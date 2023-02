Najnowszy Galaxy S23 i S23 Plus będą kosztować aż tyle? Nie tylko Apple zaszalało z cenami

Ceny nowych flagowców Samsunga zostały już ujawnione. Aż strach patrzeć na te etykiety.

Ceny Galaxy S23 oraz Galaxy S23 Plus zostały ujawnione podczas Galaxy Unpacked 2023! Sprawdzamy jakie koszty będziemy musieli ponieść, aby zaopatrzyć się w najnowsze flagowce od koreańskiego giganta i trzeba przyznać, że nie jest najlepiej - przynajmniej dla naszych portfeli.

Samsung, w związku z utrudnieniami w transporcie oraz rosnącymi cenami komponentów, kontynuował drogę rozpoczętą przez Apple i również podniósł ceny swoich flagowych smartfonów. Spodziewaliśmy się tego, jednak podniosły się one dość pokaźnie, co może mocno odbić się na kieszeniach osób zainteresowanych zakupem flagowca od producenta. Na szczęście jednak nadal nie dochodzimy do poziomu Apple, gdzie podstawowa wersja iPhone'a 14 kosztuje 5199 zł.

Samsung Galaxy S23

Galaxy S23 zostało zaprezentowane w dwóch wariantach, które różnią się wielkością pamięci wewnętrznej. Będziemy mogli je kupić w następujących cenach:

Samsung Galaxy S23 8/128 GB - 4599 zł

Samsung Galaxy S23 8/256 GB - 4799 zł

Warto tutaj pamiętać, że wersja 128 GB jako jedyna korzysta z wolniejszej pamięci wewnętrznej UFS 3.1, w przeciwieństwie do wyższych wariantów, które mają już do swojej dyspozycji kości pamięci UFS 4.0. Ze względu na to musimy się przy niej spodziewać niższego transferu danych, który będzie wolniejszy około o połowę.

S23 jest zdecydowanie droższe niż zeszłoroczny model S22. Podstawowa wersja kosztowała wtedy 3999 zł - aż 600 zł mniej.

Samsung Galaxy S23 Plus

Większy brat Samsunga S23 - S23 Plus - dostał tylko dwa warianty pamięci, bez podstawowej wersji 128 GB. Oto ich ceny:

Samsung Galaxy S23 Plus 8/256 GB - 5799 zł

Samsung Galaxy S23 Plus 8/512 GB - 6299 zł

W tym przypadku nie powinniśmy przejmować się o szybkość pamięci, gdyż każdy z wariantów będzie już wykorzystywał najnowszy wariant pamięci UFS 4.0. Jednak podwyżka jest jeszcze większa. Zeszłoroczny model Plus kosztował co najmniej 4999 zł - 800 zł mniej.

Jeśli zaś zastanawiacie się, kiedy i gdzie dostępne będą te telefony oraz jaki prezent preorederowy przygotował Samsung, zapraszamy do tego artykułu.