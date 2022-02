Najlepszy prezent na walentynki 2022 dla niego i dla niej

Walentynki – święto zakochanych, to idealna okazja, aby kogoś bliskiego obdarować prezentem. Podpowiadamy, co warto kupić partnerowi bądź partnerce, których pasją są gry.

Jeśli wasz luby bądź luba to zapalony gracz, to śmiało możemy założyć, że ucieszy go prezent powiązany z jego hobby. Na co szczególnie zwracać uwagę, a czego unikać przy wyborze prezentu walentynkowego dla gracza? Podpowiadamy.

Najlepszy prezent na walentynki dla niego

Najprostszym prezentem dla gracza wydaje się… gra. Jest to jednak bardzo ryzykowny zakup. Dlaczego? Otóż, osoba obdarowująca musi posiadać dość szczegółową wiedzę na temat upodobań partnera co do konkretnych tytułów, a przy tym mieć pewność, że takowej gry jeszcze nie posiada. Znacznie lepszym wyborem będą zatem wszelkiego rodzaju gadżety, dodatki, a nawet ubrania inspirowane grami.

Stojak Mandalorian dla fana Gwiezdnych Wojen i nie tylko

Połączenie popiersia głównego bohatera serialu The Mandalorian i specjalnego stojaka na smartfon bądź pad do konsoli to idealny prezent zarówno dla gracza, sympatyka seriali i filmów, jak i uniwersum Star Wars.

Figurka Star Wars The Mandalorian, która jednocześnie jest uchwytem na telefon lub pad

W zestawie: figurka, kabel USB

Wymiary: ok. 21 x 10 x 10 cm

Stojak Mandalorian możesz kupić tutaj.

Zestaw gadżetów CENEGA Mystery Gamers Pack

Ciekawy pomysłem na prezent walentynkowy może być też wyjątkowe „pudełko niespodzianka”, w którym znajduje się 5 losowo wybranych gadżetów dla fanów gier. Wśród nich mogą się znaleźć:

Koszulka licencyjna (w rozmiarze S, M, L lub XL)

Czapka z daszkiem typu „snapback”

Czapka z daszkiem typu „patrolówka”

Czapka typu „beanie” utrzymana w militarnej stylistyce

Komiks na kanwie bestsellerowej gry video

Skarpety standardowe

Skarpety stopki

Brelok

Zestaw wielorazowych słomek do napojów

Worek – torba sznurowana typu „gym bag”

Maseczka z motywem z gry wideo

CENEGA Mystery Gamers Pack możesz kupić tutaj.

Puzzle – idealny prezent i zabawa dla dwojga

Puzzle to nie tylko idealny prezent, ale również sposób na wspólne spędzenie czasu. Na rynku znajdziecie wiele propozycji inspirowanych grami, ale mysz szczególnie polecamy serie produktów od Good Loot. Wśród nich znajdziecie wzory inspirowane m.in. takimi markami, jak: Wiedźmin, Assassin's Creed czy World of Warcraft.

Puzzle Wiedźmin kupisz tutaj.

Najlepszy prezent na walentynki dla niej

Choć oczywiście powyższe propozycje mogą przypaść do gustu również paniom, to w poszukiwaniu prezentów dla „piękniejszych połówek” warto rozważyć również zakup kilku innych produktów.

Biżuteria

Biżuteria to klasyczny i ponadczasowy prezent. Jeśli jednak dodatkowo połączy się go tematycznie z pasją wybranki, to można być wówczas pewnym, że ów prezent będzie trafiony. Oto kilka naszych propozycji z tej kategorii:

Naszyjnik Arweny z filmu Władca Pierścienia

Długość łańcuszka: ok. 50 cm

Wysokość zawieszki: 6 cm

Szerokość zawieszki: 3 cm

Produkt anty-alergiczny

Kup tutaj

Bransoletka inspirowana grą Genshin Impact

Wykonana z wysokiej jakości materiałów

Regulowany ściągacz bransoletki

Długość: 20 cm

Średnica wzoru: 1,8 cm

Kup tutaj

Naszyjnik Zmieniacz Czasu z serii Harry Potter

Wykonany z metalu w kolorze złota

Klepsydra wypełniona jest piaskiem

Długość łańcuszka: 60 cm

Średnica zawieszki: 45 cm

Ruchoma zawieszka - obraca się jak naszyjnik z filmu

Kup tutaj

W poszukiwaniu idealnego prezentu na walentynki dla niego bądź dla niej warto skierować się również do oficjalnych sklepów z merchem z gier, takich jak: Ubsioft Store czy CD Projekt Red Gear Store. Znajdziecie tam mnóstwo inspiracji, w tym: figurki, breloki czy ubrania inspirowane takimi markami jak: Cyberpunk 2077, Wiedźmin, Assassin's Creed, Far Cry czy Rainbow Six.

