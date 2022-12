Najlepszy średniak Samsunga w końcu z Androidem 13! Galaxy S20 FE 5G to nadal świetny wybór

Samsung w zawrotnym tempie aktualizuje całą gamę swoich smartfonów do najnowszej wersji Androida. Trzynastkę, wraz z OneUI 5.0, otrzymał też jeden z najlepszych średniaków producenta - dobrze znany S20 FE.

Samsung jest jednym z czołowych producentów telefonów - zapewne stojąc tylko za Apple - jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania dla swoich produktów. Nie dość, że firma stara się coraz szybciej po premierze udostępniać nowe wersje oprogramowania na swoje smartfony, to jeszcze zapewnia długie wsparcie aktualizacjami dla nawet budżetowych propozycji ze swojego katalogu. Już teraz jeden z najpopularniejszych "średniaków" producenta otrzymał najnowszą wersję Androida 13, a wraz z nią bardzo interesujące nowe funkcje!

Wariant S20 FE nie posiadający modułu 5G otrzymał nowego Androida 13 już kilka tygodni temu. Jednak osoby, które zdecydowały się na wariant z nowszym wariantem łączności bezprzewodowej, musiały poczekać jeszcze jakiś czas na swoją kolej. Na szczęście oczekiwanie to już się skończyło i wariant 5G Galaxy S20 FE od dzisiaj w Europie dostaje swoją wyczekiwaną aktualizację.

Dzięki temu Samsung Galaxy S20 Fe, który cały czas, dzięki interesującym promocjom oraz nadal świetnym podzespołom, pozostaje jednym z najbardziej popularnych telefonów producenta, będzie mógł cieszyć się nowymi funkcjami i możliwościami.

Aby dowiedzieć się, co dokładnie przynosi ze sobą aktualizacja telefonów Samsunga do OneUI 5.0 i Androida 13, zapraszamy do tego artykułu, w którym przedstawiamy najważniejsze zmiany w systemie. Na pewno nie warto z nią zwlekać - w końcu dzięki niej nie tylko dostajemy nowe możliwości, ale też nasz telefon staje się bezpieczniejszy dzięki nowym zabezpieczeniom.