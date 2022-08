Najnowszy, najszybszy, najlepszy. Sprawdzamy czym jest Pixel UI - nakładka na Androida od samego Google

Google, tworząc Androida w 2008 udostępniło go dla każdego do dowolnej modyfikacji. W swoich własnych telefonach firma sama korzysta z tej możliwości, tworząc Pixel UI - swoją własną nakładkę na własnoręcznie stworzony system operacyjny. Oto najważniejsze informacje o tej nakładce.

Google specjalizuje się w swoich rozwiązaniach software'owych. Praktycznie cały świat używa rozwiązań firmy na co dzień - od przeglądarki internetowej, przez różnego rodzaju algorytmy dostosowywania treści, aż po systemy operacyjne. Jednym z najważniejszych systemów operacyjnych od Google jest oczywiście Android, który od swojej premiery w 2008 roku błyskawicznie podbił serca (i kieszenie) miliardów użytkowników.

Co to jest Pixel UI?

Jednakże stosunkowo niewiele osób wie, że Android nie jest jednym, zunifikowanym systemem, a każdy producent tworzy dla swoich telefonów coś na jego bazie. To samo zrobiło Google, kiedy w 2016 roku na poważnie zajęło się produkcją swoich własnych smartfonów. Ze względu na to, wraz z pierwszym Google Pixelem, powstało też Pixel UI - autorska nakładka na Androida.

Pixel UI jest nakładką, która ma za zadanie pokazywać najlepsze (według Google) strony Androida. Ze względu na to jest ona najlżejszą dostępną nakładką systemową, skupiającą się na szybkości działania systemu oraz dopracowaniu podstawowych funkcji. Ponadto, z roku na rok Google stawia też coraz bardziej na funkcje związane z Asystentem Google oraz sztuczną inteligencją, które przejmują kontrolę nad dużą ilością procesów wykonywanych przez telefony działające pod kontrolą Pixel UI.

Fot. TechAdvisor

Jednak nakładka nie zmienia dużo, jeśli chodzi o podstawowy wygląd oraz działanie Androida - jest ona praktycznie identyczna z tzw. stockowym Androidem, dostępnym w wersji open source. Dzięki temu Pixel UI prezentuje ten system w sposób, w jaki zaprojektowało go Google, dodając do tego typowe funkcjonalności i software'owe sztuczki, których można by było spodziewać się po potentacie w dziedzinie sztucznej inteligencji i inteligentnych algorytmów.

Krótka historia Pixel UI

Historia Pixel UI jest powiązana z telefonami produkowanymi przez Google, jednak nie ściśle z nimi związana. Od 2010 roku Google, wraz z różnymi producentami, tworzyło serię Google Nexus. Te smartfony działały na stockowym Androidzie, baz żadnej nakładki - stąd przekonani, że dzisiejsze telefony Google również działają pod kontrolą czystego Androida. Jednakże ostatni Nexus został wyprodukowany w 2015 roku, a rok później Google przedstawiło nową serię telefonów, produkowanych już samodzielnie przez firmę - Google Pixel.

Wraz z prezentacją pierwszego Pixela, na świat przyszło też Pixel UI. Jest to bardzo lekka nakładka, która skupia się na dodawaniu kilku kluczowych funkcji do czystego Androida. Jej podstawową funkcją jest zaprezentowanie, w czym najlepszy jest czysty Android - jego szybkości, łatwości użytkowania, intuicyjności oraz możliwości konfiguracji. Ponadto, dzięki lekkości tej nakładki (oraz bezpośredniemu wsparciu Google), Pixel UI znane jest też z niesamowicie szybkich aktualizacji, jak również ze swojej stabilności i bezpieczeństwa.

Pixel UI - najnowsza wersja i kto ją dostanie

Właśnie aktualizacje są jedną z najmocniejszych stron Pixel UI. Użytkownicy telefonów od Google mogą być pewni, że ich telefony nie tylko dostaną wiele aktualizacji, ale także dostaną je bardzo szybko. Google, wraz z Samsungiem, wyznaczają standardy w długości wsparcia swoich telefonów. W tym artykule przedstawiliśmy, jak z aktualizacjami radzą sobie najpopularniejsze marki. Jednak amerykański gigant może też pochwalić się pierwszeństwem aktualizacji - oznacza to, że użytkownicy Pixeli jako pierwsi dostaną najnowsze wersje Androida czy też nowe aktualizacje bezpieczeństwa.

Fot. Google

O prędkości aktualizacji mogliśmy przekonać się dosłownie kilka dni temu, kiedy Google zaprezentowało pierwszą stabilną wersję Androida 13 dla swoich telefonów. Podczas gdy inni producenci udostępnią ten system operacyjny najwcześniej za kilka tygodni, Pixele już od kilku dni mogą cieszyć się najnowszą wersją systemu od Google. Wraz z nimi na wszystkie kompatybilne urządzenia zostały udostępnione nowe funkcje i zmiany.

Google nie produkuje wielu telefonów - na tę chwilę producent prezentuje zaledwie trzy modele na rok. Ze względu na to lista wspieranych telefonów może wydawać się krótka, jednak należy pamiętać, że obejmuje ona przynajmniej 3 lata wsparcia. Oto więc wszystkie telefony od Google, które dostały już aktualizację do Androida 13:

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Dlaczego Pixel UI to nakładka dla Ciebie

Pixel UI ma wiele zalet i jest bardzo lubiany przez użytkowników - szczególnie na rynku tzw. entuzjastów. Oto kilka powodów, dlaczego jest to świetna nakładka:

Szybkość działania

Pixele nie zawsze są najmocniejszymi telefonami na rynku, ale zawsze są najsprawniej działającymi smartfonami. Dzieje się tak, ponieważ Google przykłada dużą uwagę do lekkości swojej nakładki i jej optymalizacji. Dzięki temu na telefonie nie spotkamy niepotrzebnych programów, które zaśmiecają naszą listę aplikacji, a telefon zawsze będzie działał bardzo sprawnie i szybko.

Funkcje AI

Fot. TechAdvisor

Google jest firmą, która zajmuje się głównie oprogramowaniem i algorytmami, a dużą częścią jej biznesu jest też uczenie maszynowe i AI. Dzięki temu Pixele wyposażone są w funkcje, których konkurencja może pozazdrościć. Wystarczy wspomnieć o Magic Eraser czy algorytmom fotograficznym, dzięki którym Pixele znane są jako niesamowite smartfony fotograficzne - nawet pomimo korzystania z relatywnie skromnych matryc. Jednak AI wspomaga też inne funkcje telefonu, często zupełnie niezauważalnie dla użytkownika, a wszystko to w imię funkcjonalności i szybkości działania.

Asystent Google

Asystent Google to kolejny niesamowity pomocnik, który swoje skrzydła rozwija właśnie dzięki Pixel UI. Najnowsze funkcje tego asystenta głosowego trafiają właśnie na pokład Pixeli, które mogą korzystać z wielu udogodnień. Asystent Google może na przykład odebrać za nas telefon i sprawdzić, czy nie jest to spam, a nawet zabawić rozmową osobę, z którą musimy na chwilę wstrzymać połączenie. Asystent Google robi wiele, ale to właśnie użytkownicy Pixel UI poznają jego pełne możliwości.

Ekosystem Google

Wielu z nas na co dzień korzysta z ogromnej ilości usług Google - od wyszukiwarki, przez przeglądarkę, po usługi internetowe jak Google Drive czy Google Docs. Ponadto coraz większą popularnością cieszą się Chromebooki, a Wear OS śmiało radzi sobie w przestrzeni zegarków inteligentnych. Te wszystkie usługi świetnie współpracują z telefonami z Androidem, które mogą stać się częścią - a nawet centrum - naszego ekosystemu. Jednak to właśnie telefony Google z Pixel UI najlepiej radzą sobie ze współpracą z resztą usług tej firmy. Wszystko to dzięki udogodnieniom w strumieniowaniu obrazu i danych, wzajemnej komunikacji i zjednoczeniu wszystkiego w ramach jednego konta Google - Pixel UI jest najlepszą nakładką dla osób pragnących jednolitego, spójnego systemu w świecie Androida.

Jakie wady ma Pixel UI?

Nie wszyscy jednak są przekonani do tego, w jaki sposób Google tworzy swoją nakładkę. Oto kilka minusów, które zauważają niektórzy użytkownicy:

Brak dużego ryzyka

Lekkość nakładki od Google oznacza jednak, że producent często nie sięga po bardziej ryzykowane, innowacyjne rozwiązania, starając się raczej dopracowywać to, co już dobrze działa. Dlatego często w nowych wersjach Androida nie zobaczymy wielu nowych funkcjonalności. Do rozwoju swojego oprogramowania podchodzi raczej minimalistycznie, przez co osoby głodne najciekawszych i najnowszych trendów mogą być rozczarowane możliwościami nakładki Google.

Fot. TechAdvisor

Wolne wprowadzanie niektórych funkcji

Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o wprowadzanie funkcji już dostępnych w innych nakładkach - Google raczej nie rzuca się w wir aktualizacji i nie wypuszcza wielu nowych funkcji. Ze względu na to często musimy czekać nawet kilka wersji na pojawienie się czegoś, co cięższe nakładki wprowadziły już miesiące lub lata wcześniej. Jest to cena, którą trzeba zapłacić za najszybszy i najmniej zaśmiecony system w świecie Androida.

Mało oryginalny design

Ze względu na to, że Google nie zmienia wiele w wyglądzie Pixel UI względem czystego Androida może się wydawać, że wygląd tego systemu jest dość nudny i zachowawczy. Oczywiście jest to osobista preferencja niektórych użytkowników, ale są osoby, które preferują bardziej krzykliwe lub cukierkowe menu, które oferują nakładki Samsunga lub Xiaomi. Przy nich Pixel UI jest bardzo standardowy i stonowany.