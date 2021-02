Najmocniejsze procesory 2021: AMD vs Intel

Serwis Tom's Hardware przetestował setki procesorów, aby sprawdzić, które z nich są naprawdę najlepsze. Kto wygrał? Zobacz!

Wielki test procesorów obejmował dwie generacje podzespołów AMD oraz Intela - obecną oraz poprzednie. W przypadku AMD są to między innymi Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5950X, 5900X oraz Ryzen 7 5800X, obejmujące architekturę Zen 3, Zen+ oraz Zen 1. Intel to przede wszystkim procesory Comet Lake, a także przedstawiciele 9. i 8. generacji. Dla każdego procesora przeprowadzono trzy rodzaje testów: gamingowy, jednego rdzenia oraz wielu rdzeni. Najmocniejsze modele uzyskiwały maksymalny wynik - 100%.

Najlepsze procesory dla graczy 2021

Testy procesorów dla graczy przeprowadzono przy rozdzielczościach 1080p i 1440p. Wykorzystano przy tym gry: Borderlands 3, Hitman 2, Project CARS 3, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider oraz The Division 2. Wyniki? Perfekcyjny okazał się AMD Ryzen 9 5900X, niewiele do doskonałości zabrakło modelowi AMD Ryzen 9 5950X. Pierwsze dziesięć miejsc prezentuje się następująco:

A kto wypada najlepiej w teście jednego rdzenia? Najpierw wyjaśnienie, jak przebiegał sam test - wykorzystano do tego takie becnhmarki, jak y-cruncher, Cibenebch, LAME oraz POV-Ray. Test jednego rdzenia pokazuje, jak szybka jest responsywność procesora podczas korzystania z niego w codziennych zastosowaniach, jak przeglądanie sieci czy ładowanie systemu. Wynik zależy od wysokości parametru IPC (instruction per cycle, czyli liczba operacji, którą procesor jest w stanie przeprowadzić w trakcie jednego cyklu) oraz częstotliwości taktowania. To dwa kluczowe elementy - oprócz nich ważna jest także pamięć cache i sama architektura podzespołu.

W teście tym triumfowało AMD, którego AMD Ryzen 9 5950X zdobył maksymalną ilość punktów, a miejsca 2-4 to inni przedstawiciele rodziny.

Test wielu rdzeni odbył się przy zastosowaniu oprogramowania Cinebench, POV-ray, vray, Blender (cztery testy- Koro, Barcellona, Classroom, bmw27), y-cruncher, oraz Handbrake x264 i x265. Służą one do sprawdzenia zachowania procesora pod dużym obciążeniem, potrzebnym w grach oraz aplikacjach związanych z produktywnością, np. renderowaniem czy animowaniem. Wynik zależy od wielu czynników - ilości wykorzystywanych wątków, architektury, dostępnej pamięci, itp.

Tutaj procesory Ryzen 5000 pobiły 18-rdzeniowy i 32-wątkowy Intel Core i9-10980XE.

Istotna jest także informacja, na jakiej platformie testowano procesory.

AMD - płyta główna MSI MEG X570 Godlike i 2x 8GB Trident Z Royal DDR4-3600 dla procesorów Ryzen 2000, 3000 i 5000 / MSI X370 Xpower Gaming Titanium i 2x 8GB G.Skill FlareX DDR4-3200 @ DDR4-2667 dla Ryzen 1000

Intel - MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC i 2x 8GB Trident Z Royal DDR4-3600 dla procesorów Intel Comet Lake / MSI Z270 Gaming M7 i 2x 8GB Trident Z Royal DDR4-3600 dla procesorów Intel Coffee Lake oraz Kaby Lake / MSI X299 Gaming Pro Carbon AC i 2x 8GB Trident Z Royal DDR4-3600 dla procesorów Intel Skylake

Dla wszystkich: karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle, dysk twardy Intel DC4510 SSD 2TB , zasilanie EVGA Supernova 1600 T2, 1600W, system: Windows 10 Pro version 2004 (build 19041.450), chłodzenie Corsair H115i

Źródło: Tom's HArdware