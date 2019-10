Najnowsze rendery OnePlus 8 Pro pokazują obiektywy aparatów

Z tyłu cztery obiektywy, a na przedzie jeden - w postaci otworu w ekranie. Czy One Plus 8 Pro zdobędzie tym nabywców?

OnePlus podąża śladami swojej siostrzanej firmy, Vivo, wprowadzając na rynek smartfona, w którym ekran wypełnia cały front (jak w OnePlus 7 i 7T). O ile jednak wierzyć świeżo opublikowanym renderom, tutaj nie będzie wyskakującego aparatu selfie, a zamiast tego otwór w ekranie. Rendery te zostały opublikowane przez dwa źródła: OnLeaks oraz 91mobiles. Widzimy na nich, że otwór został umieszczony w lewym, górnym rogu. Przypomina to nieco Samsung S10, jednak tam dwa obiektywy umieszczono z prawej strony.

Źródło: 91mobiles

Przecieki podają poza tym, że smartfon ma wyświetlacz 6,65", czyli nieco mniej, niż OnePlus 7 Pro (6,67"). Wymiary mają wynosić 165,3x74,4x8,8mm. Na plecach widzimy trzy duże obiektywy i jeden mały - ma być to czujnik ToF 3D, odpowiadający za prawidłowy pomiar odległości,a co za tym idzie - jak najlepsze dopasowanie mechanizmów aparatu w celu wykonania optymalnego zdjęcia. Z boku widzimy standardowe przyciski zasilania i głośności, a na dole widać port USB typu C.

Na dokładniejsze informacje dotyczące parametrów technicznych oraz daty premiery (i oczywiście ceny) przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Ale zapowiada się całkiem miło wyglądający model.