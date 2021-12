Najlepsze świąteczne promocje na sprzęt Samsunga [13.12.2021]

Samsung przygotował specjalne oferty promocyjne z okazji Świąt. Przedstawiamy najlepsze okazje zakupowe na sprzęt Samsunga - otwórz się na magię świąt z urządzeniami Galaxy.

Otwórz się na magię świąt z Galaxy / Źródło: Samsung

Świąteczne promocje z Galaxy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Samsung przygotował specjalne promocje na swojej stronie internetowej. W ramach świątecznej akcji możemy skorzystać z następujących ofert:

Galaxy Watch 4 Classic za 1 zł przy zakupie Galaxy Z Fold 3 lub Galaxy Z Flip 3 - link do oferty

Galaxy Watch 4 za 1 zł przy zakupie serii Galaxy S21 5G - link do oferty

500 zł zwrotu na konto przy zakupie Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic - link do oferty

Galaxy Buds Pro za 300 zł mniej + TIDAL HiFi za 6 miesięcy za darmo - link do oferty

Soundbar HW-Q600A 30% taniej przy zakupie telewizora Q80A QLED 4K 55" - link do oferty

Kup lodówkę Samsung Family Hub lub Side by Side, zostaw opinię i odbierz prezent o wartości do 550 zł - link do oferty

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Telewizor Samsung QE65Q67AAU

Typ telewizora: QLED

Standard HD: 4K UHD (3840 x 2160)

Technologia 3D: nie

Komunikacja TV: Łączność Wi-Fi, Łączność Wi-Fi Direct

Liczba złączy USB: 2

Liczba złączy HDMI: 3

Cena: 3290 zł

Galaxy M12

Pamięć wbudowana: 64 GB

Wielkość ekranu: 6,5"

Model: Samsung Galaxy M12

Pamięć RAM: 4 GB

Aparat główny: 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix

Aparat przedni: 8 Mpix

Komunikacja urządzenia: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Kolor: niebieski

Cena: 699 zł

Galaxy A32 LTE

Pamięć wbudowana: 128 GB

System operacyjny: Android

Wielkość ekranu: 6,4"

Model: Samsung Galaxy A32

Pamięć RAM: 4 GB

Aparat główny: 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix

Aparat przedni: 20 Mpix

Komunikacja urządzenia: Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Wi-Fi, NFC

Cena: 1355 zł

Samsung Odyssey C32G55TQWRX Curved HDR

Link do oferty

Cena: 1249 zł; 1399 zł

Zakrzywiony monitor gamingowy z matrycą VA, która gwarantuje wysoki kontrast i ciemną czerń. Rozdzielczość 2560 × 1440 i odświeżanie na poziomie 144 Hz zapewniają z kolei płynny, pełen szczegółów obraz.

Samsung SSD T7 Touch 1 TB

Link do oferty

Cena: 749 zł; 835 zł

Mall.pl taniej proponuje również dysk przenośny z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Samsung SSD T7 Touch to niewielki nośnik z dodatkowym zabezpieczeniem biometrycznym. Na promocję trafił model o pojemności 1 TB. Dysk pozwala na zapis o szybkości do 1050 Mb/s oraz odczyt do 1000 Mb/s. Całość komunikuje się z urządzeniami poprzez port USB Typu C.

Dysk posiada wytrzymałą obudowę wykonaną z aluminium. Producent deklaruje podwyższoną odporność na upadki, wstrząsy i uderzenia. Oprogramowanie chroni dane z wykorzystaniem 256-bitowego szyfrowania AES wspieranego dodatkowo przez czytnik linii papilarnych.

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm Green

Link do oferty

Cena: 1158 zł; 1379 zł

Najtaniej na rynku kupimy zegarek Samsung Galaxy Watch 4 44 mm w kolorze zielonym. Najnowszy smartwatch koreańskiego producenta pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS 3.0 z nakładką One UI for Watch. Obudowa posiada certyfikat IP68 i jest wodoszczelna do 50 m. Dodatkowo całość została przetestowana w ciężkich warunkach i spełnia wymagania normy MIL-STD-810G. Ekran to 1,4-calowy panel Super AMOLED pokryty szkłem Corning Gorilla Glass.

Na pokładzie znajdziemy pulsometr, pulsoksymetr, EKG oraz ciśnieniomierz. Nie zabrakło również GPS, Glonass oraz NFC ze wsparciem dla Google Pay. Zegarek posiada 16 GB wbudowanej pamięci masowej pozostającej do dyspozycji użytkownika.

PONIŻSZE OFERTY SĄ ARCHIWALNE I NIEAKTUALNE

Cyber Monday na Samsung.com

To ostatni dzień na skorzystanie ze specjalnych promocji z okazji Cyber Monday na oficjalnej stronie Samsunga. Z okazji Cyber Monday możemy skorzystać ze specjalnej oferty Smart Deal - przy zakupie Galaxy Z Fold3 lub Z Flip3 5G, Galaxy Watch4 Classic otrzymasz w prezencie!

Cyber Monday na Samsung.com / Źródło: Samsung

Black Friday na Samsung.com

Black Friday zagościł w oficjalnym sklepie Samsunga. Dzięki temu możesz skorzystać z następujących zniżek:

Ponadto Decydując się na zakup słuchawek Galaxy Buds Live lub Galaxy Buds Pro w oficjalnym sklepie Samsung w okresie do 28 listopada, można liczyć można liczyć na atrakcyjne rabaty: 350 zł w przypadku Buds Live i 400 zł w przypadku Buds Pro.

Smartfony, tablety i akcesoria

Najciekawsze promocje z oferty Samsunga

Galaxy Z Fold3 5G

Cena: 7299 zł; 8799 zł

Link do oferty

Galaxy Z Flip3 5G

Cena: 3799 zł; 4799 zł

Link do oferty

Galaxy S21 Ultra 5G

Cena: 4749 zł; 5749 zł

Link do oferty

Galaxy S21 5G

Cena: 3049 zł; 3799 zł

Link do oferty

Galaxy A52s 5G

Cena: 1699 zł; 1999 zł

Link do oferty

Galaxy Tab S7 FE 5G

Cena: 2199 zł; 3199 zł

Link do oferty

Galaxy Buds Pro

Cena: 599 zł; 999 zł

Link do oferty

Galaxy Buds Live

Cena: 399 zł; 749 zł

Link do oferty

Galaxy Watch4

Cena: 1169 zł; Zwrot 350 zł przy zakupie

Link do oferty

Najlepsze promocje w sklepach z elektroniką

Telewizor Samsung QLED QE65Q80AAT

Cena: 4499 zł; 4999 zł

Dostępny w:RTV Euro AGD

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Cena: 4499 zł; 4899 zł

Dostępny w:Mall.pl

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Cena: 6799 zł; 8299 zł

Dostępny w:Media Markt

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Cena: 2899 zł; 3399 zł

Dostępny w: RTV Euro AGD, MediaExpert, X-kom, NEONET

Samsung Galaxy M12 SM-M127FLBVEUE niebieski

Cena: 1333 zł; 1549 zł

Dostępny w:Vobis

