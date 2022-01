Najmniejszy tablet Samsunga w pierwszych testach. Oto Galaxy Tab A8 Lite!

Kiedy najmniejszy z tabletów Samsunga na 2022 rok pojawi się na rynku?

Najnowsze tablety Samsunga z serii Galaxy Tab A8 zadebiutowały na polskim tynku w ubiegłym miesiącu. Jest to z pewnością jedna z ciekawszych propozycji z segmencie tabletów w przedziale cenowym od 1000 do 2000 złotych. Od dłuższego czasu mówiło się także, że wzorem ubiegłych lat, możemy w niedalekiej przyszłości oczekiwać premiery jego mniejszej i nieco okrojonej wersji, czyli modelu Galaxy Tab A8 Lite. Do tej pory jednak nie dysponowaliśmy większą liczbą informacji na jego temat.

Teraz natomiast w bazie danych Geekbench pojawiły się wyniki pierwszych testów syntetycznych właśnie tego urządzenia. Poza oczywistymi wynikami testów syntetycznych, z tych dokumentów możemy także dowiedzieć się nieco więcej o kolejnym tablecie Samsunga.

Co wiemy już o Galaxy Tab A8 Lite? Otrzymał numer seryjny SM-T270. Będzie to stosunkowo niedrogie urządzenie, dlatego też nie należy oczekiwać od niego dużej wydajności. Tablet napędzany będzie przez wykonany w 8nm procesie technologicznym procesor Exynos 850. To oznaczałoby więc obecność wydajniejszego chipu, niż ma to miejsce w bazowym Galaxy Tab A8. Ma on być wspierany przez 3 GB pamięci operacyjnej, a kontrolę nad pracą całości sprawować ma system Android 12 z nakładką producenta One UI 4.0.

Urządzenie pojawiło się także na portalu Safety Korea, gdzie umieszczono także jego pierwsze fotografie, które możecie zobaczyć poniżej:

Źrodło: safetykorea.kr

Fotografia ujawnia pojedynczy aparat, który umieszczony jest na pleckach tabletu. Ujawnia ona także jeden z dostępnych wariantów kolorystycznych, który zbliżony jest do brązu i miedzi. Po środku plecków umieszczone zostało natomiast logo producenta. Widzimy także dość grube ramki okalające wyświetlacz, jednak w budżetowym tablecie jest to w pełni zrozumiałe.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, kiedy producent zamierza wypuścić Galaxy Tab A8 Lite na rynek. Poprzednia generacja małych tabletów Koreańczyków trafiła na rynek w maju 2021 roku. Możemy więc zakładać, że od premiery dzieli nas jeszcze dość dużo czasu.

