Najlepsze ultrabooki i laptopy do biznesu w 2022 roku

Laptop to obecnie najważniejsze narzędzie pracy, lecz wybór odpowiedniego biznesowego komputera nie jest łatwy. Sprawdź nasze zestawienie i zobacz, które modele warto wybrać w 2022 roku.

Spis treści

Część obudowy Della XPS wykonano z karbonu

Na rynku znajdziemy mnóstwo komputerów przenośnych, a większość z nich to modele dedykowane odbiorcom indywidualnym. Co jednak ważne, na półkach sklepowych znaleźć można również modele skierowane do biznesu. Są to nieco droższe konstrukcje, które mają bardziej wytrzymałe obudowy, większą ilość portów oraz zaawansowane technologie dbające o bezpieczeństwo danych.

Zanim przystąpimy do opisu najlepszych konstrukcji, warto dowiedzieć się na co zwrócić uwagę podczas wyboru komputera przenośnego do biznesu.

Jak wybrać odpowiedni laptop biznesowy?

Obudowa : warto zdecydować się na model wykonany z aluminium. Niektórzy producenci proponują karbon lub magnez. To również dobre materiały zwiększające wytrzymałość, która jest kluczowa w przypadku komputerów biznesowych. Są one często przenoszone, co zwiększa ryzyko przypadkowego uszkodzenia mechanicznego

: warto zdecydować się na model wykonany z aluminium. Niektórzy producenci proponują karbon lub magnez. To również dobre materiały zwiększające wytrzymałość, która jest kluczowa w przypadku komputerów biznesowych. Są one często przenoszone, co zwiększa ryzyko przypadkowego uszkodzenia mechanicznego Procesor : Do pracy biurowej co najmniej Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3. W przypadku mobilnych stacji roboczych warto zainwestować w modele z procesorami Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5.

: Do pracy biurowej co najmniej Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3. W przypadku mobilnych stacji roboczych warto zainwestować w modele z procesorami Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5. Pamięć operacyjna : 8 GB lub więcej. Warto zdecydować się na model z możliwością rozszerzenia pamięci operacyjnej.

: 8 GB lub więcej. Warto zdecydować się na model z możliwością rozszerzenia pamięci operacyjnej. Pamięć masowa : 256 GB lub więcej. Wiele zależy od osobistych preferencji. Niektóre modele posiadają możliwość montażu drugiego dysku

: 256 GB lub więcej. Wiele zależy od osobistych preferencji. Niektóre modele posiadają możliwość montażu drugiego dysku Ekran : 13-14 cali w przypadku konstrukcji mobilnych. W przypadku pracy stacjonarnej warto wybrać model z ekranem o przekątnej 15,6 cala. W obu przpadkach powinniśmy zadbać o rozdzielczość Full HD lub wyższą. Warto zwrócić uwagę na matową powierzchnie, która odbija refleksy świetlne.

: 13-14 cali w przypadku konstrukcji mobilnych. W przypadku pracy stacjonarnej warto wybrać model z ekranem o przekątnej 15,6 cala. W obu przpadkach powinniśmy zadbać o rozdzielczość Full HD lub wyższą. Warto zwrócić uwagę na matową powierzchnie, która odbija refleksy świetlne. Łączność : warto wybrać model z Wi-Fi 6.

: warto wybrać model z Wi-Fi 6. Porty : niektóre modele mają jedynie USB Typu C. W przypadku zakupu takiego laptopa trzeba wyposażyć się w stację dokującą. Na szczęście większość konstrukcji biznesowych ma klasyczne porty - USB Typu A, HDMI oraz czytnik kart pamięci.

: niektóre modele mają jedynie USB Typu C. W przypadku zakupu takiego laptopa trzeba wyposażyć się w stację dokującą. Na szczęście większość konstrukcji biznesowych ma klasyczne porty - USB Typu A, HDMI oraz czytnik kart pamięci. Dodatki : warto zwrócić uwagę na obecność czytnik linii papilarnych lub kamery IR oraz podświetlanej klawiatury.

: warto zwrócić uwagę na obecność czytnik linii papilarnych lub kamery IR oraz podświetlanej klawiatury. Waga: Wiele zależy od typu konstrukcji. Lekkie ultrabooki ważą nieco ponad 1 kg, a 15,6 calowe laptopy potrafią przekraczać 2 kg.

Poniżej znajdziesz polecane przez nas laptopy biznesowe na 2022 rok.

Lenovo V14

Lenovo V14

Lenovo V14 to jeden z najtańszych laptopów biznesowych. Za około 2500 zł otrzymujemy solidny komputer do pracy z procesorem Intel Core i3, 8 GB pamięci operacyjnej oraz Windowsem 10 Pro. Podstawowy model od Lenovo to 14 calowa konstrukcja z wąskimi ramkami.

Komputer wyposażono w procesor Intel Core i3-1005G1 oraz 8 GB pamięci operacyjnej. Co ważne, komputer posiada jedno gniazdo SO-DIMM DDR4 i umożliwia rozbudowę do 20 GB pamięci operacyjnej (4 GB na płycie głównej oraz 16 GB w jednej kości SO-DIMM DDR4). Na dane zarezerwowano nośnik SSD M.2 PCIe 256 GB . Laptop posiada wolny slot na 2,5 calowy dysk SATA III.

Lenovo V14 wyposażono w 14 calową matrycę o rozdzielczości Full HD. Jest to matowy panel, który skutecznie neutralizuje refleksy świetlne. Urządzenie wyposażono w szyfrowanie TPM oraz sporą ilość porów. Szkoda, że zabrakło złącza USB Typu C oraz czytnika linii papilarnych. Nie znajdziemy również podświetlanej klawiatury. Lenovo V14 waży 1,6 kg. Komputer pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Pro.

Lenovo ThinkPad E14

Lenovo ThinkPad E14

Lenovo ThinkPad E14 jest solidną propozycją atrakcyjnego cenowo laptopa biznesowego. To dopracowany model, który posiada sporo rozwiązań znanych z droższych modeli.

Wybrana przez nas konfiguracja została wyposażona w procesor Intel Core i3-10110U, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD. Laptop umożliwia rozbudowę pamięci operacyjnej do 20 GB. W obudowie znajdziemy jeden port SO-DIMM DDR4. Na płycie głównej umieszczono kość 4 GB. Lenovo ThinkPad E14 posiada również drugi slot na nośnik SSD w standardzie M.2 PCIe.

Producent postawił na 14 calową matrycę IPS LCD o rozdzielczości Full HD. Jest to matowy panel, który ułatwia pracę na zewnątrz. ThinkPad E14 został wyposażony w Wi-Fi 6 oraz sporą ilość portów. Na ściankach bocznych znajdziemy złącza USB Typu A, USB Typu C z Display Port i Power Delivery, HDMI oraz RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet.

Laptop posiada podświetlaną klawiaturę z wbudowanym trackpointem, która jest odporna na zachlapania oraz czytnik linii papilarnych. Obudowę wykonano z aluminium. Komputer waży 1,64 kg i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Pro.

ASUS ExpertBook B1 B1400

ASUS ExpertBook B1 B1400

Laptop ASUS ExpertBook B1 jest dostosowany pod kątem zastosowań w biznesie, co czyni go inteligentnym wyborem dla ambitnych indywidualistów, a także świetną opcją dla znanych organizacji edukacyjnych oraz rozwijających się firm każdej wielkości. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, wytrzymałością klasy wojskowej oraz zaawansowaną personalizacją.

Dokładna specyfikacja tego laptopa różni się od wybranej konfiguracji. W jego najdroższej wersji sercem urządzenia jest procesor Intel Core i7-1165G7, wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej DDR4. ASUS ExpertBook B1 B1400 posiada 14-calowy ekran LCD o rozdzielczości FHD (1920 x 1080 pikseli), a za wyświetlany obraz odpowiada karta graficzna NVIDIA GeForce MX330. Na górnej ramce wyświetlacza znajdziemy także kamerkę 720p HD z zamknięciem do ochrony prywatności.

Producent wyposażył komputer w dysk SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 o pojemności 512 GB, a także szereg wielu portów:

1 x USB 2.0 typu A

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x Thunderbolt 4 z obsługą sygnału wideo lub dostarczania zasilania

1 x HDMI 1.4

1 x gniazdo VGA (D-Sub)

1 x gniazdo audio mini-jack 3,5 mm typu combo

1 x gniazdo Ethernet RJ45 klasy gigabitowej

1 x wejście zasilania DC

Czytnik kart micro SD

ASUS ExpertBook B1 B1400 pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Pro (ASUS poleca Windows 11 Pro jako rozwiązanie dla firm) i dostarczany jest z 1-miesięcznym okresem próbnym dla nowych abonentów Microsoft 365.

ASUS ZenBook 14 UM425IA

Asus ZenBook 14

ASUS ZenBook 14 to laptop obok którego trudno przejść obojętnie. Tajwański producent od lat stosuje unikalne rozwiązania, których na próżno szukać u konkurencji.

Komputer wyposażono w procesor AMD Ryzen 5 4500U z 16 GB pamięci operacyjnej DDR4x o taktowaniu 3200 MHz. Nie zabrakło również 512 GB nośnika SSD M.2 PCIe. Producent postawił na 14-calową matrycę EWV o rozdzielczości Full HD. Co ważne - jest to matowy panel, który skutecznie radzi sobie z refleksami świetlnymi.

ZenBook 14 posiada mnóstwo ciekawych rozwiązań. Mowa o zawiasie ErgoLift, podnoszącym pulpit roboczy. Rozwiązanie to polepsza chłodzenie i ułatwia pisanie na klawiaturze. Warto zwrócić uwagę na kamerę IR, która zastąpiła czytnik linii papilarnych. Całość jest zgodna z Windows Hello. Komputer, pomimo niewielkiej masy 1,24 kg, uzyskał wojskowy certyfikat MIL-STD 810G.

ZenBook 14 posiada port USB Typu A, dwa porty USB Typu C oraz HDMI 2.0. Nie posiada złącza słuchawkowego Jack, ale w zestawie otrzymujemy stosowną przejściówkę z USB Typu C. Nie zabrakło również adaptera z USB Typu C na RJ-45. Propozycja od Asusa spodoba się architektom. Wszystko ze względu na stuprocentowe pokrycie palety barw sRGB.

HP ProBook 650 G8

HP ProBook 650 G8

HP ProBook 650 G8 pozycjonowany jest jak laptop biznesowy klasy średniej. Komputer posiada większość funkcji z serii 800, ale jest znacznie tańszy.

Laptopa wyposażono w procesor Intel Core i5 1135G7, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 480 GB nośnik SSD M.2 PCIe. Co ważne Probook 650 G8 posiada dwa złącza SO-DIMM DDR4, które pozwalają rozbudować pamięć operacyjną do 32 GB. ProBook 650 G8 to klasyczny notebook z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Matryca oferuje rozdzielczość Full HD. Jest to panel IPS LCD z matową powierzchnią.

Komputer został wyposażony w kamerę na podczerwień kompatybilną z Windows Hello. Producent nie zapomniał o fizycznej osłonce kamerki internetowej. Laptop posiada złącza USB Typu A, USB Typu C, HDMI oraz RJ-45. Obudowa została w całości wykonana z aluminium. ProBook 650 G8 posiada wydzieloną klawiaturę numeryczną oraz rozbudowany BIOS z mnóstwem opcji zabezpieczeń. Pomimo obecności sporej ilości portów i gniazd, a także 15,6-calowej matrycy, ProBook 650 G8 waży nieco ponad 1,6 kg.

Apple MacBook Pro 13

MacBook Pro

Apple MacBook Pro to popularny komputer biznesowy. Najnowsza wersja z końca 2020 roku została wyposażona w procesor Apple M1, korzystający z architektury ARM. To ośmiordzeniowy układ, który bez problemu radzi sobie z topowymi procesorami Intela i AMD.

Decydując się MacBooka Pro otrzymamy 13,3 calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 2600 x 1600 pikseli z pełnym pokryciem palety barw DCI-P3 oraz jasnością na poziomie 500 nitów. Niestety, jest to błyszczący panel pokryty szkłem. Rozwiązanie to utrudnia pracę na zewnątrz.

Bazowa konfiguracja oferuje 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej oraz nośnik SSD 256 GB. Oba elementy znajdują się na płycie głównej i nie można ich wymienić. MacBook Pro posiada Wi-Fi 6 oraz Bluetooth. Komputer wyposażono w dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Oznacza to, że musimy przygotować się do zakupu dodatkowych przejściówek.

Za bezpieczeństwo odpowiada czip Apple T2 oraz czytnik linii papilarnych Touch ID zintegrowany z paskiem dotykowym Touch Bar. To niewielki ekran OLED, zastępujący klawisze funkcyjne, który zmienia swoje funkcje w zależności od uruchomionej aplikacji. MacBook Pro waży 1,4 kg oraz pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Monterey.

Lenovo ThinkPad T15

Lenovo ThinkPad T15

Lenovo ThinkPad T15 to najnowsza wersja bardzo popularnego laptopa biznesowego. Komputer wyposażono w procesor Intel Core i5-10210U, 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 2666 MHz oraz 512 GB nośnik SSD. Co ważne ThinkPad T15 posiada rewelacyjne możliwości rozbudowy. Komputer obsługuje maksymalnie 40 GB pamięci operacyjnej (8 GB na płycie głównej plus jeden slot SO-DIMM DDR4).

ThinkPad T15 to klasyczny laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Jest to panel IPS LCD z matową powierzchnią o rozdzielczości Full HD. Tuż nad wyświetlaczem umieszczono kamerkę internetową z fizyczną osłonką. Komputer posiada Wi-Fi 6 oraz sporą ilość złączy. Na bokach znajdziemy USB Typu A, USB Typu C, Thunderbolt 3, czytnik kart pamięci, HDMI, złącze stacji dokującej oraz RJ-45.

Decydując się na ThinkPada T15, otrzymamy magnezowy korpus, podświetlaną klawiaturę z wydzielonym blokiem numerycznym oraz Trackpoint. ThinkPad T15 waży 1,81 kg i sprzedawany jest z 36 miesięczną gwarancją producenta. Komputer pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Pro.

Dell XPS 13 7390

Dell XPS 13 7390

Dell XPS 13 7390 to świetny komputer biznesowy z najwyższej półki. Producent wykorzystał nowoczesne technologie, a całość zamknięto w obudowie z materiałów rewelacyjnej jakości.

Komputer wykonano z jednego bloku aluminium. Do budowy palmrestu wykorzystano karbon, a ekran został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 4. Wysokiej klasy materiały wykończeniowe zapewniają świetną wytrzymałość przy zachowaniu niewielkiej masy. Komputer waży zaledwie 1,29 kg.

XPS 13 7390 posiada procesor Intel Core i7-10710U oraz 16 GB pamięci operacyjnej DDR3 2133 MHz. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności 512 GB. Komputer posiada 13-calową matrycę WVA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Co istotne, pomimo zastosowania szkła ochronnego jest to matowy panel skutecznie odbijający refleksy świetlne.

Producent wyposażył komputer w trzy porty USB Typu C, a dwa z nich posiadają Thunderbolt 3. Ciekawostką jest również Dell Mobile Connect - rozwiązanie to pozwala łączyć smartfon z iOS lub Android z komputerem. Dell XPS 13 7390 pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Pro i dostarczany jest z 24 miesięczną gwarancją Next Business Day.