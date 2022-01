Najnowszy iPad może być ostatnim z przyciskiem Home Touch ID

Nie jest tajemnicą, że iPad 9. generacji jest aktualnie jednym z najlepiej sprzedających się modeli firmy Apple. Charakterystyczne dla urządzenia jest posiadanie dużych ramek wokół wyświetlacza LCD oraz przycisku Home Touch ID. Poza tym sprzęt wyposażono w chip A13 Bionic, który posiadają także smartfony linii iPhone 11. Niestety, pomimo naprawdę ciekawej i dobrej specyfikacji produktu, wielu użytkowników skarży się na jego nieco już podstarzały design. Szansą na jakiekolwiek zmiany w wyglądzie jest premiera iPada 10. generacji, ale czy na pewno?

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.