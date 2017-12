Najlepszy antywirus? W tej chwili Bitdefender Internet Security

Bitdefender Internet Security otrzymał aż trzy wyróżnienia w najnowszym niezależnym teście przeprowadzonym przez firmę badawczą AV-Comparatives. Program jest naprawdę solidnym wyborem na ten rok i znajduje się także na pierwszym miejscu w testach naszej redakcji.

Najlepsze antywirusy według AV-Comparatives

AV-Comparatives testuje oprogramowanie antywirusowe według ścisłej procedury, która pozwala wyłonić liderów w sposób obiektywny i niezależny.

Zagrożenia internetowe i offline

Jako platforma do najnowszego badania posłużył notebook Lenovo ThinkPad E560 wyposażony w Intel Core i5-6200U, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD oraz system Microsoft Windows 10. Kiedy badano oprogramowanie, aktywne było połączenie internetowe. W teście sprawdzono jak antywirusy radzą sobie z wykrywaniem niebezpiecznego oprogramowania zarówno w trybie offline jak i online. Dodatkowo zbadano jak korzystanie z aplikacji antywirusowych wpływa na wydajność systemu.

AV-Comparatives sprawdził w grudniu 2017 aż 21 różnych programów antywirusowych oraz ich skuteczność w wykrywaniu zagrożeń. Najlepiej w teście poradziła sobie Panda (100%), następnie Bitdefender, F-Secure, Tencent, Trend Micro i Symantec (99,9%) oraz Kaspersky Lab, AVIRA i Bullguard (99,7%).

Spowalnianie komputera

Kolejnym testem jaki przeprowadzony został przez AV-Comparatives było sprawdzenie wpływu oprogramowania na wydajność systemu. Niezależni testerzy sprawdzili, jak zachowywał się system podczas kopiowania plików, archiwizacji, instalowania i uruchamiania aplikacji, pobierania plików, przeglądania stron internetowych. Sprawdzono także rezultaty w benchmarku PC Mark 10 Professional Testing Suite. Testy te również przeprowadzono na Lenovo ThinkPad E560. Podjęto starania, aby zminimalizować inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na pomiary. Po każdym uruchomieniu stacja robocza była przywrócona do poprzednio utworzonego obrazu systemu i ponownie uruchomiona sześć razy. Do testu użyto około 4 GB danych składających się z różnych typów plików o różnych rozmiarach. Były to np. dokumenty, PDF-y, aplikacje, pliki systemowe, archiwa itp.

Z testów przeprowadzonych przez AV-Comparatives wynika, że zainstalowany Bitdefender Internet Security nie miał praktycznie żadnego wpływu na przeprowadzone przez testerów operacje. Nie inaczej wygląda kwestia niezależnego benchmarka PC Mark 10. W tym przypadku oprogramowanie Bitdefender uzyskało wynik 97.8 na 100. Suma punków jaka przypadła aplikacji wyniosła aż 185.8. Dla porównania najgorszy program miał ich zaledwie 150.9.

Jaki antywirus kupić? A może darmowy? Redakcja doradza

W trakcie roku redakcja PCWorld przeprowadziła wiele testów antywirusów – zarówno programów bezpłatnych, jak i płatnych. Dzięki temu możemy połączyć najnowsze wyniki AV-Comparatives z naszymi własnymi obserwacjami oraz wiedzą i zaproponować Wam najlepsze propozycje programów antywirusowych w obu tych kategoriach.

Jeśli nie chcecie się za bardzo zagłębiać w temat i po prostu potrzebujecie krótkiej odpowiedzi jaki antywirus wybrać – kupcie Bitdefender Internet Security lub ewentualnie Norton (dłuższy artykuł na ten temat: „Najlepszy antywirus 2017 | Oto ranking top 15 antywirusów | Darmowe i płatne programy”). Jeśli nie macie na komputerze zbyt wielu bardzo wrażliwych danych i szukacie rozwiązania darmowego, polecamy zajrzeć do artykułu „Najlepszy darmowy antywirus 2017”, gdzie polecamy kilka najlepszych programów.

Niezależnie od Waszej wiedzy na temat zagrożeń internetowych i złośliwego oprogramowania czy też preferencji co do konkretnych rozwiązań, gorąco doradzamy zainstalowanie jakiegokolwiek antywirusa – darmowego jeśli na komputerze nie macie zbyt wielu ważnych danych albo płatnego gdy np. czasem pracujecie na komputerze.