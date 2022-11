Najnowszy iPad od Apple już przeceniony! Cyber Monday przynosi szalone oferty

Nowy iPad od Apple wszedł na rynek zaledwie kilka tygodni temu. Już dzisiaj możemy go kupić w świetnej, znacznie zmniejszonej cenie.

Długo przyszło nam czekać na nową odsłonę podstawowego iPada, jednak w końcu jest! Apple po cichu zaprezentowało nowy tablet, który przyniósł dużą wizualną zmianę w najniższym segmencie tabletów firmy. Już teraz ten świetny sprzęt, wraz z wieloma innymi produktami Apple, jest w bardzo dobrej przecenie na Cyber Monday - warto się nim zaintersować!

Promocja na iPada 10. gen.

Wyświetlacz : 10.9", 2360 x 1640px, Liquid Retina

: 10.9", 2360 x 1640px, Liquid Retina Pamięć wbudowana : 256 GB

: 256 GB Procesor : Apple A14 Bionic, 6-rdzeniowy

: Apple A14 Bionic, 6-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : iPadOS 16

: iPadOS 16 Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Modem Nie

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Modem Nie Złącza: Złącze USB

Cena: 2899 zł 2689 zł. Sprawdź

Czy warto kupić iPada 10. gen w tej promocji?

iPad dziesiątej generacji przyniósł w końcu do najniższego iPada długo wyczekiwaną zmianę designu i upodobnił go do reszty linii tabletów Apple. Dodatkowo otrzymał on wiele innych bajerów znanych z mocniejszych braci. Jednakże jego piętą achillesową została cena -podniosła się ona znacznie, przez co wiele osób przestało go uważać za naprawdę budżetowy tablet, zwracając się raczej ku poprzedniej generacji. Dzięki takiej obniżce, możemy kupić najnowszy tablet od Apple o wiele taniej i zyskać wszystkie nowości, które przychodzą z nowym wyglądem i konstrukcją. Jest to więc świetny moment, aby nabyć nowego iPada!