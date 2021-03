Najnowsza aktualizacja Windows 10 powoduje poważne problemy

Dzisiaj rano pisaliśmy o zawartości najnowszej aktualizacji o numerze KB5000802 Windows 10, a już wiemy, że powoduje ona ogromne problemy. Okazuje się, że przez ostatnie kilka godzin użytkownicy zgłaszali liczne awarie. Największym problemem jest fakt, że aktualizacja jest obowiązkowa i pobiera się automatycznie. Znaczy to, że użytkownicy nie mogą zrezygnować z jej instalacji i teraz muszą mierzyć się z błędami BSOD podczas korzystania z drukarek.

„Wydaje się, że ta aktualizacja powoduje wyświetlanie niebieskich ekranów podczas drukowania za pomocą sterowników Kyocera Universal Print. Mam już co najmniej 20 potwierdzonych przypadków od 4 różnych klientów, a minęła dopiero godzina ”. - informuje jeden z użytkowników.

Według raportów przesyłanych przez poszkodowanych, Windows 10 zawiesza się całkowicie i wyświetla Blue Screena z kodem błędu „APC_INDEX_MISMATCH dla win32kfull.sys”. Póki co wiadomo, ze awaria tyczy się głównie sprzętów firmy Kyocera, Ricoh i Zebra. Błąd występuje gdy użytkownicy klikają opcję "Drukuj" w takich aplikacjach jak Notatnik, Office i tym podobne.

„Próbowałem na kilku stacjach roboczych, usuwając wusa / uninstall / kb: 5000802 by rozwiązać problem. Wydaje się, że Windows 10 2004 i 20H2 mają identyczne BSOD. Próbowałem również zaktualizować sterowniki do najnowszego uniwersalnego sterownika drukarki KX (wersja 8.1.1109), ale to nie rozwiązuje problemu ”- powiedział jeden z użytkowników.