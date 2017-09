Czy warto zaczekać, by zmienić telefon na nowy? Przeczytaj najnowsze wieści dotyczące telefonów, które pojawią się jeszcze w tym roku i na początku kolejnego

Najlepsze telefony, które pojawią się w 2017 r. i 2018 r. - w skrócie:

• Apple iPhone 8 - 12 września

• LG V30 - 31 sierpnia

• Samsung Galaxy Note 8 - 23 sierpnia

• Samsung Galaxy S8 mini – jeszcze nie wiadomo

• Samsung Galaxy S9 – 25 lutego

• Sony Xperia XZ1 - 31 sierpnia

• Google Pixel 2 - 5 października

• Motorola Moto Z2 Force - 25 lipca

• Nokia 8 - 16 sierpnia

• Xiaomi Mi Mix 2 - 11 września

Najlepsze telefony, które pojawiają się jeszcze w tym roku i na początku 2018 r. będą pracowały jeszcze szybciej i będą mogły pochwalić się jeszcze dłuższą żywotnością baterii. Niektóre będą działały na nowym Snapdragonie 835, który zapewni o 25% szybsze renderowanie przy zużyciu mocy o 50% mniejszym niż Snapdragon 801.

Najprawdopodobniej oprócz lepszego procesora możemy spodziewać się 4 lub nawet 8GB RAMu, minimum 32GB pamięci, ekranu Quad-HD w wyjątkowo dużym rozmiarze i jak najlepszej jakości aparatów.

W tym roku mieliśmy już do czynienia z kilkoma świetnymi smartfonami, w tym Galaxy S8, S8 Plus, LG G6, HTC U11, Sony Xperia XZ Premium, Xiaomi Mi6 i OnePlus 5. Ceny wszystkich tych modeli już dość drastycznie spadły, dlatego nie pojawiły się w naszym zestawieniu.

Apple iPhone 8

Już za kilka dni pojawi się na rynku długo oczekiwany iPhone 8, który prawdopodobnie zjawi się razem z dość standardową (czyt. nudną) aktualizacją iPhone’a 7 do iPhone’a 7s i 7s Plus. Nowe modele zostaną również ogłoszone w tym dniu (12 września).

Mówi się, że Apple szykuje niezłe niespodzianki w związku ze 10-leciem iPhone’a. Połączenie niesamowitego designu i świetnego hardware’u ma uczynić z iPhone’a 8 najbardziej rewelacyjny smartfon dostępny na rynku.

iPhone 8 może okazać się telefonem, którym Jony Ive w końcu dopnie swego: będzie to model przypominający taflę szkła, którego front będzie efektownie zakryty w całości przez ekran.

Inne plotki głoszą, że iPhone 8 będzie po raz pierwszy korzystał z bezprzewodowego ładowania, a poza tym będzie mógł pochwalić się funkcjami biometrycznymi, takimi jak rozpoznawanie twarzy i skanowanie tęczówki. Będzie działał na procesorze Apple A11 i co-procesorze i będzie diabelsko szybki.

Google Pixel 2

Jak dowiedzieliśmy się z dość wiarygodnych źródeł, kolejny telefon Google zostanie ogłoszony 5 października. Telefon będzie wodoodporny; będzie posiadał ulepszony aparat, która będzie wyróżniała się możliwością robienia zdjęć przy słabym świetle; zakrzywiony ekran i procesor Snapdragon 836.

Głównymi różnicami między większym i mniejszym modelem będą rozmiar ekranu i rozdzielczość (Pixel XL2 – 5.99 cali i Quad-HD; Pixel 2 – 4.97 cali i full-HD; XL2 będzie ponadto posiadał 6GB RAMu, nie 4).

Poza tym, najnowszy smartfon Google będzie pierwszym modelem z Androidem Oreo, którego ostateczna wersja została ogłoszona 21 sierpnia.

LG G7

LG G6 (na zdjęciu) jest dostępny na rynku od niedawna, a już pojawiły się plotki dotyczące nowego modelu.

Początkowo przypuszczano, że firma wypuści nowy model już na początku stycznia 2018 r. w okolicach CES 2018. To dałoby mu przewagę nad głównymi rywalami, takimi jak Galaxy S9.

Kolejna plotka głosi z kolei, że LG współpracuje obecnie z Qualcommem, a owocem tej współpracy ma być G7 działający na najnowszym Snapdragonie 845.

LG V30

Podczas gdy my ciągle czekamy na LG G7, firma ogłosiła już na IFA 2017 kolejny model: V30. To smartfon z ekranem FullVision, który tym razem ma aż 6 cali, jednak nie wpływa to negatywnie na jego wagę (jest to tylko 158g).

V30 działa na Snapdragonie 835, posiada 4GB RAMu, podwójny aparat ze światłem f/1.6. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że V30 powinien zastąpić tegorocznego flagowca L6.

Microsoft Surface Phone

Plotki dotyczące Surface Phone pojawiały się tak rzadko, że część osób zaczęła przypuszczać, że nowy model Microsoftu to tylko mit. CEO fimy Satya Nadella ogłosiła jednak ostatnio, ku zadowoleniu zwolenników urządzeń Microsoftu, że Surface Phone powinien być „ostatecznym urządzeniem mobilnym”.

Jeśli plotki są prawdziwe, Surface Phone pojawi się jeszcze w 2017 r.; będzie miał 5.5-calowy wyświetlacz Quad-HD AMOLED, 4GB RAMu, ilość pamięci 64GB lub 128GB do wyboru (a dodatkowo slot na karty microSD); 64-bitowy procesor Intela; tylni, 21-pikselowy aparat i 8-pikselowy przedni aparat. Ponadto, powinien posiadać rysik Surface Pen i port USB-C.

Motorola Moto G5s i G5s Plus

Większość telefonów znalazła się naszej liście dlatego że są po prostu najlepsze, czy to w kwestii jakości wyświetlacza, aparatów czy szybkości działania. Moto G5s i G5s Plus zyskały miejsce w naszym zestawieniu, bo oferują najlepszy stosunek jakości do ceny.

Ogłoszone 1 sierpnia 2017 r. G5s i G5s Plus są modelami ze specjalnej edycji G5 i G5s, którą ogłoszono na początku 2017 r. Nie znamy jeszcze daty wypuszczenia, ale wiemy już, ile mniej więcej będą kosztować: G5s 219 funtów i G5s Plus 259 funtów.

Design premium i metalowa, jednoczęściowa obudowa to pierwsze różnice, które zauważysz w nowym Moto G5s. Pojemność baterii również została zwiększona, a aparat zamiast 13Mp, będzie miał 16 Mp. Rozmiar ekranu również powiększono do 5.2 cali.

W modelu Plus dostaniemy podwójny aparat tylni 13 megapikseli i przedni 8 megapikseli z lampą błyskową LED. Wyświetlacz również został powiększony do 5.5 cali.

Motorola Moto Z2 Force

Moto Z2 został ogłoszony 25 lipca 2017 r., a na 10 sierpnia była zapowiedziana regularna sprzedaż. W Europie będzie dostępny nieco później.

Moto Z2 Force to solidny smartfon z ekranem ShatterShield i 5.5-calowym wyświetlaczem Quad-HD AMOLED. Jest dość cienki; ma zaledwie 6 mm. Posiada metalową obudowę, która jednak nie ma wejścia na słuchawki mini jack.

Z tyłu znajdziemy dwa 12-pikselowe aparaty, a w środku hardware, którego oczekuje się po flagowcu: procesor Snapdragon 835; 4GB RAMu i 64GB pamięci (ze slotem na karty microSD).

Nokia 8 & Nokia 9

Nokia ogłosiła w końcu swoją Nokię 8 (za cenę ok. 599 euro), która w sprzedaży pojawi się prawdopodobnie we wrześniu. Nie wiadomo natomiast, kiedy pojawi się Nokia 9 z wyświetlaczem 18:9, której oczekujemy z większym podekscytowaniem.

Nokia 8 została stworzona dla twórców treści; posiada aparaty Car Zeiss, tryb Bothie, który utrwala cały obraz dzięki połączeniu przedniego, 13-pikselowego aparatu i tylnego (podwójnego, 13-pikselowego); oraz nagrywanie audio Nokia Ozo.

Telefony Nokii różnią się od telefonów z Androidem pod trzema głównymi względami: Nokia skupia się na codziennych doświadczeniach użytkowników; pod względem jakości budowy i designu premium; oraz pod względem najczystszej wersji Androida, która zapewnia comiesięczne aktualizacje; szybkie aktualizacje platform Androida i implementację Google Assistant.

Samsung Galaxy Note 8

Samsung zapowiedział swojego najnowszego Galaxy Note 8 na sierpniowej konferencji Unpacked. W tej chwili ciągle dostępny jest w przedsprzedaży, a 15 września pojawi się już w regularnej sprzedaży za ok. 4000 zł.

Tak jak się spodziewaliśmy, dostaniemy tu 6.3-calowy ekran Quad-HD SuperAMOLED Infinity Display z rysikiem S Pen (z ulepszoną czułością dotyku i subtelnym zakończeniem), dzięki któremu będzie można tworzyć, edytować i przypinać notatki na wyświetlaczu Always-on i który będzie w stanie tłumaczyć całe zdania, konwertować jednostki i waluty.

Note 8 będzie też pierwszym flagowcem Samsunga z podwójnym aparatem, z których jeden będzie działał jako teleobiektyw, a drugi, 12-pikselowy, będzie posiadał szeroki kąt widzenia (oba będą posiadały stabilizację obrazu).

Najważniejsze specyfikacje: procesor Snapdragon 835, 6GB RAMu, 64GB pamięci (+ slot na karty microSD), wodoodporność IP68 oraz akumulator 3,300mAh.

Samsung Galaxy S8 mini

Od pojawienia się Galaxy S5 mini Samsung zaprzestał produkcji mini wersji swoich wchodzących modeli; zmieni się to w przypadku nowego Galaxy S8 i Galaxy S8+. Głównym powodem było niezadowolenie klientów, który narzekali na zbyt duże gabaryty obu modeli, a jednocześnie zależało im na smartfonie o równie sprawnym działaniu.

Jak głoszą plotki, Galaxy S8 mini, nad którym trwają prace w Korei, będzie miał 5.3-calowy ekran (który za sprawą zakrzywionych krawędzi będzie wydawał się nieco mniejszy), procesor Snapdragon 840, 4GB RAMu, 32GB pamięci oraz skaner tęczówki. Podobny sprzęt pojawił się ostatnio na Geekbenchu, co sugeruje, że sprzęt rzeczywiście niedługo zostanie ogłoszony.

Samsung Galaxy S9 i Galaxy S9+

Jesteśmy obecnie w drugiej połowie 2017 r., co oznacza, że powoli zaczną pojawiać się wiadomości dotyczące sprzętów wychodzących na początku 2018 r. Jednymi z najbardziej oczekiwanych urządzeń będą Galaxy S9 i Galaxy S9+, które prawdopodobnie zawieszą poprzeczkę jeszcze wyżej, niż uczyniły to smartfony z 2017 r.

Oba modele będą prawdopodobnie posiadały 7-nanometrowy procesor Snapdragon 845 lub 8-nanometrowy Exynos 9810; podwójne tylne aparaty; oraz skanery linii papilarnych umieszczone na wyświetlaczu Infinity.

Działanie będzie z pewnością zachwycające; a poza tym, nie możemy się doczekać, by sprawdzić, czy Samsung w końcu wyjdzie ponad zwyczajowe 4GB RAMu. Design raczej nie ulegnie zmianie, i mamy nadzieję, że podobnie będzie z ceną.

Istnieje możliwość, że Galaxy S9 pojawi się na samym początku 2018 r., by nie pozostawać w tyle za konkurentem LG G7.

Samsung Galaxy X

Jeśli wierzyć plotkom, giętki telefon w końcu przestaje być mitem! Samsung ma zamiar wypuścić 100 000 kopii swego składanego telefonu Galaxy X w trzecim kwartale bieżącego roku, jednak spodziewamy się, że jego cena będzie dość wysoka.

Galaxy X, który wcześniej funkcjonował pod nazwą Project Valley, ma być smartfonem z podwójnym wyświetlaczem (z przodu i z tyłu urządzenia), który będzie można rozłożyć do wielkości 7-calowego tabletu. Mówi się także o 8-calowym tablecie, który będzie się składał do 5-calowego smartfona.

Snapchat Smartphone

Jeśli mamy być szczerzy, nie wierzymy za bardzo, że telefon Snapchat zostanie kiedykolwiek stworzony, a już na pewno nie w 2017 roku. Wydaje nam się, że firma pracuje raczej nad wyspecjalizowaniem aparatu w tym kierunku, ale pojawiają się też plotki o tzw. telefonie snapchatowym.

Jeśli taki smartfon rzeczywiście się pojawi, będzie to telefon przeznaczony głównie do selfie i prawdopodobnie pierwszy model z 360-stopniowym aparatem.

Sony Xperia XZ1 i XZ1 Compact

Podczas IFA 2017 Sony zapowiedział swoje dwa nowe flagowce: 5.2-calową Xperię XZ1 i mniejszą 4.6-calową Xperię XZ1 Compact. Oba modele mogą pochwalić się specyfikacjami godnymi flagowców, w tym procesorem Snapdragon 835 i 4GB RAMu.

Chociaż żaden z nich nie będzie miał podwójnego aparatu, bezramkowego ekranu ani innych najnowszych funkcji, będzie z pewnością mógł się pochwalić ekranem HDR, dźwiękiem high-resolution, głośnikami stereofonicznymi oraz 19-pikselowymi aparatami o wysokiej jakości.

Oba modele są obecnie dostępne w przedsprzedaży, a w regularnej sprzedaży można spodziewać się ich we wrześniu.

Xiaomi Mi Mix 2

Mi Mix 2 pojawi się znacznie wcześniej, niż się tego spodziewaliśmy. Na 11 września zapowiedziano event, na którym zostanie pokazany (na dzień przed eventem iPhone’a 8).

CEO Xiaomi, Lei Jun, potwierdził, że firma współpracuje ponownie z designerem Philippe Starckiem, by stworzyć następcę rewolucyjnego, bezramkowego Mi Mix.

Xiaomi planuje stworzyć telefon, którego cały front stanowi wyświetlacz. Byłby to pierwszy chiński smartfon bez fizycznych przycisków.