Najnowsze Chromebook'i otrzymają aktualizacje nawet przez 8 lat!

Niektóre z tegorocznych Chromebook'ów pozytywnie zaskakują długością wsparcia technicznego.

Google próbuje udowodnić, że przystępne cenowo komputery mogą być użyteczne, dobrze wykonane i przyszłościowe. Jak to możliwe? Wyszukiwarkowy gigant ogłosił dziś najnowsze urządzenia kompatybilne z programem Chromebooks for Educations. Od pewnego czasu Google dedykuje wybrane modele Chromebook'ów do specyficznych grup odbiorczych.

Źródło: pcworld.com

Podczas prezentacji sprzętu dla szkół Google zaprezentowało swojego asa w rękawie. W budżetowych jednostkach administrowanych przez państwo wymiana sprzętu nie odbywa się tak szybko, jak w korporacjach. Aby zachęcić szkoły do zakupu Chromebook'ów Google obiecuje dostarczać na nie wszystkie aktualizacje Chrome OS aż do 2028 roku. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z tanim sprzętem jest to bardzo długi okres wsparcia. Przez podobną ilość czasu aktualizacje systemu otrzymują o wiele droższe i znacznie wydajniejsze komputery od Apple.

Google pochwaliło się, że najnowsze modele Lenovo 10e Chromebook tablet oraz Acer Chromebook 712 otrzymywać będą aktualizacje zabezpieczeń przez ponad osiem lat.

Niestety musimy uważać na haczyki. Fakt, ze powyższe modele mają tak długie wsparcie nie oznacza, że wszystkie nowo zaprezentowane Chromebook'i będą aktualizowane przez tak długi okres czasu. Według portalu AndroidPolice wszystko zależy od platformy sprzętowej, z jakiej korzystać będą dane modele Chromebook'ów. Jako, że są to tanie komputery, a system Chrome OS nie jest zasobożerny producenci nie rzadko stosują w nich przestarzałe procesory z rodzin Celeron oraz Pentium.

Jeżeli w przyszłym roku na rynku pojawią się modele oparte o taką samą platformę sprzętową, jak Lenovo 10e Chromebook tablet oraz Acer Chromebook 712 to otrzymywać będą aktualizacje nie przez osiem, a siedem lat.

Przy okazji Google pokazało ulepszoną konsolę do zarządzania z szybszymi czasami dostępu oraz z wyszukiwaniem i filtrowaniem urządzeń. W tym miejscu można również sprawdzić daty wygaśnięcia automatycznych aktualizacji dla danych urządzeń.

Na samym początku Google oferowało trzyletnią gwarancję aktualizacji, która później z czasem została rozszerzona do sześciu lat. Datę wygaśnięcia aktualizacji można sprawdzić na dedykowanej stronie wsparcia Google.

Źródło: gsmarena.com, blog.google.com, androidcentral.com