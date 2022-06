Najlepszy iPhone z dużym ekranem? iPhone 14 Max vs. iPhone 13 Pro Max

Apple w tym roku zaprezentuje nowy wariant swojego telefonu - iPhone 14 Max. Jak nowy iPhone z dużym ekranem wygląda w porównaniu z dużym bratem poprzedniej generacji? Porównanie jest naprawdę ciekawe!

Spis treści

Z niecierpliwością czekamy na premierę najnowszych modeli iPhone'a. Według naszych informacji iPhone 14 Max ujrzy światło dzienne już 13 września. Jednak dzięki wielu przeciekom już dziś znamy wiele szczegółów dotyczących nadchodzącego telefonu. W ofercie Apple nie mieliśmy jeszcze telefonu z większym ekranem bez Pro w nazwie. Porównujemy wiec najmocniejszą propozycję z poprzedniego roku do nowej, nadchodzącej 14 Max!

Fot. Twitter.com / SonnyDickson

iPhone 14 Max to bardzo ciekawa propozycja od Apple. To najnowsza propozycja dla osób, które chcą mieć duży ekran, ale nie chcą płacić grubych pieniędzy za najdroższy wariant iPhone'a. Jak wypada w porównaniu z dotychczasowym flagowcem?

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Max - wygląd zewnętrzny

Porównanie iPhone'a 13 Pro Max z nadchodzącym iPhonem 14 Max jest bardzo ciekawe. Z pewnością telefony będą różnić się kolorami - jest to najczęściej główna rzecz, która rozróżnia między sobą generacje urządzeń Apple. Wiemy też, że z tyłu 14 Max zagoszczą tylko dwa aparaty, także jest to duża różnica w porównaniu do trzech obiektywów w 13 Pro Max. Jednak poza tym nie spodziewamy się wielu różnic - wielkość telefonów powinna być taka sama, oba także zachowają notch i ostre brzegi. Jeśli więc ktoś jest fanem wyglądu 13 Pro Max, 14 Max na pewno przypadnie tej osobie do gustu!

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Max - ekran

Porównanie wyświetlacza iPhone'a 14 Max i 13 Pro Max to bardzo ciekawe ćwiczenie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że będzie to ten sam panel: Super Retina XDR. Rozdzielczość 2778 x 1284 piksele i przekątna 6,7 cala również jest dzielona przez oba ekrany, Jednakże diabeł tkwi w szczegółach. Ekran 13 Pro Max ma dopisek ProMotion, co oznacza dynamiczne dostosowywanie prędkości odświeżania - od 1 Hz aż do 120 Hz. Z kolei 14 Max otrzyma zwykły ekran 60 Hz - oznacza to, że nowszy telefon nie będzie miał tak płynnych animacji. Z kolei oba ekrany nie mają niektórych benefitów, które pojawią się w serii 14 Pro: Always on Display i braku notcha.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Max - aparaty

Fot. Apple

W tym miejscu czeka nas kolejne ciekawe porównanie. Z jednej strony iPhone 14 Max jest nowszy, ale jednak ma on dostać te same aparaty co 13 Pro Max: 12 MP przedni, 12 MP szerokokątny i 12 MP ultraszerokokątny. Co więcej, 13 Pro Max ma jeden dodatkowy sensor - 12 MP zoom. Wygląda więc na to, że 14 Max traci trochę w porównaniu do swojego poprzednika.

Co więcej, warto też pamiętać o możliwości nagrywania filmów i robienia zdjęć w trybie RAW za pomocą iPhone'a 13 Pro Max. Jako że zwykłą 13 nie miała tej możliwości spodziewamy się, że i w 14 Max nie zobaczymy tej opcji.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Max - specyfikacja techniczna

Największe zaskoczenie w tym porównaniu dopiero przed nami - jest to specyfikacja. Od zawsze wiadome było, że nowy telefon Apple na pewno będzie lepszy od starszego przynajmniej w jednym aspekcie: będzie miał mocniejszy procesor. Okazuje się jednak, że w tym przypadku wcale tak się nie stanie.

Według zdobytych przez nas informacji oba telefony będą pracowały dzięki SoC Apple A15. Jednak, co ciekawe, w przypadku iPhone'a 13 Pro Max będzie to wariant z 5 rdzeniami GPU, a 14 Max dostanie tylko 4 rdzenie GPU. Oznacza to, że jakkolwiek jeśli chodzi o prędkość obliczeniową, telefony będą bardzo zbliżone, w intensywnych graficznie aplikacjach starsze urządzenie może się okazać lepsze!

Fot. TrendForce

Ta sama będzie też pamięć RAM - oba telefony zostaną wyposażone w 6 GB LPDDR4X. Jeśli chodzi o dostępną pamięć wewnętrzną, iPhone 13 Pro Max kupimy w konfiguracjach 128/256/512 GB i 1 TB. iPhone 14 Max udostępni te same opcje, z wyjątkiem ostatniej, najwyższej pojemności.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Max - cena

Jak w takim razie te różnice mają wpłynąć na cenę? W tym momencie za iPhone'a 13 Pro Max musimy zapłacić 5699 zł. Nadchodzący iPhone 14 Max ma z kolei kosztować około 4699 zł - aż o 1000 zł mniej. Jeśli te ceny się potwierdzą, będzie to bardzo ciekawe porównanie. Z jednej strony, po premierze czternastej generacji, ceny 13 Pro Max na pewno spadną, a z drugiej możliwe, że nadal 14 Max będzie całkiem opłacalnym wyborem - oczywiście pod warunkiem, że będziemy w stanie żyć z niektórymi jego niedociągnięciami.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Max - czy warto wymienić?

Jedno jest pewne - na pewno nie warto wymienić iPhone'a 13 Pro Max na iPhone'a 14 Max. Jednakże, jeśli zastanawiamy się, czy zakupić ten, czy poczekać na nadchodzący 14 Max, pytanie staje się już o wiele trudniejsze. Wydaje mi się, że odpowiedź nie może być jednoznaczna i rozbija się o to, czy chcemy za wszelką cenę kupić jak najnowszy telefon, czy jednak wolimy poczekać chwilę na promocje i znaleźć zeszłoroczny flagowiec, wraz z niektórymi lepszymi funkcjami, w podobnej cenie!