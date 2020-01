Najnowsza wersja Google Camera ujawnia nazwy kodowe Pixeli 4a

Redaktorzy xda-developers odkryli, jakie nazwy kodowe otrzymają tanie pixele na 2020 rok.

Wczoraj wieczorem Google rozpoczęło udostępnianie aktualizacji swojej aplikacji Google Camera. Najnowszemu oprogramowaniu przyjrzeli się redaktorzy portalu xda-developers. Po instalacji na dwóch urządzenia - aktualnym Pixelu 4 oraz starszym modelu 2 XL nie stwierdzili oni żadnych rewolucyjnych zmian.

Źródło: pcworld.com

W oprogramowaniu pojawiło się kilka drobnych zmian takich, jak tryb nie zakłócaj, który wstrzymuje wyświetlanie powiadomień podczas kręcenia filmów wideo.

Po dokładnym zbadaniu kodu źródłowego aplikacji okazało się, że program posiada kilka przydatnych informacji.

W pliku strings.xml odkryto ciągi znaków, które wskazują na dodanie opcji nagrywania w 24 klatkach na sekundę. Obecnie właściciele Pixeli mogą zdecydować się na rejestrowanie klipów w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Możliwe, że już niedługo pojawi się także tryb nagrywania w 24 klatkach na sekundę. Jest to standard filmowy, co może przydać się bardziej zaawansowanym użytkownikom. Większość właścicieli Pixelów prawdodpobnie nadal korzystać będzie z trybów 30 fps (frames per second) oraz 60 fps.

Oprogramowanie ujawnia także nazwy kodowe dla smartfonów z rodziny Pixel 4a. Wcześniej w tym tygodniu informowaliśmy już, że wyciekły one do sieci. W przeciwieństwie do innych smartfonów tym razem Google nie sięgnęło po nazewnictwo związane z rybami. Pixele 4a otrzymały następujące nazwy kodowe: sunfish, redfin i bramble.

Co ciekawe Google może po raz pierwszy wprowadzić na rynek trzy modele Pixela w tym samym czasie. Podstawowy smartfon o nazwie kodowej Sunfish wykorzystuje układ Qualcomm Snapdragon 730. Modele redfin i bramble posiadają nieco mocniejszy chip Snapdragon 765, który kompatybilny jest z modemami 5G. Możliwe, że jeden z wariantów wyposażony będzie w 4G LTE, a drugi w 5G. Pojawienie się nazw w aplikacji Google Camera 7.3 potwierdza, że Google faktycznie zamierza odejść od swojego systemu nazewnictwa smartfonów. Po porzuceniu klasycznego nazywania systemu Android nie dziwi nas to.

Źródło: xda-developers.com