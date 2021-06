Najnowocześniejszy salon Mercedes-Benz w Polsce

Nowy salon i serwis Mercedes-Benz pojawił się w Jankach koło Warszawy. Zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami producenta jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Z okazji otwarcia w salonie o powierzchni ponad 1000 m kw wyeksponowanych zostanie aż 15 nowych Mercedesów, gdzie w specjalnych, kameralnych pomieszczeniach odbywać się mogą spotkania z klientami. Marcin Kostrzewski, Dyrektor Zarządzający MB Motors mówi:

Budowa nowego miejsca w Jankach k. Warszawy to ważny element w strategii rozwoju MB Motors. W nowym salonie i serwisie wychodzimy naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, oferując proces obsługi szyty na miarę. Jesteśmy gotowi na erę elektromobilności i digitalizacji. Bardzo się cieszę, że tak nowoczesny obiekt dołączył do portfolio lokalizacji MB Motors i grupy dealerskiej Emil Frey Polska. Przyszłość marki Mercedes-Benz jest niezwykle ekscytująca - serdecznie zapraszam do MB Motors Janki, gdzie przekonają się Państwo o tym osobiście.