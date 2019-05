Najnowsze One UI dla Samsung Galaxy Watch, Gear Sport oraz Gear S3

Aktualizacja oprogramowania oferuje estetyczny i intuicyjny interfejs użytkownika, nowe funkcje w zakresie zdrowia i fitnessu oraz poprawioną optymalizację pracy baterii

Spis treści

Firma Samsung ogłosiła wprowadzenie najnowszej wersji oprogramowania dla Galaxy Watch, Gear Sport i Gear S3. Aktualizacja obejmuje wyrazisty, prosty i kolorowy One UI firmy Samsung, zaprojektowany, by zapewnić naturalną i wygodną obsługę, ograniczyć nadmiar elementów wizualnych i zaoferować estetyczny i intuicyjny interfejs. Najnowsza wersja oferuje także nowe warianty tarcz zegarka, lepszą optymalizację pracy baterii i poprawione funkcje monitorowania zarówno stanu zdrowia, jak i postępów w dbaniu o formę w ramach Samsung Health.

Odświeżony design

One UI to estetyczny, bardziej uproszczony interfejs, stworzony, by wyeliminować niepotrzebne elementy rozpraszające uwagę, a tym samym – zapewnić łatwiejszy dostęp do informacji oraz większą wygodę nawigacji i użytkowania. Zaktualizowana grafika oferuje teraz wyraziste i kolorowe animacje prezentowane, gdy użytkownik osiągnie dany cel, co przekłada się na bardziej wizualne doświadczenie. One UI na smartwatchach jest spójny i synchronizowany z One UI na smartfonach Galaxy. Aktualizacja oferuje ponadto uproszczone i bardziej wizualne ustawienia, umożliwiając łatwiejszą personalizację urządzenia i kontrolę nad nim. Odświeżony interfejs zapewnia nowe, zaawansowane ustawienia, w tym możliwość włączania / wyłączania opcji aktywacji dotykowej, sterowania częstotliwością codziennych powiadomień i tym, kiedy się pojawiają, oraz włączania / wyłączania trybu Goodnight zależnie od indywidualnych preferencji użytkownika. Z Galaxy Store można także pobrać liczne nowe tarcze zegarka – wcześniej dostępne wyłącznie na Galaxy Watch Active – które pozwolą spersonalizować urządzenie.

Udoskonalone funkcje dotyczące zdrowia i fitnessu

Za sprawą nowych funkcji Samsung Health, dostępnych na Galaxy Watch, Gear Sport i Gear S3, najnowsza aktualizacja oprogramowania pozwala użytkownikom doświadczyć poprawionego codziennego monitorowania w zakresie zdrowia i fitnessu. Udoskonalenia to m.in.:

codzienna aktywność: od razu po uruchomieniu aplikacja Samsung Health wyświetla ekran codziennej aktywności prezentujący czytelne podsumowanie dziennych wyników użytkownika w zakresie kalorii, ruchu i treningów;

uproszczone śledzenie treningów: monitorowanie ćwiczeń można wybrać łatwiej i szybciej zarówno w widżecie, jak i w aplikacji Samsung Helath, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko rozpocząć trening. Dane z aktywności są nieustannie synchronizowane pomiędzy urządzeniem ubieralnym a sparowanym z nim smartfonem. Wyniki rejestrowane są na obu urządzeniach, co ułatwia ich codzienną kontrolę. Aktualizacja obejmuje ponadto śledzenie dodatkowego treningu: pływania na świeżym powietrzu;

poprawione monitorowanie w zakresie zdrowia i samopoczucia: aktualizacja zapewnia efektywniejsze śledzenie tętna za sprawą alertu o jego wysokim poziomie. Powiadamia on użytkownika, gdy jego tętno przekracza określoną wcześniej wartość. Z kolei śledzenie faz snu zyskało na szczegółowości – teraz użytkownik może zestawić swoje wyniki ze średnią dla swojej grupy wiekowej, by móc dokonać szybkiego porównania i analizy;

Optymalizacja pracy baterii

Aktualizacja obejmuje również poprawioną optymalizację pracy baterii. Aby wydłużyć jej żywotność, urządzenie automatycznie wyłączy pracujące w tle aplikacje i zmieni ustawienia, które mogą zużywać zbyt dużo energii. Użytkownicy mogą ponadto spersonalizować ustawienia oszczędności energii, w tym jasności i czasu, po upływie którego ekran wygasa, aby uzyskać najlepsze możliwe działanie baterii, nie tracąc na jakości doświadczeń z użytkowania.