Najlepszy Mac do edycji wideo

Który komputer Mac powinieneś kupić, aby edytować wideo: iMac, iMac Pro, Mac mini, MacBook Pro czy coś innego? Szukamy najlepszego sprzętu i oprogramowania Apple do tego zadania.

Źródło: Apple

Komputery Mac są często uważane za idealne dla twórców, lubiane przez projektantów, ilustratorów, fotografów, ale co z edycją wideo? Które komputery Mac są wystarczająco wydajne, aby podołać temu zadaniu?

W ostatnich latach Apple spotkało się z krytyką za zaniedbywanie bardzo wymagających użytkowników, ale w ciągu ostatnich kilku lat firma zaczęła sprzedawać komputery Mac, które oferują więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej. Należą do nich najdroższe konfiguracja MacBook'a Pro, które mogą zawstydzić niejedną maszynę stacjonarną, iMac Pro zaprojektowany dla projesjonalisjtów oczekujących bezkompromisowej wydajności, a także obietnica zupełnie nowego Mac'a Pro, który zostanie wprowadzony na rynek w tym roku.

Wyżej wymienione komputery mają wysoką cenę, ale są tańsze opcje, które mogą być nadal odpowiednie do edycji wideo, takie jak Mac mini z 2018 roku.

Mając to na uwadze stworzyliśmy poradnik dla nabywców Mac'a do edycji wideo. Przyjrzyjmy się temu, czego wymaga komputer, aby być naprawdę świetnym do oglądania filmów oraz funkcjom, za które będziesz chciał dopłacić. Następnie przyjrzymy się bliżej gamie dostępnych komputerów Mac i niestandardowym konfiguracjom komputerów, które warto rozważyć.

Edycja wideo jest wyzwaniem dla każdego systemu komputerowego, a profesjonalna edycja wideo wymaga wysokiej klasy systemu. Oczywiście wszystkie komputery Mac mogą edytować klipy wideo, ale istnieje różnica między edycją szybkiego klipu na YouTube a montażem całego filmu.

Na komputerach Mac powstają całe filmy, programy telewizyjne, reklamy i profesjonalne klipy wideo online. Social Network, John Carter, 300 i No Country for Old Men to renomowane filmy produkowane na Mac'ach przy użyciu Final Cut Pro.

Cyfrowe wideo stawia ogromne wymagania co do mocy procesora, wydajności graficznej i przede wszystkim przestrzeni dyskowej. Edycja wideo, zwłaszcza w rozdzielczości 4K, pochłania bardzo dużo miejsca na dysku twardym. A ponieważ edycja 4K jest teraz częścią życia, stanie się to tylko jednym z ważniejszych problemów.

Który Mac jest najlepszy do edycji wideo

Ogólnie można powiedzieć, że najlepszym komputerem Mac dla profesjonalistów zajmujących się montażem wideo jest 27 calowy iMac z wyświetlaczem Retina 5K. Kupując go otrzymujesz duży ekran o wysokiej rozdzielczości, szybki procesor, dedykowaną kartę graficzną i wiele innych funkcji, które będą idealne dla montażystów wideo. Został on również zaktualizowany w marcu 2019 roku.

Jeśli potrzebujesz czegoś potężniejszego, możesz spojrzeć na iMac'a Pro jako na świetną, ale bardzo kosztowną opcję. Jeśli potrzebujesz czegoś przenośnego, MacBook Pro może Ci odpowiadać. A jeśli szukasz czegoś, co nie będzie kosztować fortunę, możesz rozważyć zakup Mac'a mini z 2018 roku.

Najlepszy wybór: 27 calowy iMac

Źródło: Apple

27 calowy iMac z wyświetlaczem Retina 5K może nie mieć "Pro" w nazwie, ale jedno spojrzenie na jego specyfikacje wystarczy, aby zauważyć, że nie jest to komputer dla amatorów.

Po aktualizacji z marca 2019 roku, podstawowy model wyceniony na 8999 zł i jest wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5 ósmej generacji o taktowaniu 3,0 GHz oraz kartę graficzną AMD Radeon Pro 570X z 4GB pamięci GDDR5. W zestawie znajduje się 8 GB pamięci RAM w standardzie, z możliwością rozbudowy do 32 GB oraz dysk Fusion Drive o pojemności 1 TB. Jeżeli naprawdę poważnie myślisz o edycji wideo powinieneś rozważyć zakup urządzenia z większą ilością pamięci RAM.

Najwyższej model zaczyna się od 11499 zł i jest wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5 o taktowaniu 3,7 GHz, 8 GB pamięci RAM i kartę graficzną Radeon Pro 580X z 8 GB pamięci GDDR5. Dysk Fusion jest dwa razy pojemniejszy, i ma pojemności 2 TB.

Najdroższa wersja w konfiguracji na zamówienie kosztuje 25659 zł i oferuje 64 GB pamięci operacyjnej RAM i 2 TB dysk SSD.

Nawet bez dodatkowej rozbudowy 27 calowy iMac nie jest tani dla konsumentów, ale profesjonaliści od edycji wideo znajdą tam atrakcyjne oferty w porównaniu z innymi stacjami roboczymi.

Choć cena nie wygląda zachęcająco, to jednak jest dużo niższa niż w przypadku bazowego iMac'a Pro, na który będziemy patrzeć w następnej kolejności, a jego wyświetlacz jest tak samo dobry.

Wyświetlacz ma rozdzielczość 5K i wyświetla niespełna 100% przestrzeni barw DCI-P3 używanej w branży filmowej.

Nie ma co do tego wątpliwości: jeśli chodzi o szybkość i koszt, to 27 calowy iMac jest najlepszym wyborem.

Ceny: od 8999 zł do 25659 zł

Najwyższa wydajność: iMac Pro

Źródło: Apple

Jeżeli zależy Ci na najwyższej możliwej wydajności komputera Mac to twoim wyborem powinien być iMac Pro. Powinieneś jednak dokładnie przemyśleć, czy jest Ci potrzebny aż tak drogi komputer.

iMac Pro jest standardowo dostarczany z 8 rdzeniowym procesorem Intel Xeon, a maksymalnie może być wyposażony w 18 rdzeniowy procesor. Pamięć RAM zaczyna się od 32 GB, a kończy na aż 256 GB. Pamięć masowa w standardzie to 1 TB. Można ją oczywiście rozbudować za dodatkową dopłatą. Standardowa karta graficzna to Radeon Pro Vega 56 z 8 GB pamięci HBM2.

Jest to niezwykle potężny sprzęt. Nie zawiedzie Cię to bez względu na to, jak wymagające zadanie przed nim postawisz, ale sporo zapłacisz za ten przywilej.

Model jest na rynku od 2017 roku i jeżeli planujesz jego zakup sugerujemy, aby poczekać do końca 2019 roku. Być może w między czasie Apple zaprezentuje odświeżoną wersję z nowszymi procesorami.

Cena wynosi od 23999 zł do 63839 zł.

Najbardziej opłacalny wybór: Mac mini

Źródło: Apple

Bez wątpienia najbardziej opłacalnym komputerem Mac do edycji wideo jest Mac mini. Musisz tylko pamiętać, że do komputera potrzebujesz jeszcze monitor oraz klawiaturę i myszkę, które nie są sprzedawane w zestawie.

Jeśli komputer iMac i iMac Pro są zbyt drogie, będziesz musiał zacząć przyglądać tańsze produkty Apple. Od razu powinieneś wykluczyć MacBook'a Air oraz 12 calowego MacBook'a: są to świetne komputery i z pewnością można na nich edytować wideo, ale nie mają one wystarczająco dużo miejsca na pliki i mocy obliczeniowej, aby można je było uznać za najlepsze komputery Mac do edycji wideo. To przenośne maszyny do dużo mniej wymagających zadań.

Mac mini nie jest złym wyborem, zwłaszcza że Apple zaktualizował maszynę w 2018 roku oferując w niej dużo wydajniejsze procesory niż wcześniej.

Mac mini z 2018 roku kosztuje od 3999 zł i oferuje czterordzeniowy procesor Intel Core i3 o taktowaniu 3,6 GHz, dysk SSD 128 GB i 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozbudowy do 64 GB).

Najwydajniejsza konfiguracja wyposażona jest w sześciordzeniowy procesor Intel Core i7 ósmej generacji o taktowaniu 3,2 GHz, 64 GB pamięci operacyjnej RAM i 2 TB dysk SSD, ale cena takiego egzemplarza wyniesie aż 17499 zł.

Jednym z minusów Mac'a mini jest brak dedykowanej karty graficznej - każda konfiguracja posiada grafikę zintegrowaną z procesorem. Można jednak zakupić zewnętrzną grafikę eGPU.

Poza grafiką firmy Intel jest to świetna maszyna do edycji wideo, a nawet ze standardową grafiką nadal będzie z łatwością edytować filmy. Jest to dobry wybór dla amatorów lub mniej wymagających montażystów wideo poszukujących wydajnej, ale taniej maszyny.

Źródło: Apple

Przenośny Mac do edycji wideo: MacBook Pro

Najlepszym przenośnym komputerem Mac do edycji wideo jest 15 calowy MacBook Pro.

Źródło: Apple

MacBook Pro został ostatnio zaktualizowany w lipcu 2018 roku (poza modelami bez Touch Bar), i oferuje wydajne procesory oraz, w przypadku modeli z matrycą o przekątnej 15 cali, przyzwoitą dyskretną grafikę. To solidny wybór.

Modele 15 calowe zaczynają się od 11999 zł i za tę cenę otrzymasz 6 rdzeniowy procesor Intel Core i7 ósmej generacji o taktowaniu 2,2 GHz, 256 GB pamięci SSD, 16 GB pamięci RAM (możliwa rozbudowa do 32 GB) i cztery porty Thunderbolt 3 (USB C). Opcje aktualizacji obejmują 6-rdzeniowy procesor Intel Core i9 o taktowaniu 2,9 GHz, grafikę Radeon Pro Vega 20 oraz dysk SSD 4 TB o pojemności. Taka konfiguracja kosztuje aż 32399 zł. To sporo więcej niż bazowy model iMac'a Pro.

Ceny: od 11999 zł do 32399 zł

Podsumowanie

Który Mac powinieneś kupić? To zależy od tego, czy jesteś profesjonalistom, który dotrzymuje terminów, czy niezwykle entuzjastycznym amatorem.

Jeśli zarobkowo zajmujesz się edycją wideo wybierz iMac Pro: jego większa prędkość wkrótce się zwróci. Jeśli szukasz tylko wspaniałego komputera Mac do renderowania wideo, wybierz 27 calowego iMac'a z wyświetlaczem Retina 5K. Oferuje najlepsze połączenie szybkości, pamięci masowej i stosunku jakości do ceny, nie wspominając już o pięknym dużym wyświetlaczu do pracy. MacBook Pro z wyświetlaczem Retina to dobra maszyna do edycji wideo w podróży.

Mac Pro nie został zaktualizowany w ciągu pięciu lat i nie jest produktem, który polecamy w tej chwili. Jednak Apple obiecał aktualizację tej maszyny w 2019 roku. Jeśli możesz poczekać, może to być coś, na co warto zwrócić uwagę - będzie to najpotężniejszy komputer Mac i może być łatwiejszy do rozbudowy niż inne opcje.

Jeżeli jesteś amatorem, który zajmuje się edycją wideo w wolnym czasie, albo dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z tą działalnością powinieneś zdecydować się na zakup iMac'a mini. Jego cena jest najbardziej przystępna, a możliwości w zupełności wystarczające. Pomimo niewielkich wymiarów Mac mini może być naprawdę potężną maszyną.