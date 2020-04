Najlepsze strony z legalną muzyką do pobrania za darmo

Przedstawiamy ciekawe serwisy z darmową muzyką do pobrania na dysk. Dostępne są w różnych formatach - od mp3 po flac, często z okładkami do wydruku. Oczywiście wszystkie wymienione tu serwisy udostępniają muzykę całkowicie legalnie, a nierzadko robią to sami wykonawcy, oddając im swoje utwory.

Spis treści

Wielu artystów udostępnia swoje piosenki za darmo w Internecie. Zyskując popularność, muzycy mogą pozyskać wiernych fanów i więcej zarabiać na sprzedaży biletów koncertowych.

Oto najlepsze strony umożliwiające pobieranie muzyki za darmo i w pełni legalnie.

Jamendo

To, co wyróżnia Jamendo, to największy na świecie katalog darmowej muzyki na licencji Creative Commons. Można tu znaleźć aż 40 tysięcy kompletnych albumów i 290 tys. piosenek do słuchania i pobrania za darmo. Wszystko w polskiej wersji językowej, a dla zainteresowanych duża społeczność - fora, grupy i recenzje.

Jamendo.com

Free Music Archive

Free Music Archive reklamuje się sloganem: nie tylko darmowa, ale dobra muzyka. Wygodna nawigacja pozwala na przejrzenie szesnastu różnych gatunków muzyki, od klasycznej po hip-hop. Każdego utworu można odsłuchać na stronie oraz pobrać na swój twardy dysk. Wygodne filtry umożliwiają szybkie znalezienie tego, czego konkretnie się szuka, a zestawienia najpopularniejszych artystów (w podziale na tygodniowe, miesięczne i ogólne) pozwalają na odkrywanie nowych nazwisk i zespołów.

Free Music Archive

Ektoplazm

Ektoplazm to działający od 2001 roku portal muzyczny o zjawisku określanym jako psychodelic trance, które obejmuje odrębny rodzaj elektronicznej muzyki tanecznej oraz związaną z nim dynamiczną, globalną kontrkulturę. Dystrybuuje darmową i legalną! muzykę psytrance, techno i tzw. downtempo. Pliki mogą być pobierane w formatach .mp3, .flac oraz .wav.

Biblioteka Muzyki YouTube

Biblioteka Muzyki YouTube to gigantyczna kopalnia muzyki dla każdego. Choć jest to baza dla twórców szukających podkładu muzycznego dla swoich produkcji, wiele utworów doskonale broni się samodzielnie. Utwory do słuchania online i pobierania w nieograniczonej ilości!

Biblioteka audio YouTube

Live Music Archive

Live Music Archive to gigantyczna kolekcja utworów z całego świata, a filtry pozwalają nie tylko na wyszukiwanie po gatunku, roku powstania, ale również - języku. Dzięki temu możesz bawić się w odkrywcę - a zdradzę, że w zasobach znajduje się nawet utwór w języku... Eskimosów. W 2019 roku liczba dostępnych utworów wynosi kilkaset tysięcy i systematycznie wzrasta, więc jest czego szukać.

Audionautix

Audionautix to serwis udostępniający za darmo pliki muzyczne - nawet do komercyjnego wykorzystania! Dostępnych jest kilkadziesiąt gatunków muzycznych oraz filtr pozwalający na wyszukanie utworu pod kątem klimatu - np. spokojny, agresywny, medytacyjny. itp. Wygodna zakładka New Stuff pozwala na zapoznawanie się z ostatnio dodanymi utworami, dzięki czemu nie przegapisz żadnych nowości.

SoundClick

SoundClick to baza gromadząca miliony utwory z różnych gatunków muzycznych. Można korzystać z niej za darmo, uzyskując dostęp zarówno do ściągania, jak i słuchania online, a także założyć konto, co daje możliwość pobierania i odsłuchiwania w lepszej jakości.

SoundClick

Musopen

A teraz coś z innej beczki - Musopen to gratka dla miłośników muzyki klasycznej, a także osób grających, które chcą mieć nuty do tych utworów. Można szybko znaleźć poszukiwany utwór dzięki bibliotece twórców, a także rodzajowi utworu, jest także wyszukiwanie pod kątem instrumentarium.

MusOpen

Bandcamp

Bandcamp to miejsce, które zastąpiło na muzycznej mapie Internetu MySpace. Mają tu swoje strony zespoły i solowi twórcy, z których wielu udostępnia pliki ze swoimi nagraniami całkowicie za darmo. Od czasu do czasu niektórzy organizują swoiste promocje i udostępniają całe swoje albumy (a nawet dyskografie) za darmo przez określony czas. Dzięki możliwości śledzenia wybranych twórców, nigdy nie przegapi się dobrej okazji. Rozstrzał muzyczny jest ogromny i obejmuje praktycznie wszystkie gatunki.

Amazon

Największy sklep internetowy na świecie, posiada dedykowaną sekcję Amazon Music. Twórcy mają możliwość w niej wystawić swoją muzykę za dowolną cenę - również za darmo. Wystarczy ustawić wyszukiwarkę w tryb "Free" aby odnaleźć ponad 6 000 darmowych nagrań.