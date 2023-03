Najnowsze filmy na VOD – KWIECIEŃ 2023. Netflix, HBO Max, Disney+ i inne serwisy

W wiosennej ofercie platform streamingowych znajdziecie zarówno produkcje oryginalne, jak i klasyki sprzed lat, horrory i filmy akcji, jak i komedie romantyczne czy filmy familijne. Przekonajcie się, co warto obejrzeć w kwietniu w serwisach VOD.

Marsjanin (Disney+)

Premiera: 1 kwietnia

Mark Watney (Matt Damon) bierze udział w misji na Marsie. Gdy nadchodzi silna burza piaskowa, ekipa musi jednak uciekać z planety. Ranny Mark odzyskuje przytomność dopiero po kilku godzinach, gdy jego towarzysze dawno odlecieli. Dysponując niewielkimi zapasami powietrza, wody i żywności, bez łączności z Ziemią, astronauta musi wymyślić, jak przetrwać na Czerwonej Planecie.

Skanerzy (HBO Max)

Premiera: 7 kwietnia

Kultowy body horror Davida Cronenberga. Cameron Vale (Stephen Lack) to bezdomny, który pewnego dnia zostaje zabrany z ulicy przez funkcjonariuszy tajnych służb i przetransportowany do laboratorium doktora Paula Rutha (Patrick McGoohan). Tam dowiaduje się, że jest jednym ze skanerów, czyli mutantów obdarzonych metapsychicznymi zdolnościami. Jako jedyny może stawić czoła Darrylowi Revoke'owi (Michael Ironside) – zbrodniczemu przywódcy podziemia skanerów.

Chupa (Netflix)

Premiera: 7 kwietnia

Familijny film fantasy oparty na meksykańskim folklorze. Alex (Evan Whitten) to samotny chłopiec, który przyjeżdża z wizytą do mieszkającego w Meksyku dziadka. Na tamtejszym ranczu spotyka istotę rodem z mitów i legend – młodą chupacabrę. Nie jest ona jednak krwiożerczym potworem, gdy więc zaczyna polować na nią naukowiec Richard Quinn (Christian Slater), Alex postanawia za wszelką cenę uratować zwierzę.

Głodni (Netflix)

Premiera: 8 kwietnia

Aoy to młoda szefowa kuchni, która prowadzi rodzinną restaurację w Bankoku. Pewnego dnia staje przed życiową szansą – otrzymuje zaproszenie do ekipy najlepszych kucharzy w Tajlandii, noszącej nazwę "Hunger". Grupą dowodzi sarkastyczny i wybuchowy szef kuchni Paul.

Siedmiu królów musi umrzeć (Netflix)

Premiera: 14 kwietnia

Film Netflixa będący kontynuacja serialu Upadek królestwa. Na Wyspach Brytyjskich panuje kruchy pokój, jednak śmierć króla Edwarda powoduje, że walka o władzę wybucha na nowo. Uhtred z Bebbanburga (Alexander Dreymon) staje przed wyborem, którego z pretendentów do tronu poprzeć. Tymczasem duński król Anlaf postanawia wykorzystać do własnych celów trudną sytuację polityczną w Anglii...

Randka, bez odbioru (Apple TV)

Premiera: 21 kwietnia

Połączenie komedii romantycznej i filmu akcji. Gdy Cole (Chris Evans) spotyka na swojej drodze piękną Sadie (Ana de Armas), wydaje się być ona kobietą z jego marzeń. Gdy Sadie przestaje odpowiadać na wiadomości, Cole wyrusza do Londynu, by ją odnaleźć. Jak się okazuje, jego wybranka skrywała przed nim wiele tajemnic.

Piotruś Pan i Wendy (Disney+)

Premiera: 28 kwietnia

Wendy Darling (Ever Anderson) to dziewczynka, która nie chce iść do szkoły z internatem. Pewnego razu spotyka na swojej drodze Piotrusia Pana (Alexander Molony) – chłopca, który nie chce dorosnąć. Wraz z nim i wróżką Dzwoneczkiem wyrusza do Nibylandii, niezwykłej krainy, w której czekają na nią pełne magii przygody.

Nope (SkyShowtime)

Horror science-fiction w reżyserii Jordana Peele'a. OJ (Daniel Kaluuya) wraz ze swoją siostrą Emerald (Keke Palmer) prowadzi rodzinne ranczo, na którym hodują konie. Po niespodziewanej śmierci ich ojca, na terenie posiadłości zaczyna dochodzić do dziwnych zjawisk. Bohaterowie postanawiają rozwikłać zagadkę, nagrywając je za pomocą kamer.

