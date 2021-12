Najlepsze świąteczne oferty na urządzenia i usługi u operatorów [24.12.2021]

Działający na polskim rynku operatorzy sieci komórkowych przygotowali specjalne oferty w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Czy jest na co zwrócić uwagę?

Z okazji zbliżających się świąt, polscy operatorzy chętnie przygotowują gamę ciekawych ofert dla swoich klientów. Przedstawiamy najlepsze promocje na usługi i urządzenia, jakie znaleźć można na ich stronach.

Play

Abonament na 3 miesiące za 0 zł

Play przygotowało ofertę promocyjną, w ramach której klienci tej sieci mogą uzyskać 3 miesiące abonamentu za 0 zł podczas przedłużania umowy przez internet.

Telefony w supercenie z abonamentem

Podczas zawierania nowej umowy abonamentowej możemy dobrać wybrane smartfony za 1 zł, a ich rata przez pierwsze 3 miesiące będzie niższa nawet o 90%.

Drugi smartfon gratis

Play przygotowało specjalną promocję dla osób przenoszących swój numer - wybierz abonament z dużą paczką gigabajtów i smartfonem, a drugi otrzymasz w prezencie. Oferta jest dostępna tylko online.

Orange

Abonament na 4 miesiące za 0 zł

Przenieś numer do Orange, a zyskasz nawet 4 miesiące abonamentu za 0 zł - 3 miesiące abonamentu za 0 zł + 1 miesiąc w prezencie za zakup online.

Odbierz drugie urządzenie w prezencie

Orange wprowadziło do swojej oferty ciekawą promocję na smartfony. Przy zakupie wybranych planów i urządzeń możesz otrzymać drugi smartfon w prezencie za 1 zł oraz dodatkowe 300 GB danych do wykorzystania na 3 miesiące za darmo.

Orange Love dla nowych Klientów

Kolejna promocja dotyczy tych klientów, którzy zdecydują się na dołączenie do Orange Love. W ramach akcji możesz wybrać swój pierwszy prezent od Orange - teraz może to być telewizor albo smartfon za 1 zł lub zniżka 10 zł/mies. na abonament przez cały czas trwania umowy. Drugi, pewny upominek to 300 GB w abonamencie komórkowym.

T-Mobile

Wyjątkowe zestawy na Święta

T-Mobile przygotowało wiele różnych zestawów świątecznych, przygotowanych z myślą o różnych okazjach, przeznaczeniu oraz osobach, jakim chcielibyśmy je wręczyć. Wśród nich znalazły się zestawy: rodzinne, lifestyle, sportowe, dla domu, MiX BOX dla dziecka oraz oferty dla firm. Każdy z nich różni się zawartymi w nich urządzeniami, dlatego każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie.

Świąteczny zestaw z Xbox

Specjalna oferta dotyczy również konsoli Xbox Series X z dodatkami do gier Fortnite i Rocket League w supercenie.

Plus

Na Święta przenieś rodzinę do Plusa i odbierz 1000 zł

Plus oferuje możliwość otrzymania zwrotu gotówki w wysokości 1000 zł, który wynika z kwoty 400 zł za 4 karty SIM oraz zwrotu gotówki za sprzęty w wysokości 200 zł i 400 zł.

Prezentami rządzisz

Wybierz interesujący sprzęt bez kosztów abonamentu na raty 0%, a jeśli nie korzystasz z usług telekomunikacyjnych - nie płacisz za nie. Oferta dla stałych klientów Plus 3x0 - czyli 0 zł na start, 0% raty i 0 zbędnych formalności.

