Najlepsze telewizory MINI LED 2023 - przegląd topowych modeli

Technologia Mini LED podbija świat, a my przyglądamy się sprzętowi stworzonemu na jej podstawie. Jakie są najlepsze telewizory Mini LED?

Promocja TCL 65C835 Technologia Mini LED to autorskie dzieło firmy TCL, a model 65C835 jest jednym z flagowych produktów firmy. Zastosowana w telewizorze matryca VA posiada 288 stref podświetlania i może pochwalić się odświeżaniem do 144 Hz. W praktyce oznacza to głęboką, jednorodną czerń, świetlistą biel i wysoki kontrast, a także rewelacyjną reprodukcję barw i dużą widoczność detali w scenach nocnych. Warto podkreślić, że telewizor obsługuje formaty HDR10, HDR10+, HDR HLG, HDR DOLBY VISION oraz DOLBY VISION IQ. Technologia Mini LED to nie wszystko, co TCL ma do zaoferowania. Seria C835 została bowiem wyposażona w całe naręcze ulepszeń. Za ostry, realistyczny obraz odpowiada również technologia QLED, 4K HDR Premium 1000 oraz 144Hz Motion Clarity Pro. TCL oczywiście nie zapomniało też o graczach. Dzięki dwóm złączom HDMI 2.1 o przepustowości 48GB/s do telewizora podłączycie nie jedną, a nawet dwie konsole – lub konsolę i komputer, jeśli taką macie fantazję. Pakiet funkcji dla graczy obejmuje Game Master Pro, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium oraz specjalny Panelowi gracza TCL. Telewizor 65C835 od TCL został wyposażony w dwa głośniki ONKYO (moc 15W) oraz wbudowany podwójny subwoofer (moc 30W). Dźwięku możecie oczywiście doświadczać w... Telewizor 65C835 od TCL został wyposażony w dwa głośniki ONKYO (moc 15W) oraz wbudowany podwójny subwoofer (moc 30W). Dźwięku możecie oczywiście doświadczać w... TCL 65C835 - pełna recenzja »

Telewizory Mini LED to rewolucja na rynku technologicznym. Na czym ona polega i co tak naprawdę oferuje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw przyjrzeć się standardowym telewizorom. Typowe ekrany LCD, które doskonale znacie, zbudowane są z komórek wypełnionych ciekłym kryształem. Oczywiście nie emitują one światła, a to właśnie ono jest potrzebne, by na ekranie widoczny było obraz. W klasycznych telewizorach podświetlenie zapewniały diody LED, które umieszczano pod matrycą.

Owe diody połączone były w grupy, dzięki czemu możliwe było rozświetlanie jednego obszaru (z jasnymi elementami obrazu) i przyciemnianie innego (z elementami ciemnymi). System do pewnego stopnia się sprawdzał, ale miał też wady – diody emitowały bowiem poświatę, która była widoczna w partiach obrazu, które powinny być idealnie ciemne. W ekranach LED szwankował więc kontrast, a barwy nie zawsze były realistycznie przedstawione.

W telewizorach Mini LED diody są o wiele mniejsze i jest ich znacznie więcej. Siłą rzeczy jest więc możliwe o bardziej precyzyjne podświetlenie matrycy. Czernie stają są głębokie i równomierne, a kolory odpowiednio nasycone. Wzrasta też liczba detali widocznych w scenach zrealizowanych w niskim kluczu oświetleniowym.

Telewizor SAMSUNG QE55QN85BAT

Zastosowana w telewizorze technologia Mini LED przekłada się na dokładnie dobrane podświetlenie, dzięki któremu czernie są naprawdę jednorodne, a jasne obrazy pozbawione zakłóceń. Precyzyjnie działające diody sprawiają, że bez trudu dojrzycie wszystkie detale zarówno w scenach nakręconych w pełnym świetle, jak i tych mrocznych. Dzięki Neo Quantum HDR 1500 wszystko, co będziecie oglądać, zyska spektakularną głębię koloru, a dzięki Wzmocnieniu Głębi Obrazu zwiększeniu ulegnie kontrast na pierwszym planie.

O Waszą wygodę podczas seansu zadba Tryb Komfort dla Oczu. Dostosuje on jasność obrazu do warunków panujących w pomieszczeniu. Upłynniacz Ruchu Pro sprawi, że obiekty na ekranie będą się poruszać gładko, dynamicznie i bez rozmyć. Gracze docenią Funkcję FreeSync Premium Pro, która ma za zadanie zniwelować ścinanie klatek animacji. Z kolei Automatyczny Tryb Gry zminimalizuje opóźnienia i pozwoli na natychmiastową reakcję podczas rozgrywki.

Za doskonałym obrazem podąża doskonały dźwięk. Dolby Atmos i wielokanałowe głośniki oferują brzmienie na naprawdę kinowym poziomie. Jeśli zaś chcielibyście dodatkowo zwiększyć realizm brzmienia, możecie skorzystać z Funkcji Dźwięku Podążającego za Obiektem+. Jak gwarantują twórcy telewizora, tryb ten sprawia, że można się poczuć, jak w środku filmowej sceny.

Telewizor LG 65QNED863QA

Potęga telewizora marki LG tkwi w matrycy wyposażonej w miniaturowe diody LED. To właśnie za ich sprawą podświetlenie jest precyzyjne, a kontrast obrazu wyjątkowo wysoki. LG 65QNED863QA gwarantuje olśniewająco jasną biel, pociągająco głęboką czerń oraz realistyczne kolory. Z tym telewizorem niestraszne będą Wam najciemniejsze nawet sceny w Rodzie Smoka – bez problemu dostrzeżecie w nich wszystkie szczegóły.

Jeśli chodzi o obraz, ciekawym aspektem jest tu technologia Dolby Vision IQ, która dopasowuje ustawienia obrazu do gatunku programu i warunków panujących w otoczeniu. Prawdziwych kinomanów ucieszy tzw. FILMMAKER MODE™ – tryb, dzięki któremu podczas oglądania filmu wyłączyć można upłynnianie ruchu, a także zachować oryginalne proporcje, kolory i częstotliwość zmiany klatek.

LG wyposażyło swój telewizor w pakiet trybów skierowanych do graczy. Płynny obraz zapewnia technologi a AMD FreeSync Premium, niwelująca opóźnienia i zacinania klatek. Technologie Quantum Dot i NanoCell sprawią, że kolory będą żywe i realistyczne, a Wy będziecie mogli cieszyć się grafiką gier o wysokiej rozdzielczości, płynnej i idealnie zsynchronizowanej.

Twórcy telewizora nie zapomnieli też o dźwięku. LG 65QNED863QA jest wyposażony w inteligentną kontrolę dźwięku AI Sound Pro. Procesor jest w stanie analizować różne głosy, efekty i częstotliwości, a następnie optymalizować brzmienie pod kątem warunków panujących w pomieszczeniu.

Telewizor Philips 65PML9506/12

Wspaniały kontrast za przystępną cenę. Telewizor może poszczycić się procesorem P5 AI Perfect Picture i technologią pozwalającą na obsługiwanie najważniejszych formatów HDR (również Dolby Vision). Na matrycy znajduje się ponad 1000 stref podświetlania – ich inteligentne przyciemnianie i rozjaśnianie gwarantuje Wam głęboką czerń oraz realistycznie nasycone kolory.

Jak podkreślają twórcy sprzętu, został on wyposażony w tzw. 4-stronne oświetlenie Ambilight. Jest to rozwiązanie Philipsa, które opiera się na diodach rozmieszczonych na ramie telewizora. Reagują one na to, co dzieje się na ekranie i emitują miękką poświatę podnoszącą realizm obrazu.Tworząc model 65PML9506/12 Philips nie zapomniał o graczach. Po włączeniu konsoli telewizor przełącza się na tryb gwarantujący bardzo niski poziom opóźnień w grze. Ruch obiektów jest płynny, a ścinanie klatek odpowiednio zredukowane.

Nie tylko zrobi na Was wrażenie – Dolby Atmos zapewni Wam przestrzenne brzmienie, jakie do tej pory znaliście tylko z kina. Philip przygotował również coś dla osób, którym w trakcie seansu zdarza się wychodzić np. po herbatę. Jeśli w kuchni umieścicie bezprzewodowe głośniki, będziecie mogli zsynchronizować je z telewizorem.

Telewizor Samsung Neo QLED QE85QN90BAT

Główna atrakcja telewizora, czyli Quantum Mini LED, sprawi, że zechcecie ponownie obejrzeć nawet te filmy i seriale, które widzieliście już nie raz. Samsung QN90B ukaże Wam je w zupełnie nowym świetle – za sprawą 14-bitowej skali luminancji ujrzycie bowiem detale, o których do tej pory nie mieliście pojęcia. Zarówno w ciemnych, jak i w jasnych scenach kolory zyskają unikalną głębię, a kontrast ulegnie zwiększeniu.

Procesor AI, zarządzający technologią Quantum Mini LED, odpowiada również za inteligentne skalowanie obrazu. Dzięki temu materiały w rozdzielczości niższej niż 4K będą wyglądały podobnie jak te rzeczywiście zrealizowane w 4K.

Ekran telewizora został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, dzięki której programy możecie oglądać o każdej porze dnia i z dowolnego miejsca w pokoju. Do pory dnia, ale też pogody panującej na zewnątrz, telewizor dostosuje swoją jasność, tak by obraz nie nadwyrężał wzroku.

Samsung QN90B jest telewizorem przyjaznym graczom. Posiada Zaawansowany Upłynniacz Ruchu Pro – funkcja wyświetlania ruchu do 144 Hz w 4K niweluje opóźnienia i rozmycia. Z kolei Funkcja FreeSync Premium Pro odpowiada za płynność animacji i redukcję ścinania klatek – telewizor co prawda za Was nie zagra, ale zapewni Wam jak najlepsze warunki do pokonania przeciwników.

Telewizor Samsung Neo QLED 4K QN90B to nie tylko znakomita jakość obrazu, ale i dźwięku. Dolby Atmos i wbudowane wielokanałowe głośniki sprawią, że dźwięk wręcz poczujecie. Dodajcie do tego Funkcję Dźwięku Podążającego za Obiektem, a realizm brzmienia przeniesie Was w sam środek akcji filmu czy serialu.

Telewizor Sony Bravia XR-75X95K

Pierwszy telewizor Mini LED w ofercie tej japońskiej marki. Dzięki 420 strefom podświetlenia oferuje wysoki kontrast obrazu, głębokie czernie oraz intensywną biel. Może też pochwalić się odwzorowaniem bogatej palety barw. Bez względu na to, czy oglądacie telewizję wieczorem przy zgaszonym świetle, czy raczej w słoneczny dzień, obraz zachwyci Was ilością szczegółów.

Irytujące odbicia światła, które mogłyby utrudnić oglądanie, zniweluje specjalna technologia antyrefleksyjna. Z kolei technologia X-Wide Angle sprawi, że ulubione programy będziecie mogli oglądać z dowolnego miejsca w pokoju – bez względu na kąt patrzenia, kolory pozostaną realistyczne.

Sony zatroszczyło się też o płynność obrazu i minimalizację opóźnienia. Telewizor posiada również zmienną częstotliwość odświeżania (VRR, Variable Refresh Rate) oraz zgodność ze standardem HDMI 2.1, takim jak 4K 120 kl./s.

Jeśli chodzi o dźwięk, Sony Bravia XR-75X95K posiada wysokotonowe głośniki, które zapewniają realistyczne brzmienie i mocne basy. Jeśli posiadacie soundbar, bez trudu zsynchronizujecie go z głośnikami telewizora.