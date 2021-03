Najnowsza aktualizacja Windows 10 powoduje nowe błędy!

Użytkownicy na całym świecie zgłaszają awarie, które występują po zainstalowaniu ostatniej aktualizacji systemu Windows 10. Jakie problemy są raportowane i jak je rozwiązać?

Ostatnia z aktualizacji Windows 10 o numerze KB4601319 nie jest wolna od wad. Jak się okazuje, użytkownicy stale zgłaszają liczne błędy za pomocą raportowania. Awarie tyczą się głównie narzędzia do tworzenia kopii zapasowych o nazwie "Historia plików", kamerek internetowych oraz obsługujących je aplikacji.

Historia plików jest domyślnym programem Windows 10, który służy do tworzenia kopii zapasowych systemu. Umożliwia on robienie repliki plików i magazynowanie ich na dysku zewnętrznym lub sieci domowej. Niestety, jak się okazuje, to narzędzie najprawdopodobniej zostało zepsute po zainstalowaniu aktualizacji KB4601319.

"Ta aktualizacja psuje [również] historię plików, a przynajmniej dla części użytkowników, w tym dla mnie. Spowodowało to całkowitą awarię moich kopii zapasowych, a odinstalowanie KB przywróciło działającą kopię zapasową. W społeczności Microsoft jest wątek na ten temat, ale niestety nie widzę, żeby ktokolwiek w Microsoft oficjalnie przyznał, że taki błąd występuje." - pisze jeden z użytkowników

Pojawiają się również informacje, że program otwiera się z wyraźnym opóźnieniem, a do tego próba utworzenia kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem. Ponadto pojawia się komunikat o błędzie o następującej treści: "Nie udało się zainicjować tworzenia kopii zapasowej danych użytkownika (błąd 80070005).".

Awaria programu

„Mam dokładnie ten sam problem od 10 lutego 2021 r. Próbowałem całkowicie zresetować historię plików: usunąłem pliki konfiguracyjne, sam folder kopii zapasowej i zmieniłem miejsce docelowe na inny dysk zewnętrzny, ale problem nadal występuje. Wycofanie KB4601319 rozwiązało problem.”- pisze inny użytkownik

Inne błędy, które pojawiają się po instalacji kompilacji, dotyczą kamerki internetowej Intel RealSense, która powoduje awarie w programach Windows Camera oraz Windows Hello. Dobra wiadomość jest taka, że po odinstalowaniu aktualizacji o numerze KB4601319 rozwiązują się wszelkie problemy.

