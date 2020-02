Najnowszy Mac Pro z 1,5 TB RAMu otwiera 6000 zakładek w Chrome

Zdarzyło Ci się kiedyś otworzyć za wiele okien w przeglądarce? Z topowym Mac Pro brak pamięci to nie problem.

Mac Pro to najwydajniejszy i najbardziej kontrowersyjny za razem komputer produkowany przez Apple. Jego cena zaczyna się od 27999 zł, co jak na super wydajną stację roboczą jest kwotą akceptowalną, ale prawdziwa zabawa zaczyna się podczas dostosowywania Mac'a Pro do własnych potrzeb. Topowa konfiguracja kosztuje obecnie 258158 zł, czyli tyle co dobry samochód z segmentu premium.

Źródło: apple.com

Dzisiaj zajmiemy się jednak nieco tańszą odmianą Mac'a Pro. Aby komputer obsługiwał aż 1,5 TB pamięci operacyjnej, które kosztują dodatkowo 120 tysięcy złotych należy dopłacić również co najmniej 28800 zł do 24 rdzeniowego procesora Intel Xeon W.

1,5 TB pamięci operacyjnej to niewyobrażalna ilość. Wystarczy powiedzieć, że Apple pozwala skonfigurować Mac'a Pro z 1,5 TB RAMu oraz zaledwie 256 GB wbudowanej pamięci masowej. To absurdalna sytuacja, w której komputer ma 60 razy więcej pamięci operacyjnej, niż masowej. Większość nowych komputerów znajdujących się obecnie w sklepach ma najczęściej do 16 GB pamięci operacyjnej oraz 500 GB dysk SSD.

Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych i da się zapełnić nawet 1,5 TB pamięci operacyjnej, o czym przekonał się YouTuber Jonathan Morris, który odkrył, że jego skonfigurowany do granic możliwości Mac Pro zapełnia całkowicie pamięć operacyjną po otwarciu skromnych 6000 zakładek w przeglądarce Chrome. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Google Chrome na systemie macOS jest obecnie najbardziej obciążającą przeglądarką sieciową.

Według Moriss'a pomysł na cały eksperyment zaczął się, gdy odkrył on, że Google Chrome na jego komputerze podczas normalnej pracy potrafi zaadresować sobie nawet 75 GB pamięci operacyjnej, czyli o kilka razy więcej, niż posiadają dzisiejsze komputery. Moriss postanowił więc zobaczyć ile zakładek będzie musiał otworzyć, aby w pełni zapełnić pamięć operacyjną swojego Mac'a Pro.

Okazało się, że jego Mac Pro doposażony w 1,5 TB pamięci operacyjnej poddał się dopiero po otwarciu 6 tysięcy zakładek.

Źródło: ubergizmo.com