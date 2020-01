Najnowsze karty graficzne Quadro RTX 8000 i 6000 od teraz z pasywnym chłodzeniem

Karta graficzna za 6000 dolarów otrzymuje wersję z pasywnym chłodzeniem. Czy skuszą się na nią fani ciszy?

PNY - jeden z producentów kart graficznych opartych na układach Nvidii zaprezentował właśnie nowe modele. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Nvidia Quadro RTX 8000 i Quadro RTX 6000 to największe i najcieplejsze układy graficzne od Nvidii z 4608 rdzeniami CUDA i TDP na poziomie 295 W. Układy wycenione odpowiednio na 6000 (około 23000 zł netto) dolarów oraz 4000 dolarów (około 15500 zł netto) mogą stać się najdroższymi grzejnikami do komputera.

Producent informuje, że najnowsze układy z rodziny Quadro, które chłodzone są pasywnie poświęcają jedynie ułamek swojej wydajności, aby zapewnić zupełnie bezszelestną pracę. Dodatkowo chłodzone pasywnie wersje Nvidia Quadro RTX 8000 i Nvidia Quadro RTX 6000 są nieco bardziej energooszczędne. Ich TDP zmniejszono z 295 W do 250 W.

Zegar w trybie Turbo został obniżony o 8 procent do nadal zadowalających 1620 MHz. Bazowe zegary spadły nieco bardziej - o 12 procent względem kart z aktywnym chłodzeniem. Zegary pamięci spadły o 7 procent z 14 Gbps do 13 Gbps. Spowodowało to spadek przepustowości pamięci z 672 GB/s do 624 GB/s.

Czy karta graficzna o takiej wydajności z pasywnym chłodzeniem jest dobrym pomysłem? Z pewnością znajdą się amatorzy, którzy zapragną kupić pasywne wersje Quadro RTX 8000 i Quadro RTX 6000, ale budując tak wydajną stację roboczą mało kto przejmuje się generowanym hałasem i poborem prądu. Na pierwszym miejscu powinna pozostać wydajność, która w tym przypadku została nieco ograniczona. Należy pamiętać także, że pasywne wersje Quadro RTX 8000 oraz Quadro RTX 6000 wymagają recyrkulacji powietrza wewnątrz obudowy, aby radiator był w stanie efektywnie odprowadzać temperaturę z płyty PCB.

Karty graficzne Quadro RTX 8000 Passive oraz Quadro RTX 6000 Passive w całości pokryte są radiatorem, na którym umieszczono logo firmy Nvidia oraz dwa zielone pasy. Układy są już dostępne w sprzedaży dla klientów instytucjonalnych. Wkrótce rozpocznie się sprzedaż dla konsumentów. Cena w chwili obecnej nie jest jeszcze znana.

