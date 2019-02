Najlepszy menedżer plików na Android'a

Przedstawiamy pięć najlepszych menedżerów plików, jakie możesz znaleźć na Android'a. Dzięki nim łatwo uzyskasz dostęp do plików, pobranych rzeczy oraz karty microSD.

Źródło: techadvisor

Producenci oferują nam telefony z coraz większą ilością pamięci wewnętrznej, a nasze smartfony powoli stają się głównym miejscem, gdzie przechowujemy nasze dane, dokumenty, pliki oraz zdjęcia wyręczając z tego zadania komputery. Zarządzanie wszystkimi plikami nie jest łatwą sprawą. W przeciwieństwie do iOS w przypadku Android'a mamy praktycznie nieograniczony dostęp do pamięci wewnętrznej urządzenia, a smartfony najczęściej od razu po uruchomieniu oferują menadżera plików.

W sklepie Google Play jest do wyboru mnóstwo aplikacji przeznaczonych do zarządzania plikami.

Oto pięć najlepszych menedżerów plików, które pozwolą ci sprawnie i wygodnie zarządzać swoimi plikami.

ES File Explorer Pro

Źródło: techadvisor

Standardowa (darmowa) wersja ES File Explorer jest czymś w rodzaju legendarnej aplikacji, z ponad 5 milionami recenzji w Google Play Store i średnim wynikiem 4,5 gwiazdki na 5.

Aktualizacja do wersji Pro kosztuje 13,99 zł i usuwa reklamy, które towarzyszą bezpłatnej alternatywie, wnosząc jednocześnie nowe funkcje, takie jak obsługa wielu usług przechowywania w chmurze.

Prawdopodobnie nie będziesz jednak potrzebował wersji Pro ponieważ już darmowa edycja jest bardzo funkcjonalna dlatego jest to podstawowy menedżer plików dla wielu osób.

Możesz przenosić, zmieniać nazwy, tworzyć, udostępniać, wysyłać, zakładki i tworzyć skróty do swoich plików. Istnieje również możliwość pracy z plikami RAR, 7Z i Zip, z których te ostatnie można utworzyć na telefonie przy użyciu szyfrowania AES 256 bitowego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

ES File Explorer posiada nawet dedykowane odtwarzacze, co oznacza, że możesz oglądać pliki filmowe lub słuchać audio bez konieczności opuszczania aplikacji.

W aplikacji jest wiele więcej, więc jeśli chcesz najbardziej wszechstronny i rozbudowany menedżer plików na Androida, to ES File Explorer powinien znaleźć się na szczycie twojej listy.

Files by Google

Źródło: techadvisor

Własna aplikacja Google - Files by Google posiada kilka funkcji, które czynią ją bardziej pomocną niż inne menedżery plików. Oprócz standardowej funkcji lokalizacji, zmiany nazwy, usuwania lub przenoszenia danych, aplikacja Files posiada również sekcję, która może pomóc w usuwaniu duplikatów lub niepotrzebnych plików, które mogą zajmować cenne miejsce.

Jeśli używasz zdjęć Google Photos do tworzenia kopii zapasowych zdjęć i filmów wideo, pliki powiadomią Cię, które z nich można bezpiecznie usunąć z urządzenia, a ponadto dostępne są również funkcje czyszczenia popularnych aplikacji, takich jak WhatsApp. Przydatne, jeżeli masz urządzenie z małą ilością pamięci wbudowanej.

Za pomocą Files można także szybko udostępniać pliki innym użytkownikom aplikacji nawet bez dostępu do internetu.

Menedżer plików

Źródło: Google Play

Nazwa Menedżer plików może nie jest najbardziej wyszukana, ale samej aplikacji niewiele można zarzucić. Robi wszystko, co powinien zrobić menedżer plików, jeśli chodzi o organizowanie i manipulowanie folderami i zawartością, a także jest kompatybilny z kartami SD, dyskami NAS oraz usługami w chmurze Google Drive, OneDrive, DropBox, Box i Yandex. Podobnie jak Files by Google oferuje funkcję usuwania niechcianych plików, a w ślad za ES Explorerem jest również wyposażony we wbudowane odtwarzacze obrazów, muzyki i edycji tekstu.

Asus File Manager

Źródło: techadvisor

Asus jest znany, między innymi, z własnej gamy urządzeń z systemem Android, a ta aplikacja jest domyślnym menedżerem plików w tych urządzeniach. Teraz, można go pobrać na dowolne urządzenie z Androidem, co cieszy, ponieważ jest to solidny menedżer plików.

Podobnie jak inne aplikacje w zestawieniu pozwala kontrolować różne dokumenty i inne rodzaje mediów, niezależenie od tego, czy znajdują się one na urządzeniu, karcie SD, sieci LAN, lub w usługach przechowywania w chmurze. Obecna jest możliwość rozpakowywania i kompresji plików, podobnie jak dedykowane odtwarzacze do odtwarzania multimediów, a także narzędzie do analizy dysku, które poszukuje zbędnych plików do usunięcia.

X-plore File Manager

Źródło: Google Play

X-plore posiada podwójny interfejs, który ułatwia przenoszenie plików pomiędzy folderami, szczególnie na urządzeniach z większym ekranem. Wersja podstawowa jest darmowa, ale jeśli chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak dedykowane odtwarzacze multimediów, udostępnianie przez Wi-Fi lub zarządzanie plikami z komputera PC, musisz dokonać zakupu w aplikacji.