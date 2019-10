Najnowsza wersja Edge umożliwia włączanie trybu ciemnego dla stron

Wersja przeglądarki Edge, dostępna w kanale dystrybucyjnym Canary, pokazuje praktyczne możliwości, zaimplementowane w nowej edycji.

Tryb ciemny w Edge to w zasadzie nic nowego - możliwość jego włączenia występowała zarówno w wersji UWP (czyli pierwotnej), jak i pojawiła w wersjach beta edycji opartej o silnik Chromium. Jednak po jego włączeniu ciemny stawał się sam interfejs, a nie treść wyświetlana w przeglądarce. Teraz w wydaniu Canary pojawiła się flaga, wymuszająca na przeglądarce również "zaciemnienie" treści. Ma być to funkcja dostępna jako jedna z opcji w stabilnym wydaniu i pozwolić na wygodniejsze i mniej męczące oczy przeglądanie witryn internetowych.

Źródło: reddit

Oczywiście inne przeglądarki umożliwiają to dzięki wtyczkom i rozszerzeniom, jednak jak widać - w Edge nie będą one potrzebne, ponieważ taka możliwość będzie dostępna dla każdego. Jest to oczywiście dopiero wczesna implementacja, nad którą Microsoft musi jeszcze popracować, ale już można ocenić (choćby patrząc na ten przykładowy zrzut ekranu), że efekt końcowy powinien być niezły. Jeśli chcesz wypróbować go osobiście, musisz pobrać Edge w wersji 80.0.317.1, a następnie wpisać w pasku adresu edge://flags. Tam znajdź flagę Force Dark Mode for Web Contents i zaznacz jej używanie.