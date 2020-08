Najlepszy moment na zakup odkurzacza Dreame XR

Dreame XR to wyjątkowy i funkcjonalny odkurzacz, który tuż po wejściu na rynek na początku roku został bardzo dobrze przyjęty przez klientów.

Dreame XR gwarantuje niezrównaną wydajność. Wyróżnia go duża siła ssania 140AW, max. próżniowa: 22Kpa, długotrwałe działanie (aż 60 minut) oraz 68dB (A) redukcji szumów. Dreame XR został wposażony w inteligentny trójstronny system współpracy MES, co zwiększyło siłę ssania i żywotność baterii.

dreame

Urządzenie zostało wyposażone w taki sposób, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące sprzątania. Wbudowany niezależny silnik zapewnia silniejsze ssanie, co szczególnie przydaje się podczas dogłębnego oczyszczania dywanów. Twarde i miękkie włosie wyczyści każdy skrawek podłogi. Podwójna spiralna szczotka chroni dywan podczas czyszczenia. Samoczynnie napędzana szczotka do czyszczenia roztoczy usuwa aż 99,9 procent roztoczy w danym miejscu. Rociągliwa i miękka rura dociera do każdego zakamarka, dzięki czemu odkurzacz bez problemu nadaje się również do czyszczenia samochodu.

Wiele funkcji w Dreame XR zostało zoptymalizowanych tak, aby ułatwić życie użytkownikom i zamienić sprzątanie w szybki i wygodny proces. Stacja ładowania odkurzacza nadaje się również do jego przechowywania, a tylko jeden przycisk wystarczy do oczyszczenia pojemnika. Wszystkie elementy są łatwe do odpięcia i wymiany. Ponadto odkurzacz jest łatwy do mycia i konserwacji.

dreame

828 to bardzo popularny Festiwal Zakupów na Aliexpress, podczas którego można kupić wiele wyjątkowych rzeczy w okazyjnych cenach.

Tym razem odbędzie się od 24 sierpnia do 29 sierpnia w godzinach od 9:00 do 9:00

Ponadto w ramach tej promocji sklep MC Tech ma specjalne prezenty dla klientów, którzy zakupią Dreame XR. Szczegóły znajdują się poniżej.

Cena sprzętu po rabacie to 237,99 dolarów (40 procent zniżki).

Dodatkowy kupon 8 dolarów, kto pierwszy, ten lepszy.

Kod promocyjny: PCW828XR (10 dolarów)

Cena końcowa: 219,99 dolarów.

W ciągu pierwszych trzech godzin promocji zostanie wybranych losowo 5 darmowych zamówień. W okresie promocyjnym codziennie losowane będą 3 bezpłatne zamówienia. Ponadto podczas promocji, każdego dnia wybranych zostanie 10 losowych osób, które otrzymają zestaw słuchawkowy Xiaomi Air2 SE Bluetooth Headset wart 24,59 dolarów.