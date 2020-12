Najlepsze szczoteczki soniczne 2020/2021

Czym są szczoteczki soniczne i jak wybrać odpowiedni model? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź poniżej, wraz z listą najlepszych szczoteczek sonicznych 2020/2021 roku.

Higiena jamy ustnej jest niezwykle istotna w życiu każdego człowieka i nie chodzi jedynie o to, aby zachowywać świeży oddech oraz olśniewać piękną bielą zębów (choć to również niezwykle ważne). Przede wszystkim jednak, należy dbać o zdrowie, zarówno zębów, jak i całej jamy ustnej. Wszak stare porzekadło mówi „lepiej zapobiegać, niż leczyć” i ma to także zastosowanie w tym konkretnym przypadku, ponieważ nie ma chyba ludzi, dla których wizyta u stomatologa jest przyjemnością. Aby móc cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem należy jednak o niego odpowiednio i konsekwentnie dbać.

Piękny uśmiech to podstawa sukcesu

Szczoteczki soniczne to obecnie najskuteczniejsze, ogólnodostępne narzędzie do dbania o higienę ustną, co potwierdza nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Nie wszyscy jednak są jeszcze przekonani do tej metody, a jeśli nawet, to wybór odpowiedniego modelu nie jest wcale prosty. Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat szczoteczek sonicznych, w tym jak one działają oraz na co zwracać uwagę podczas dobierania urządzenia do indywidualnych potrzeb i stworzyliśmy listę najlepszych modeli 2020/2021 roku. Zapraszamy.

Czym właściwie jest szczoteczka soniczna i jak ona działa?

Szczoteczka soniczna to nowoczesny sprzęt do dbania o higienę ustną. Urządzenie jest zasilane elektrycznie przy użyciu baterii akumulatorowych, wymagających sporadycznego ładowania za pomocą dołączonej do zestawów, dedykowanej ładowarki. Posiada ono niewielką główkę, która podczas szczotkowania wykonuje ruchy wymiatająco-pulsacyjnie i pracuje z częstotliwością minimum 260 Hz. Jak sama nazwa wskazuje, działają one w oparciu o wytwarzanie fal dźwiękowych, w których wyniku wprawiane są w ruch cząsteczki śliny połączone z pastą do zębów, co z kolei powoduje tworzenie się mikrobąbelków, docierających nawet do trudno dostępnych miejsc. Uderzając o ściany zębów i jamy ustnej, skutecznie usuwają one bakterie oraz płytkę nazębną, nie powodując przy tym żadnych podrażnień.

Suszymy... Myjemy ząbki Panowie

W związku z tym, że główka urządzenia rusza się samoistnie, to podobnie jak w przypadku szczoteczek elektrycznych, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych, manualnych ruchów, a jedynie odpowiednie umiejscowienie końcówki sprzętu w poszczególnych obszarach uzębienia.

Czym różni się szczoteczka soniczna od elektrycznej?

Główna różnica, pomiędzy szczoteczkami elektrycznymi i sonicznymi, polega na kształcie główki czyszczącej oraz zakresie i częstotliwości jej ruchów. W stosunku do sonicznej wersji, szczoteczka elektryczna posiada większą główkę, będącą w stanie objąć powierzchnię całego zęba i dzięki ruchowi w aż trzech zakresach (oscylacyjnym, pulsacyjnym i obrotowym) dociera ona fizycznie do większego obszaru szczęki. W połączeniu z wykonywaniem 58 000 obrotów na minutę, jest ona niezwykle skuteczna w czyszczeniu, a pod względem usuwania płytki nazębnej, jest ona także skuteczniejsza od sonicznego odpowiednika.

Czy zatem szczoteczka elektryczna jest lepsza od sonicznej? Otóż niekoniecznie i jak mówi ulubione powiedzenie psychologów oraz terapeutów – „to zależy”. Szczoteczka elektryczna jest dość inwazyjna w trakcie szczotkowania i wraz z płytką nazębną może również nadmiernie ścierać powierzchnię szkliwa, powodując tym samym jej osłabienie. Ze względu na specyfikę wykonywanych ruchów, szczoteczki soniczne są znacznie subtelniejsze w działaniu, nie ścierają szkliwa oraz są delikatne i nieinwazyjne dla dziąseł. Z tych właśnie powodów są one lepszym wyborem dla osób z wrażliwymi zębami, delikatnymi dziąsłami oraz po zabiegach dentystycznych.

Kto nie lubi bąbelków?

Dodatkowo, powstające miktobąbelki skuteczniej usuwają nagromadzone bakterie i docierają tam, gdzie nie są w stanie docierać włókna nawet najskuteczniejszych szczoteczek. Dlatego też, są one często polecane osobom noszącym aparaty ortodontyczne, implanty czy protezy, a także tym, którzy niedokładnie myją zęby, np. z powozu złych nawyków wyniesionych z dzieciństwa.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru odpowiedniego modelu?

Jest kilka podstawowych parametrów i cech szczoteczek sonicznych, na które powinnyśmy zwrócić uwagę podczas poszukiwania modelu odpowiedniego dla naszych potrzeb. Praktycznie każda z nich jest wyposażona w pewnego rodzaju czasomierz, dostosowany do panującej opinii, że na umycie za jej pomocą każdej z czterech podstawowych stref uzębienia konieczne jest 30 sekund. Dlatego też, po rozpoczęciu szczotkowania urządzenie chwilowo zatrzymuje się co 30 sekund, aby myjący mógł wygodniej zmienić strefę mycia, a po upływie łącznych dwóch minut – automatycznie się wyłącza.

Na co jeszcze zwracać uwagę?

Ilość obrotów na minutę – szczoteczki soniczne wykonują w standardowo od 31 000 do 62 000 obrotów na minutę. Oczywiste jest, że im więcej obrotów, tym szybsze i skuteczniejsze czyszczenie, a także większa ilość wytworzonych mikrobąbelków.

Kto będzie używał sprzętu – istotną kwestią jest, w jakim wieku są docelowi użytkownicy szczoteczki. Jeśli bowiem wszyscy członkowie rodziny mają powyżej dziesięciu lat, to swobodnie mogą użytkować ten sam sprzęt, wymieniając jedynie jego końcówki. Jeżeli natomiast w naszym gronie jest dziecko poniżej dziesięciu lat, to zdecydowanie lepiej zainwestować w dodatkową szczoteczkę, przeznaczoną konkretnie dla dzieci ponieważ są one jeszcze delikatniejsze, niż normalne modele.

Tryby czyszczenia - bardzo często poszczególne modele szczoteczek sonicznych wyposażone są w kilka trybów czyszczenia. Najczęściej jest to tryb tzw. Codzienny (standardowy) , delikatny (dla osób ze szczególnie wrażliwymi dziąsłami i zębami) czy wybielający.

Czujnik nacisku - niektóre dostępne na rynku modele posiadają wbudowany czujnik nacisku, który kontroluje jego optymalny poziom podczas szczotkowania i w momencie wykrycia zbyt dużej siły naciskania – otrzymujemy sygnał w formie czerwonej, świecącej kontrolki.

Aplikacja na smartfon - Droższe i nowocześniejsze modele posiadają także Bluetooth, który umożliwia łączenie się ze specjalną, dedykowaną aplikacją na smartfon. Aplikacje takie dają wiele korzyści, np. Mogą oferować optymalizację i indywidualne dostosowanie trybów oraz techniki mycia zębów, korekcję negatywnych nawyków, określanie obszarów pomijanych podczas szczotkowania, a w niektórych przypadkach nawet analizę stanu uzębienia.

W grupie raźniej

Ilość końcówek - Warto zwrócić uwagę na ilość dołączonych do zestawu końcówek, gdyż w tym wypadku sprawdza się dewiza „im więcej, tym lepiej”. Ma to szczególne znaczenie gdy z urządzenia będzie korzystać więcej osób. Wtedy, z oczywistych względów, każda z nich będzie potrzebowała własnej końcówki. Końcówki należy także systematycznie wymieniać na nowe, po upływie około trzech miesięcy, jeśli więc w zestawie otrzymamy cztery wymienne końcówki, to oznacza tym samym ich roczny zapas. Dodatkowo, w niektórych przypadkach dołączone są dodatkowe końcówki o innej specyfice, np. Z miększym włosiem, co pozwoli nam na dodatkowe ich dostosowanie do indywidualnych wymagań.

A teraz ułatwienie poszukiwań odpowiedniego urządzenia – lista najlepszych szczoteczek sonicznych 2020/2021.

Philips Sonicare DiamondClean

Philips Sonicare DiamondClean to jeden z najciekawszych modeli linii Sonicare. Jej maksymalna ilość obrotów na minutę wynosi 62 000. Szczoteczka wyróżnia się technologią DFA - Dynamic Fluid Action, która poza usuwaniem standardowych zanieczyszczeń, zabezpiecza zęby przed powstawaniem próchnicy, dzięki rozbijaniu łańcuchów bakterii ja powodujących.

Philips Sonicare DiamondClean oferuje pięć trybów:

Clean – do codziennego oczyszczania jamy ustnej

GumCare – tryb Clean połączony z masażem dziąseł

White – wybielający

Sensitive – dla osób z nadwrażliwością

Polish – polerujący

Do atutów szczoteczki należą też: czujnik nacisku oraz wskaźnik poziomu naładowania baterii informuje. Philips Sonicare DiamondClean może pracować około dwóch tygodni na jednorazowym, pełnym ładowaniu.

Smilesonic EX

Smilesonic EX to nowa wersja chwalonej szczoteczki Smilesonic PerfectClean, która poza solidnym wykonaniem i bardzo atrakcyjnym designem, pochwalić się może pięcioma trybami pracy: standardowym, wybielającym, polerujący, z masażem dziąseł oraz delikatnym.

W trybie wybielającym szczoteczka wykonuje aż 96 000 ruchów na minutę co jest jedną z najwyższych, dostępnych na rynku częstotliwości. Do zestawu Smilesonic EX dołączono 4 końcówki (każda do innego rodzaju mycia), twarde etui na szczoteczkę i ładowarkę. Szczoteczka posiada pojemną baterię i jest w stanie działać około dwa miesiące na jednym ładowaniu.

Seysso Professional

Seysso Professional oferuje delikatne szczotkowanie w połączeniu z wysokimi obrotami, a system dynamicznego czyszczenia zębów pomaga zapobiegać próchnicy i pomaga neutralizować stany zapalne dziąseł. Szczoteczka pracuje w trzech trybach – delikatnym, codziennym i wybielającym, a w zestawie znajdziemy ładowarkę i etui podróżne.

Seysso Professional może działać dwa miesiące bez ponownego ładowania, a dużym jej atutem jest to, że mogą jej używać również dzieci od czwartego roku życia.

Philips Sonicare Easy Clean

Philips Sonicare Easy Clean to podstawowy i popularny model, godny polecenia osobom nie przepadającym za udziwnieniami i nadmiarem gadżetów. Fanom klasyki i minimalizmu oferuje on pracę w trybie codziennym oraz stonowany wygląd w białym koloże. Również panel sterowania został maksymalnie uproszczony i pozbawiony zbędnych przycisków. Plusyem jest też dość popularny program EasyStart, który zwiększa stopniowo moc działania szczoteczki przez pierwsze czternaście dni użytkowania w celu przyzwyczajenia użytkownika do nowych doznań.

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4200

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4200 to szczoteczka łącząca dobrą jakość ą przystępną cenę. Solidna i lekka konstrukcja uprzyjemniają korzystanie ze sprzętu oraz jego sporą wytrzymałość. Mamy trzy tryby do wyboru – codzienny, delikatny oraz polerująco-wybielający.

Bateria szczoteczki pozwala na siedem dni użytkowania bez konieczności ponownego ładowania, a zestaw Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4200 zawiera dwie końcówki.

Curaprox Hydrosonic Black Is White

To, co wyróżnia szczoteczkę Curaprox Hydrosonic Black Is White jest zastosowanie specjalistycznego włosia Curen, niezmieniającego swoich właściwości w kontakcie z wodą oraz niewielka i wygodna główka. Do wyboru mamy trzy tryby pracy: delikatny, intensywny oraz masaż dziąseł.

Szczoteczka może działać około tygodnia na jednym ładowaniu, a do zestawu dołączono dwie końcówki oraz etui podróżne.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush

Choć szczoteczka jest z wyglądu niepozorna, to łączy w sobie solidne funkcjonowanie i niewielka cenę. Główkę wyposażono w specjalne, gęsto ułożone włosie, dzięki któremu jest ona jednocześnie skuteczna i delikatna. Miłym dodatkiem jest też matowe wykończenie i antypoślizgowa konstrukcja. Dużym plusem z kolei jest moduł Bluetooth wraz z dedykowana aplikacją. Szczoteczka posiada trzy programy: standardowy, delikatny oraz „dowolny”, czyli taki, który możemy samodzielnie zaprogramować za pośrednictwem aplikacji.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush jest w stanie pracować osiemnaście dni bez potrzeby ponownego ładowania. Fanom firmy Xiaomi, poszukującym nowoczesnej i ciekawej szczoteczki sonicznej możemy polecić również - Oclean X Pro, która zadebiutowała na rynku niedawno, a więcej na jej temat znajdziecie tutaj.

Smilesonic UP

Smilesonic UP wyróżnia się tym, że oferuje trzy główne trzy tryby czyszczenia (zwykły, wybielający i delikatny), ale każdy z nich w trzech wariantach intensywności, co daje aż dziewięć programów czyszczenia.

Na jej rękojeści szczoteczki znajdziemy dwa przyciski – pierwszy służy do przełączania pomiędzy kolejnymi trybami pracy oraz włączania i wyłączania szczoteczki, a drugim możemy regulować intensywność ruchów główki czyszczącej.

W zestawie ze szczoteczką znajdziemy podróżne etui oraz aż sześć końcowej: 3 do intensywnego wybiela, 1 klasyczna, 1 do delikatnego czyszczenia i 1 do zastosowania ortodontycznego. Wysokiej jakości bateria umożliwia około dwa miesiące pracy urządzenia na jednym ładowaniu (samo ładowanie trwa ok. 4-6 godzin). Smilesonic UP jest dostępne w kolorach białym i różowym.

Seysso Oxygen O-sonic

Seysso Oxygen to jedna z najszybszych szczoteczek na rynku, oferująca do 96 000 obrotów na minutę. Solidne wykonanie i trzy tryby pracy (codzienny, delikatny i wybielający) gwarantują wysoki komfort użytkowania. Model ten posiada podświetlany panel i wskaźnik poziomu baterii. Do zestawu dołączono ładowarkę oraz dwa typy końcówek. Według producenta, szczoteczka może pracować łącznie około 250 minut na jednym ładowaniu, a to imponujący wynik.

Panasonic EW-DL83

Szczoteczka soniczna Panasonic EW-DL83 wyróżnia się na tle konkurencji zastosowanym włosiem, które jest jednocześnie dłuższe i cieńsze, dzięki czemu czyści dokładniej nie powodując podrażnień. Posiada także czujnik nacisku oraz dwa tryby czyszczenia, czyli zwykły i delikatny.

Bateria nie robi wrażenia ponieważ oferuje sześćdziesiąt minut ciągłej pracy, ale ciekawostką jest, że wydajność szczoteczki nie spada przy niskim stanie baterii. W zestawie znajdziemy także ładowarkę oraz trzy ciekawe końcówki: zwykłą, delikatną do dokładnego czyszczenia kieszeni dziąsłowych oraz irygującą przestrzenie międzyzębowe.

Jak więc widać, wybór szczoteczek sonicznych może być dość łatwy, gdy wiemy, na co zwracać uwagę. Do tego, na rynku znajdziemy naprawdę wiele ciekawych pozycji i mamy nadzieję, że swoim zestawieniem nieco ułatwiliśmy wam sprawę.