanego przez większość konkurencji.

W zamian Samsung Galaxy S20 Ultra 5G oferuje idealną jakość wykonania. Do jego produkcji wykorzystano najnowsze szkło Corning Gorilla Glass szóstej generacji oraz aluminiową ramkę.

Galaxy S20 Ultra wyposażony został w ekran Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (3200 x 1440 pikseli) ze 120 Hz częstotliwością odświeżania (tylko przy rozdzielczości FullHD+).

Sprzedawana w Polsce konfiguracja oferuje 12 GB pamięci operacyjnej oraz jedynie 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Na dodatek smartfon Samsunga jest najdroższym modelem w naszym zestawieniu. Cena detaliczna wynosi aż 5999 zł.

4. Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G to pierwszy telefon chińskiego producenta, który swoją ceną detaliczną przebił iPhone'a 11 i nie jednego flagowego smartfona konkurencji. Bezpośredni poprzednik - model Mi 9 podczas swojej premiery rynkowej kosztował ponad 2 razy mniej od Mi 10 Pro 5G.

Kosztujący nieco poniżej 4500 zł smartfon firmy słynącej z produkcji budżetowych urządzeń ma do zaoferowania topową wydajność, dobrą jakość wykonania i niebanalny wygląd.

Mi 10 Pro 5G podobnie, jak konkurencja wykorzystuje układ Qualcomm Snapdragon 865 połączony z 12 GB szybkiej pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Taka konfiguracja z pewnością zapewni kilka lat płynnej i szybkiej pracy.

Chiński flagowiec posiada ekran Super AMOLED o przekątnej 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli). Również w tym modelu możemy liczyć na 90 Hz częstotliwość odświeżania i pełną obsługę HDR10+.

Smartfon od Xiaomi wyróżnia się ciekawym designem, ale niestety w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że plecki nie są chronione szkłem Corning Gorilla Glass. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 wraz z nakładką MIUI 11.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G w wersji z 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej został wyceniony w naszym kraju na 4399 zł. To o 100 zł więcej od konkurencyjnego OnePlus'a oraz aż 900 zł więcej od podobnie skonfigurowanego Realme X50 Pro 5G.

Podsumowanie

Powyżej umieściliśmy cztery najciekawsze propozycje smartfonów z wbudowanym modemem sieci 5G, które są dostępne w Polsce. W tym miejscu należy nadmienić, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i za kilka miesięcy pojawią się znacznie tańsze, a równie ciekawe smartfony z modemem sieci 5G. We wrześniu na rynku zadebiutuje także iPhone 12, który również zaoferuje modem sieci 5G. Jego cena detaliczna ma wynosić 3499 zł.