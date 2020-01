Najnowsza aktualizacja psuje słuchawki AirPods Pro!

Użytkownicy dopłacili 450 zł do droższego modelu, a teraz ich słuchawki przestają działać. Sprawdzamy, co Apple zepsuło w najnowsze aktualizacji.

Od kilku dni w sieci pojawiają się informacje od niezadowolonych użytkowników słuchawek AirPods Pro. Okazuje się, że ostatnia aktualizacja psuje flagowy model słuchawek True Wireless.

Źródło: macworld.com

Użytkownicy AirPods'ów Pro skarżą się na Reddicie, że po aktualizacji oprogramowania funkcja aktywnej redukcji szumów nie działa tak dobrze, jak przed zaktualizowaniem słuchawek do wersji 2C54. Oznacza to, że flagowa funkcja ANC, za którą użytkownicy dopłacili 450 zł względem zwykłych słuchawek AirPods 2019 przestała działać. Co ważne w grudniu niedługo po wprowadzeniu na rynek aktualizacji 2C54 dla wszystkich słuchawek AirPods z 2019 roku informowaliśmy, że Apple znacząco poprawiło czas opóźnień. Czy to jest główną przyczyną problemu?

Słuchawki AirPods Pro od momentu ich wprowadzenia na rynek w październiku 2019 roku oferowały znakomicie działającą funkcję aktywnej redukcji hałasu. Niestety ostatnie aktualizacje oprogramowania układowego zepsuły ANC, a Apple zdaje się nie dostrzegać problemu.

Większość użytkowników donosi, że po problemy zaczęły się po grudniowej aktualizacji 2C54, a część z nich dodaje, że pierwsze symptomy pojawiły się już w starszym oprogramowaniu 2B588 z listopada.

Aktualizacje słuchawek AirPods instalowane są bez powiadamiania użytkownika. Wystarczy, że są one podłączone do zasilania, a w pobliżu znajduje się sparowany iPhone, który pobierze i zainstaluje najnowsze oprogramowanie układowe. Takie rozwiązania ma dużo zalet, ale w przypadku wprowadzenia wadliwego oprogramowania użytkownik nie ma możliwości, aby uniknąć jego instalacji.

To nie pierwszy raz, kiedy aktualizacja oprogramowania psuje funkcję aktywnej redukcji hałasu. Wcześniej z podobnymi problemami borykali się posiadacze Bose QuietComfort 35 II oraz Sony WH-1000XM3.

Użytkownikom słuchawek AirPods Pro w chwili obecnej nie pozostaje nic innego, jak oczekiwanie na kolejne oprogramowanie układowe słuchawek, które naprawi działanie funkcji aktywnej redukcji hałasu.

Źródło: phonearena.com