Najmocniejsze smartfony z Androidem w 2023 roku

W tym zestawieniu prezentujemy najmocniejsze telefony oparte na popularnym systemie Android.

Topowe flagowce oparte na systemie Android mają ze sobą wiele wspólnego i nie mam na myśli jedynie samego oprogramowania. Wszystkie urządzenia, jakie znajdziecie w poniższym zestawieniu zostały oparte na procesorach marki Qualcomm, co jest jednym z najważniejszych podobieństw między nimi. Różnice w wydajności poszczególnych modeli będą więc mocno zależały od optymalizacji całego systemu oraz nakładki producenta. Nie mamy jednak wątpliwości co do tego, że każdy z poniższych flagowców należy obecnie do czołówki urządzeń wykorzystujących system Android.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Zdecydowanie jeden z najmocniejszych smartfonów z Androidem na rynku. Samsung zadbał o to by model Ultra posiadał wszystkie najważniejsze cechy flagowców, a oprócz tego wyposażył smartfon w funkcje, których nie znajdziecie u innych producentów.

Jednym z unikalnych elementów jest specjalna edycja procesora Snapdragon 8 Gen 2, który we flagowcach Samsunga posiada dodatkowo podkręcone taktowanie. Pierwszy raz od lat Samsung zdecydował się na zastosowanie tego samego procesora we wszystkich egzemplarzach smartfona. Oznacza to, że nie musimy się martwić o słabszego Exynosa, który wcześniej trafiał na polski rynek. Urządzenie oferuje również aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, który umożliwia wykonanie zdjęcia z 3-krotnym oraz 10-krotnym zoomem optycznym.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Aparat o rozdzielczości 200 Mpix z świetnym zoomem optycznym oraz obsługa rysika S Pen.

OnePlus 11

Źródło: OnePlus

OnePlus był kiedyś marką tworzącą tzw. flagship killers - czyli telefony oferujące podobną wydajność do flagowców, ale w znacznie niższej cenie. W ciągu lat spędzonych na rynku mobilnym, firma zmieniła podejście do swoich urządzeń i porzuciła początkowe założenia na rzecz tworzenia znacznie droższych, ale za to mocniejszych smartfonów. Ciężko ocenić, czy była to dobra decyzja, ale jednym z jej rezultatów jest OnePlus 11, który bardziej niż zabójcą flagowców, jest kolejnym flagowcem. Warto jednak zauważyć, że przy tegorocznym modelu marka wraca częściowo do swoich korzeni - między innymi umieszczając Alert Slider na jednej z krawędzi urządzenia.

OnePlus 11 posiada 6.7 calowy z maksymalnym odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Urządzenie zostało także wyposażone w najnowszy procesor marki Qualcomm, czyli Snapdragona 8 Gen 2 oraz nawet do 16 GB pamięci RAM. Nie sposób również nie wspomnieć o aparacie wykonanym we współpracy z marką fotograficzną Hasselblad.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: OnePlus 11 to zdecydowanie jeden z najszybszych smartfonów na rynku. Urządzenie oferuje nie tylko świetną kulturę pracy, ale i szybkie ładowanie oraz solidny zestaw aparatów.

ASUS ROG Phone 6 Pro

Źródło: PC World/Konrad Łącki

W lipcu zeszłego roku ASUS zaprezentował nowy model swojego gamingowego smartfona. Urządzenie trafiło do naszej redakcji na recenzję i muszę przyznać, że był to zdecydowanie jeden z najszybszych smartfonów jakie miałem okazje kiedykolwiek testować. ROG Phone 6 Pro został wyposażony w jeden z najmocniejszych procesorów marki Qualcomm - Snapdragona 8 Plus Gen 1. Urządzenie oferuje również wręcz absurdalną ilość 18 GB pamięci RAM, dzięki której uruchamianie wielu aplikacji w tle nie spowoduje żadnych zacięć czy spadków wydajności. Podczas całych testów smartfon nie zaciął mi się ani razu, a w połączeniu z 165 Hz odświeżaniem obrazu miałem wrażenie, że nie ma praktycznie żadnego opóźnienia między moim kliknięciem, a reakcją telefonu.

Smartfon posiada także kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak obecność dwóch portów USB-C, czy dodanie wirtualnych triggerów na prawym boku obudowy. Pełną recenzję ROG Phone'a 6 Pro możecie przeczytać tutaj.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Niesamowicie szybki smartfon, który warto polecić przede wszystkim graczom.

Oppo Find X5 Pro

Oppo początkowo pojawiło się w Polsce jako marka oferująca urządzenia z niższej oraz średniej półki cenowej i z takimi smartfonami jest też zazwyczaj kojarzona. Firma posiada jednak w swoim portfolio prawdziwe flagowce, które zarówno wydajnością, jak i ceną, przypominają telefony znacznie popularniejszych producentów, a jednym z takich urządzeń jest Oppo Find X5 Pro.

Smartfon posiada 6.7 calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED oraz jeden z najmocniejszych procesorów na rynku - 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Urządzenie posiada obecnie najnowszą wersją Androida oraz kolejną odsłonę autorskiej nakładki na system od producenta, czyli ColorOS 13.

Oprócz topowej specyfikacji tym, co najbardziej przykuwa naszą uwagę, jest design smartfona. Urządzenie posiada unikalną wysepkę z aparatami, której wybrzuszenie wygląda jak integralna część obudowy.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Topowy procesor gwarantujący nienaganną wydajność oraz unikalny design plecków smartfona.

Motorola Edge 30 Ultra

Źródło: Motorola

Motorola w ciągu ostatnich kilku lat przeżywa mały renesans. Marka zaczęła ponownie wypuszczać ciekawe flagowce, a jednym z nich jest model Edge 30 Ultra. Smartfon został wyposażony w 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej (w zależności od wariantu) oraz Snapdragona 8 Plus Gen 1. Procesor marki Qualcomm jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych jednostek wśród flagowców z Androidem. Urządzenie posiada również baterię o pojemności 4610 mAh, którą naładujemy 125 W akumulatorem z technologią szybkiego ładowania.

Ekran w Edge 30 Pro to OLED-owy wyświetlacz wyposażony w 144 Hz odświeżanie obrazu. Flagowiec jest również jednym z pierwszym smartfonów na rynku z obiektywem o rozdzielczości 200 Mpix (teraz w tym samym segmencie znajdują się również Galaxy S23 Ultra oraz Xiaomi 12T Pro).

Tym co najbardziej podoba mi się w smartfonach Motoroli jest jej oprogramowanie. Producent zdecydował się bowiem na wypuszczenie urządzenia z praktycznie czystym Androidem. Oznacza to więc, że model Edge 30 Ultra jest pozbawiony masy bezużytecznych funkcji i aplikacji, a w zamian oferuje bardzo stabilny i wydajny system.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Największe zalety modelu Edge 30 Ultra do zdecydowanie czysty Android oraz aparat o rozdzielczości 200 Mpix.