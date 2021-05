Najnowsza aktualizacja systemu Windows 10 rozwiąże niektóre problemy

Firma Microsoft zdradza, że najnowsza kompilacja 19043.1023 kierowana do systemu Windows 10 ma usunąć błędy z pamięcią i aplikacją "Twój telefon".

W ostatnich dniach testerom z programu Windows Insider została udostępniona najnowsza wersja zapoznawcza systemu Windows 10, która ma usuwać liczne błędy. Firma Microsoft zaznacza, że głównie mają zostać rozwiązane problemy z wyciekiem pamięci oraz błędy związane z aplikacją "Twój telefon", co jest dobrą wiadomością dla wszystkich użytkowników. Poza tym mają pojawić się ulepszenia wydajności.

Użytkownicy systemu Windows 10 odkryli dwa wyjątkowo drażniące błędy po ostatniej aktualizacji. Pierwszy z nich jest o wiele poważniejszy, bo powoduje wyciek pamięci. Polega on na tym, że proces ctfmon.exe nie zwalnia pamięci RAM po wyłączeniu programu, co kończy się głównie zwolnieniem pracy urządzenia. Co ciekawe, proces ctfmon.exe jest zwykle używany w aplikacjach z "alternatywnym wprowadzaniem danych przez użytkownika", który polega na korzystaniu z pióra, mowy lub klawiatury. Innym irytującym problemem jest ten związany z aplikacją "Twój telefon", która umożliwia połączenie urządzenia Windows z telefonem z systemem Android. Okazuje się, że aplikacja nie działa do końca jak należy. Według raportów przesyłanych przez użytkowników, po ostatniej aktualizacji systemu nie ma możliwości uruchamiania aplikacji przypiętych do paska zadań.

Wygląda na to, że oba te problemy zostaną usunięte w najbliższym czasie. Kompilacja 19043.1023 zostanie wprowadzona do wszystkich systemów z Windows 10 po tym, jak testerzy dokładnie przetestują całą poprawkę i nie wykryją w niej błędów. Dzięki takiemu etapowaniu wprowadzaniu aktualizacji powinniśmy być spokojni, że do nas trafi już gotowy, bezawaryjny produkt. Niestety, ostatnio rzadko to się dzieje, bo prawie każda poprawka systemu Windows 10 wprowadza kolejne błędy...