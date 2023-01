Najlepsze smartfony z CES 2023. Wybraliśmy najciekawsze premiery z całego wydarzenia

CES 2023 już za nami. Święto premier i zapowiedzi w świecie technologii stało w tym roku pod znakiem komputerów, nowych ekranów oraz rozwiązać związanych z dostępnością, jednak mogliśmy też zobaczyć kilka ciekawych telefonów.

Trzeba przyznać, że tegoroczne targi CES 2023 nie obfitowały w zapowiedzi ze świata mobile. Mimo wielu nadchodzących premier - takich jak seria Galaxy S23 czy też wejście na rynek europejski Xiaomi 13 - na wydarzeniu nie widzieliśmy największych producentów i wielkich wieści o nowych flagowcach.

Jednakże nawet pomimo dość dużej posuchy telefonicznej, udało nam się znaleźć kilka zapowiedzi, które mogą zelektryzować fanów nowych technologii. Jest tu coś dla każdego - zarówno budżetowe propozycje znanych marek, jak i nowe pomysły producentów, którzy znani są raczej z innych segmentów rynku.

Samsung Galaxy A14

Fot. Samsung

O Samsungu Galaxy A14 pisaliśmy już w tym artykule. Nowy budżetowiec przynosi nam pierwszą w tym roku premierę Samsunga i pokazuje, na co producent ma zamiar postawić. Chodzi przede wszystkim o ulepszenie znanej już formuły oraz nadanie telefonom wspólnego, spójnego wyglądu, który nawiązuje do dobrze znanego ultraflagowca Galaxy S22 Ultra.

Sam Galaxy A14 będzie interesującym, tańszym telefonem, wyposażonym w wystarczająco szybkie podzespoły, nowy ekran (w końcu w rozdzielczości FullHD) oraz naprawdę dobre kamery jak na ten segment. Co więcej, Samsung jak zwykle bije konkurencję na głowę dzięki swojej polityce aktualizacji - nawet ten tani smartfon dostanie 2 lata aktualizacji oprogramowania oraz 4 lata aktualizacji zabezpieczeń.

Motorola ThinkPhone

Fot. Motorola

Motorola od jakiegoś czasu coraz śmielej radzi sobie na rynku smartfonów. Jednak jej nowa propozycja z CES 2023 pokazuje, jak bardzo firma związana jest ze swoją komputerową "matką" - Lenovo. Dzięki tej współpracy powstał smartfon, który może podnieść tętno każdej osobie zajmującej się poważnym biznesem.

Zaprezentowana Motorola ThinkPhone jasno odwołuje się do ThinkPadów od Lenovo i ma spełniać bardzo podobne funkcje w świecie mobilnym - czyli być pierwszym wyborem dla firm, które chcą oferować swoim pracownikom telefony firmowe. Smartfon został zbudowany na podstawie Motoroli Edge 30 Fusion i może się pochwalić 6,6" ekranem o częstotliwości odświeżania 120 Hz, Snapdragonem 8+ Gen 1, baterią 5000 mAh oraz ładowaniem 68 W.

Co ciekawsze, ThinkPhone ma też wbudowany specjalny czip odpowiadający za bezpieczeństwo naszych danych biometrycznych oraz pamięci wewnętrznej. Dzięki niemu korzystanie z niego ma być o wiele bezpieczniejsze, co może być szczególnie ważne dla firm, które operują wrażliwymi danymi.

Niestety telefon będzie w tym momencie dostępny jedynie w dystrybucji B2B, czyli dostępny tylko dla przedsiębiorstw. Jego wejścia na rynek spodziewamy się jeszcze w styczniu tego roku.

TCL 40 SE

Fot. TCL

TCL zdecydowanie nie jest firmą, którą kojarzymy w pierwszej kolejności z telefonami. Jeden z potentatów rynku budżetowych telewizorów jednak postanowił na CES 2023 zaprezentować również najnowszą propozycję z segmentu budżetowych smartfonów. Dla poszukiwaczy najlepszego stosunku jakości do ceny (a także największych możliwych ekranów) może to być nie lada gratka.

Nowy telefon producenta może się pochwalić ogromnym wyświetlaczem 6,75"., który pracuje z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Całość napędza procesor MediaTek Helio G37 w połączeniu z 4 GB pamięci RAM. Co więcej mamy także 50 MP aparat główny i 2 dodatkowe aparaty po 2 MP - sensor głębi oraz kamerę macro. Bateria ma pojemność 5010 mAh, jest też oczywiście wejście słuchawkowe. Całość ma kosztować około 850 zł i zadebiutować na rynku europejskim w pierwszym kwartale 2023 roku.

Bonus: OnePlus 11

Fot. OnePlus

OnePlus co prawda nie pojawił się na CES 2023, jednak prezentacja najnowszego flagowca firmy zbiegła się w czasie z targami - postanowiliśmy więc najnowszy smartfon firmy włączyć do tego podsumowania.

OnePlus 11 przynosi do serii najnowsze podzespoły, takie jak Snapdragon 8 Gen 2 czy 6,7" ekran 120 Hz. Do tego mamy też 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz zupełnie nowy moduł aparatów z matrycami o rozdzielczości 50 MP, 48 MP oraz 32 MP. Warta też wspomnieć o super szybkim ładowaniu, które dochodzi do mocy 100 W. Smartfon jeszcze w tym miesiącu będzie dostępny w sprzedaży w Chinach, następnie w pierwszym kwartale 2023 roku trafi do Europy.