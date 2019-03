Najlepszy VPN dla użytkowników Mac'a

Chroń swoją prywatność w sieci.

Źródło: macworld

W związku z naruszeniem prywatności w Internecie i potencjalnymi zmianami w neutralności sieci, prawdopodobnie słyszałeś o wirtualnych sieciach prywatnych, lepiej znanych jako VPN. Przy prawidłowym użyciu, VPN może znacznie wzmocnić Twoją prywatność online, pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, a nawet zmienić Twoją lokalizację na świecie - umożliwiając Ci dostęp do stron internetowych lub usług, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne z powodu blokady regionalnej.

Wraz ze wzrostem popularności sieci VPN pojawiło się więcej dostawców usług walczących o klientów. To sprawia, że znalezienie najlepszego dostawcy, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom, jest trudne. Aby pomóc w znalezieniu odpowiedniego dla Ciebie dostawcy, przetestowaliśmy najbardziej popularne usługi VPN, które zaspokoją potrzeby właścicieli komputerów Mac. Każdy z testowanych przez nas VPN jest dokładnie sprawdzany, co pozwala na podjęcie świadomej decyzji, na którą z nich można przeznaczyć pieniądze.

Najlepszy VPN dla komputerów Mac

• Sugerowana cena detaliczna: od 5 dolarów miesięcznie

• Kup od NordVPN

NordVPN jest najlepszą wszechstronną usługą VPN dla większości użytkowników komputerów Mac. Choć nie jest to najszybsza usługa VPN, którą przetestowaliśmy, nie jest ona również szczególnie wolna. NordVPN oferuje ponadprzeciętne szyfrowanie danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych abonentów podczas tunelowania. NordVPN posiada również dużą sieć serwerów: ponad 3000 serwerów rozmieszczonych w ponad 60 krajach, co pozwala na uniknięcie przeciążenia serwerów i zapewnienie wysokiej niezawodności w działaniu.

Interfejs programu jest łatwy w użyciu, co sprawia, że nawet nowi użytkownicy VPN poczują się, jak eksperci w dziedzinie prywatności online. Chociaż NordVPN nie jest idealny to najbardziej dopracowane i wszechstronne narzędzie.

Najlepszy VPN do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności dla komputerów Mac

• Kup od VyprVPN

VyprVPN również nie jest najszybszym narządziem, ale firma jest bardzo zaangażowana w bezpieczeństwo swoich użytkowników. Podczas gdy czas połączenia z serwerem nie wygra żadnego rekordu prędkości, VyprVPN zamiast wynajmować swoje serwery koncentruje się na budowie własnych centrów danych. Wraz z długą historią działalności firmy w zakresie ochrony prywatności w Internecie oraz faktem, że jej biura znajdują się w kraju o rygorystycznych przepisach dotyczących ochrony prywatności, takie podejście do usług sprawia, że VyprVPN jest doskonałym wyborem dla dziennikarzy, działaczy lub kogokolwiek innego, kto uważa, że cyfrowa prywatność i bezpieczeństwo dostępu do Internetu są dla niego najważniejsze.

Najszybszy VPN dla komputerów Mac

• Sugerowana cena detaliczna: dostępna wersja bezpłatna; 3 dolary miesięcznie

• Kup od CyberGhost

Szybkość połączenia CyberGhost sprawia, że dla większości osób jest to świetna opcja VPN, ale użytkownicy, którzy mają do czynienia z wrażliwymi informacjami, mogą chcieć szukać innej usługi zapewniającej większą prywatność. Choć mamy pewne obawy, co do niedawnej zmiany właściciela CyberGhost, to jednak jego średnia prędkość połączenia jest nieosiągalna dla innych sieci VPN, które testowaliśmy do tej pory.

Najszybsze VPN dla poszczególnych lokalizacji

Jeżeli jesteś zainteresowany prędkością połączenia z usługą VPN w poszczególnych krajach masz następujące opcje:

Wielka Brytania : TorGuard z zadowoleniem przyjmuje udostępnianie plików P2P na serwerach VPN z otwartymi ramionami i oferuje najlepszą prędkość połączenia z serwerami w Wielkiej Brytanii, jaką widzieliśmy do tej pory.

: z zadowoleniem przyjmuje udostępnianie plików P2P na serwerach VPN z otwartymi ramionami i oferuje najlepszą prędkość połączenia z serwerami w Wielkiej Brytanii, jaką widzieliśmy do tej pory. Europa : Podczas gdy TunnelBear nie jest najbezpieczniejszą usługą VPN, kanadyjski dostawca zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o europejskie prędkości połączeń.

: Podczas gdy nie jest najbezpieczniejszą usługą VPN, kanadyjski dostawca zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o europejskie prędkości połączeń. Azja : Izraelska usługa SaferVPN otrzymuje najwyższe noty, jeśli chodzi o łączenie z serwerami w Azji.

: Izraelska usługa otrzymuje najwyższe noty, jeśli chodzi o łączenie z serwerami w Azji. Oceania: Jeśli chcesz się połączyć z serwerami VPN w rejonie Oceanii, CyberGhost zapewni najszybsze transfery danych

Jak testowaliśmy VPN

Dla każdej usługi VPN dokonujemy przeglądu, przeprowadzamy testy o trzech różnych porach dnia: rano, popołudniu i wieczorem, wykorzystując Ookla Speedtest. Zaczynamy od pomiaru prędkości naszego niezabezpieczonego połączenia internetowego przed testowaniem prędkości wysyłania/pobierania usługi VPN. Testy te są przeprowadzane na serwerach znajdujących się w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Europie, Oceanie i Azji poprzez połączenie ethernetowe z usługą o prędkości 100 Mbps.

Aby przetestować prędkość wysyłania i pobierania, zamknęliśmy wszystkie procesy internetowe w tle na komputerze Mac. Jedynym ruchem na komputerze, który mógł przesyłać lub pobierać dowolne dane, była Ookla. Prędkości przechwycone przez Ooklę były następnie uśredniane, zapewniając nam ostateczny wynik liczbowy.

Następnie użyliśmy tych wyników do obliczenia procentowej różnicy w prędkościach, które braliśmy pod uwagę przy ostatecznej ocenie. Ponieważ prędkość Internetu zmienia się nieustannie w zależności od obciążenia serwera, szybkości połączenia i innych czynników, uważamy, że daje to lepszy obraz tego, czego można oczekiwać od usługi, w całości, niż tylko cytowanie dokładnych prędkości wysyłania/pobierania, które napotkaliśmy podczas testów.

Czym jest VPN

VPN oznacza wirtualną sieć prywatną. Jeśli nie używasz VPN, gdy komputer łączy się z Internetem, robi to przez lokalną bramę dostawcy usług internetowych (ISP). W ten sposób możesz połączyć się ze wszystkimi usługami online, z których korzystasz na co dzień.

Jednak połączenie w ten sposób pozwala również usługodawcy internetowemu znać fizyczną lokalizację na podstawie tego, gdzie można uzyskać dostęp do Internetu - czy to w domu, w pracy, w kawiarni, czy w publicznym hotspotie Wi-Fi. Informacje te są często sprzedawane marketerom i innym zainteresowanym, aby dowiedzieć się więcej o Tobie i Twoich nawykach podczas przeglądania stron internetowych

Co gorsza, jeśli połączysz się z Internetem przez punkt dostępowy o słabym zabezpieczeniu, np. na lotnisku, w centrum handlowym lub w lokalnej bibliotece, hakerzy podłączeni do tej samej sieci mogą przechwycić dane osobowe, takie jak hasła do portali społecznościowych lub dane uwierzytelniające do bankowości za pośrednictwem czegoś, co nazywa się atakiem typu man-in-the-middle. Usługa VPN może temu zapobiec.

VPN tworzy szyfrowany tunel cyfrowy między komputerem a serwerem usługi VPN, z której chcesz korzystać. Po utworzeniu tego tunelu, Twoje wyszukiwanie stron internetowych, stron, do których uzyskujesz dostęp oraz informacji przesyłanych przez Ciebie online będzie ukryte przed ciekawskimi spojrzeniami. Oznacza to, że Twój dostawca usług internetowych nie może rejestrować, ani sprzedawać Twoich informacji. Również hakerom będzie zainicjować atak na Ciebie. Prawie nikt nie będzie miał pojęcia, do jakich informacji masz dostęp.

Czego VPN nie może zrobić

Sieć VPN nie może chronić przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem lub atakami typu ransomware, jeśli zdecydujesz się pobrać zainfekowany plik lub odwiedzić witrynę zaprojektowaną w celu zainstalowania złośliwego kodu na Twoim komputerze. Nie będzie to uniemożliwiać kradzieży Twoich danych osobowych przez sfałszowane witryny, jeśli zdarzy Ci się je odwiedzić.

Na co zwracać uwagę szukając VPN

Jasna polityka prywatności

Dobry VPN powinien oferować. Ważne jest, aby polityka ta określała szczegółowo, co firma robi z tymi informacjami. Niektórzy dostawcy VPN, zwłaszcza ci, którzy oferują swoje usługi za darmo, sprzedają swoje informacje o użytkowniku reklamodawcom i innym zainteresowanym stronom, tak jak robi to dostawca Internetu. Wybierz dostawcę, który oferuje poziom prywatności, który Ci odpowiada.

Dowiedz się, gdzie dostawca ma swoją siedzibę

. To sprawia, że utrzymanie prywatności na wyższym poziomie, niż gdybyś używał VPN znajdującego się w kraju, który wymaga, aby dzienniki aktywności użytkowników były przechowywane. Niektóre firmy starając się, aby ich sieć serwerów wyglądała na większą lub bardziej zróżnicowaną niż jest w rzeczywistości, podważają fizyczną lokalizacje swoich serwerów.

Im więcej serwerów, tym weselej

Wybór dostawcy VPN z mnóstwem serwerów na całym świecie jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze,. Po drugie, posiadanie dużego wyboru serwerów zarówno w domu, jak i na arenie międzynarodowej oznacza więcej możliwości podsłuchiwania lokalizacji, pozwalając na łatwe ukrywanie się w miejscu, w którym się znajdujesz lub dostęp do treści zablokowanych w danym regionie.

Wiele opcji płatności

To błędne koło.. Szukaj dostawców, którzy oferują alternatywne opcje płatności, takie jak PayPal, Bitcoin, AliPay lub poprzez Mac App Store.

Łatwy w użyciu interfejs

. Niektórzy ludzie chcą zobaczyć, jak działa ich VPN, za kulisami. Korzystanie z klienta VPN z otwartym kodem źródłowym, takiego jak Tunnelblick, jest świetne do tego celu. Większość ludzi chce jednak, aby ich VPN działał przy jak najmniejszym zaangażowaniu z ich strony. Szukaj usługi VPN, która oferuje klient'a dla Mac'a z łatwym w użyciu interfejsem.

Źródło: macworld

Ochrona wszystkich Twoich urządzeń

. W tym celu, zanim zainwestujesz w subskrypcję VPN, upewnij się, że zapewnia ona oprogramowanie klienckie dla wszystkich posiadanych przez Ciebie urządzeń.