Najnowsze MacBooki z Apple M1 obsłużą eGPU - czy to się uda?

Oficjalnie procesor Apple M1 nie obsługuje zewnętrznych kart graficznych, ale może się to zmienić w niedalekiej przyszłości. Czy szykuje się rewolucja dla graczy?

Nowe komputery Apple z układami Apple M1 wykorzystującymi architekturę ARM na dobre zawładnęły internetem. Na przestrzeni ostatnich dni dowiedzieliśmy się o ich zdumiewająco wysokiej wydajność. Wystarczy przypomnieć, że układ Apple M1 z chłodzonego pasywnie MacBooka Air spokojnie pokonuje najnowsze procesory Intel Core i7 z rodzin Ice Lake, Comet Lake oraz Tiger Lake.

MacBook Pro korzystający z zewnętrznej karty graficznej

Apple M1 posiada zintegrowany układ graficzny, który również jest wydajniejszy od konkurencji, ale to nadal za mało, aby nowe komputery Apple dały sobie radę z najnowszymi grami. Może się to zmienić w połączeniu z zewnętrzną kartą graficzną eGPU (zobacz, jak to działa). Niestety oficjalnie modele z układem Apple M1 nie mogą współdziałać z zewnętrznym GPU.

Portal AppleInsider infromuje, że w rzeczywistości w macOS Big Sur nadal znajdują się elementy odpowiedzialne za współpracę z eGPU. Komputery Mac są w stanie wykryć obudowy pozwalające na wykorzystanie zewnętrznych kart graficznych.

Oczywiście ze względu na brak sterowników na architekturę ARM nie można wykorzystać kart graficznych Nvidia oraz AMD w połączeniu z procesorem Apple M1. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w przyszłości otrzymamy wsparcie dla eGPU. W końcu komputery Apple z procesorami M1 posiadają również Thunderbolt 3. Niestety wszystko rozchodzi się o sterowniki, które nie mogą zostać przeprotowane z wykorzystaniem narzędzia Rosetta 2. Trzeba je napisać od zera, co prawdopodobnie nie jest kluczowe zarówno dla AMD, jak i Nvidii.

