Najlepszy monitory szerokokątne dla graczy i profesjonalistów

Monitor szerokokątny to wiele zalet. Który z dostępnych modeli warto kupić?

MSI PRO MP341CQ

Fot.: MSI

MSI PRO MP341CQ to szerokokątny monitor o przekątnej wyświetlacza 34". Doskonale sprawdzą się do nie tylko do gier, ale także zastosowań biznesowych. Charakteryzuje się on dużym ekranem w jakości UWQHD i proporcjach 21:9. Zakrzywienie 1500R zapewnia najbardziej wciągające wrażenia wizualne podczas pracy i rozrywki. Obsługuje oprogramowanie MSI Display Kit. Pozwoli Ci ono na zmianę ustawień oraz fabrycznych trybów, dzięki czemu dopasujesz urządzenie do swoich aktualnych potrzeb. Dzięki dwóm wbudowanym głośnikom możesz słuchać muzyki i prowadzić rozmowy wideo wygodniej.

Samsung Odyssey G9 (LC49G95TSSRXEN)

Fot.: Samsung

Samsung Odyssey G9 to 49-calowy monitor gamingowy z zakrzywionym ekranem. Częstotliwość odświeżania na poziomie 240Hz eliminuje wszelkie opóźnienia.Płynną rozrywkę ułatwia szybki czas reakcji o wartości 1 ms. Obraz proporcjach 32:9 daje możliwość wykonywania różnych zadań na jednym ekranie. Mało? Funkcja Picture-by-Picture pozwala na podgląd widoku z innego źródła. Ponadto producent zastosował podświetlenie Infinity Core, które emanuje światłem w 5 różnych trybach oraz funkcję Eye Saver Mode, redukującą emisję światła niebieskiego.

AOC CU34G2X

Fot.: AOC

AOC CU34G2X to szerokokątny monitor dla graczy z matrycą LED VA. Dzięki technologii AMD FreeSync można - w połączeniu z kompatybilną kartą graficzną - uzyskać najwyższą możliwą liczbę klatek na sekundę. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, a czas reakcji wynoszący 1 ms oznacza prędkość bez rozmycia. Zwraca uwagę odwzorowanie przestrzeni barw. W przypadku Adobe RGB jest to 88%, a przy sRGB to aż 119%.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor

Fot.: Xiaomi

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor to panoramiczny widok 21:9 i rozdzielczość 3440 × 1440 px, która ujawnia niezwykle realistyczne szczegóły w każdym zakątku sceny, ożywiając spektakularne światy gier. Wysoka częstotliwość odświeżania 144 Hz i czas reakcji 4 ms skutecznie redukują zacinanie się obrazu. A dodatkowo technologia AMD FreeSync Premium zapewnia synchronizację obrazu o dużej liczbie klatek na sekundę.

iiyama G-Master Red Eagle GB3461WQSU-B1

Fot.: iiyama

iiyama G-Master Red Eagle GB3461WQSU-B1 zapewnia obraz w proporcjach 21:9. Rozdzielczość UWQHD, czyli 3440 x 1440 px, zapewnia doskonałą widoczność każdego detalu. Czas reakcji 1 ms w połączeniu z odświeżaniem obrazu 144 Hz sprawiają, że doskonale nadaje się do gier oraz oglądania dynamicznych filmów, klipów wideo itp. Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A

Fot.: ASUS

ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A to gwarancja obrazu o częstotliwość odświeżania 100 Hz, co ma eliminować lagi i efekty rozmycia ekranu podczas dynamicznych rozgrywek. Pomaga w tym obsługa technologii AMD FreeSync. Jest ona obsługiwana przez porty DP i HDMI i zapewnia zmienne częstotliwości odświeżania dla niskich opóźnień. Inna, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), zapewnia czas reakcji na poziomie 1 ms (MPRT). Oznacza to wyeliminowanie efektów smużenia i rozmycia obrazu w ruchu. Ponadto dzięki tej technologii poruszające się obiekty są jeszcze ostrzejsze - rozgrywka zyskuje na płynności i responsywności.

Czym powinien cechować się monitor szerokokątny dla gracza?

Zacznę od banalnego stwierdzenia, że szeroki monitor daje szerokie pole widzenia. Dzięki temu w każdej grze widzisz więcej niż na klasycznym, prostokątnym. Jest to szczególnie istotne w tytułach, w których poruszasz się na wielkich mapach, a wrogowie mogą pojawić w każdej chwili. Najbardziej popularne są modele 27" i 32", jednak w sprzedaży można znaleźć większe, np. 45". W każdym przypadku istotny jest rodzaj wyświetlacza. Dostępne są trzy główne rodzaje:

IPS - najpowszechniejszy rodzaj paneli, oferujący szeroką gamę kolorów wraz z ich właściwym odwzorowaniem, osiągający duży poziom jasności i ostrości w każdej rozdzielczości. Nie potrafią jednak osiągnąć takiego kontrastu , jak pozostałe, co może stanowić problem w grach z wieloma ciemnymi elementami. Niektóre detale mogą być w takiej sytuacji rozmazane lub niewidoczne. Mimo to matryce IPS polecane są do używania w jasnych pomieszczeniach;

- najpowszechniejszy rodzaj paneli, oferujący szeroką gamę kolorów wraz z ich właściwym odwzorowaniem, osiągający duży poziom jasności i ostrości w każdej rozdzielczości. , jak pozostałe, co może stanowić problem w grach z wieloma ciemnymi elementami. Niektóre detale mogą być w takiej sytuacji rozmazane lub niewidoczne. Mimo to matryce IPS polecane są do używania w jasnych pomieszczeniach; VA - często spotykane w monitorach budżetowych, a także niektórych modelach z wyższej półki (m.in. Samsung). Oferują lepszy kontrast od IPS oraz taką samą jakość kolorów. Są jednak mniej popularne, gdyż nieco gorzej radzą sobie z dynamicznym ruchem oraz ustępują IPS-om pod względem jasności;

- często spotykane w monitorach budżetowych, a także niektórych modelach z wyższej półki (m.in. Samsung). Oferują lepszy kontrast od IPS oraz taką samą jakość kolorów. Są jednak mniej popularne, gdyż nieco oraz ustępują IPS-om pod względem jasności; OLED - rodzaj wyświetlaczy uznawany obecnie za najlepszy. Oferuje niezwykle szeroką paletę barw wraz z ich doskonałym odwzorowaniem, świetnie radzi sobie z dynamicznym ruchem oraz może pochwalić doskonałym kontrastem. Co jednak ciekawe, nieco ustępuje pod względem ostrości obu poprzednim rodzajom paneli, ale dla większości użytkowników jest to różnica wręcz niezauważalna.

Fot.: AOC

Monitor dla gracza - zarówno szerokokątny, jak i zwykły - musi mieć odświeżanie co najmniej 144 Hz, a im więcej - tym lepiej. Przydaje się to nie tylko w dynamicznych grach, ale również w trakcie oglądania wydarzeń sportowych czy filmów wypełnionych akcją. Czas reakcji - im mniej, tym lepiej. 1 ms to standard, ale trafiają się również modele z lepszym, np. 0,5 ms. Dzięki temu ma się pewność braku rozmazania obrazu niezależnie od poziomu odświeżania.

Ostatnia rzecz to rozdzielczość. Ponieważ stawiamy na wysoką jakość, polecamy 3440 x 1440 px. Dlaczego akurat taką? Odpowiedź jest prosta - doskonale sprawdza się w grach każdego rodzaju. W shooterach doskonale widać wszystkie kierunki, w strategiach masz doskonały widok na mapę świata, w rozrywkach sportowych obejmujesz większość lub całe pole gry. Przykładów można by mnożyć. Wszędzie jednak pozytywna różnica jest mocno odczuwalna.

Dlatego już dzisiaj wybierz i kup któryś z monitorów z powyższego zestawienia.