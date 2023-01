Najnowszego Androida ma tak mało osób? Okazuje się, że i tak jest najlepiej w historii

Najnowszą wersję Androida w 5 miesięcy po jej premierze ma zainstalowanych 5,2% urządzeń. ten wynik nie wygląda najlepiej, ale mimo wszystko jest znacznym skokiem w porównaniu z poprzednimi latami.

Android 13 miał swoją premierę już prawie pół roku temu. Teraz widzimy pierwsze wyniki dotyczące adopcji najnowszego systemu od Google. Nie przyprawiają one zdecydowanie o zawrót głowy, jednak pomimo dość niskich wyników, nadal są to najlepsze osiągi w historii systemu.

Według statystyk udostępnionych przez 9to5Google w połączeniu z Android Studio, najnowszy Android 13 jest aktualnie zainstalowany na zaledwie 5,2% urządzeń działających kod kontrolą systemu od Google. Dowiedzieliśmy się także jak wyglądają te statystyki w przypadku pozostałych wersji systemu:

Android 12: 18.9%

Android 11: 24.4%

Android 10: 19.5%

Pie: 13.2%

Oreo: 9.5%

Nougat: 3.7%

Marshmallow: 2.8%

Lollipop: 2.1%

KitKat: 0.7%

Zarówno Android 13, jak i Android 12 (tutaj liczony łącznie z Androidem 12L) zyskały sporo w porównaniu z poprzednim badaniem, które miało miejsce pół roku temu. Tutaj trzeba przyznać, że pomimo tego, że 5,2% nie wygląda wcale pozytywnie, jest to najszybsza adopcja nowego systemu w historii Androida. Ten trend co roku jest coraz lepszy, co ma związek głównie z jednocześnie coraz szybszym udostępnianiem aktualizacji oprogramowania przez producentów, ale też z coraz dłuższym wsparciem aktualizacjami telefonów.

Zobacz również:

Wystarczy tutaj spojrzeć na Google czy Samsunga, które oferują odpowiednio 3 i 4 lata aktualizacji oprogramowania, a także udostępniają je na wiele telefonów bardzo prędko. Szczególnie Samsung tutaj świeci przykładem - w tym artykule możecie zobaczyć, jak dużo telefonów producenta dostało już Androida 13 oraz jak szybko to się stało. Niestety nie wszystkie firmy działają w tak dobrym tempie - stąd brak szerszej implementacji najnowszego systemu.